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Thông báo quan trọng đến người dùng 2 mẫu iPhone sau

| | Thị trường

Người dùng các dòng máy iPhone này được khuyến nghị nâng cấp càng sớm càng tốt.

Apple vừa phát hành bản cập nhật iOS 26.5.1 nhằm khắc phục một lỗi có thể khiến một số mẫu iPhone không thể sạc bằng cáp khi pin gần cạn kiệt.

Theo Apple, đây là sự cố chỉ ảnh hưởng đến một bộ phận nhỏ người dùng, song hãng vẫn khuyến cáo tất cả chủ sở hữu thiết bị tương thích nên cài đặt bản cập nhật mới nhất.

Trong ghi chú phát hành, Apple cho biết lỗi này chủ yếu được ghi nhận trên các dòng iPhone 17 và iPhone Air. Khi mức pin giảm xuống quá thấp, một số thiết bị có thể không nhận nguồn điện từ bộ sạc có dây, gây gián đoạn quá trình sử dụng.

Apple vừa phát hành iOS 26.5.1 để khắc phục lỗi có thể khiến một số mẫu iPhone 17 và iPhone Air không nhận sạc khi pin gần cạn. (Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh iOS 26.5.1, Apple cũng phát hành macOS 26.5.1 dành cho máy tính Mac. Bản cập nhật này xử lý lỗi có thể khiến các mẫu Mac sử dụng chip M5 bất ngờ tắt nguồn khi hoạt động cùng một số tiện ích mở rộng mạng có tính năng lọc nội dung.

Người dùng iPhone có thể cài đặt iOS 26.5.1 bằng cách truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Apple khuyến nghị thực hiện quá trình nâng cấp khi thiết bị còn đủ pin và được kết nối Wi-Fi ổn định.

Trước đó, vào đầu tháng 5, Apple đã phát hành iOS 26.5 với hàng loạt cải tiến nhỏ cho trải nghiệm hằng ngày. Bản cập nhật bổ sung các đề xuất địa điểm trong ứng dụng Bản đồ, giúp người dùng dễ dàng khám phá nhà hàng, điểm tham quan và các địa điểm nổi bật ở khu vực lân cận.

iOS 26.5 cũng giới thiệu bộ sưu tập hình nền Pride mới với 11 tùy chọn màu sắc cùng công cụ tùy chỉnh dành cho người dùng. Ngoài ra, Apple bổ sung cơ chế đăng ký ứng dụng mới, cho phép các nhà phát triển cung cấp hình thức thanh toán theo tháng đối với các gói thuê bao dài hạn.

Trong ứng dụng Tin nhắn, Apple tiếp tục mở rộng hỗ trợ chuẩn nhắn tin RCS có mã hóa đầu cuối, dù tính năng này vẫn đang được triển khai thử nghiệm và phụ thuộc vào nhà mạng hỗ trợ. Trong khi đó, ứng dụng Nhắc nhở được nâng cấp với các gợi ý thời gian trực quan hơn như "sau 1 giờ" hoặc "ngày mai".

Theo Apple, cả iOS 26.5 và iOS 26.5.1 đều hỗ trợ các dòng iPhone từ iPhone 11 trở lên, bao gồm iPhone 12, iPhone 13, iPhone 14, iPhone 15, iPhone 16, iPhone 17 và iPhone SE thế hệ thứ hai trở về sau.

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Theo Huỳnh Duy

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
iPhone

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