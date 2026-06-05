Dân tình đua nhau mua điện thoại Nokia “cục gạch” mới giá chỉ 700 nghìn, vừa ra mắt 2 ngày đã cháy hàng

Nokia 200 4G ra mắt

Cuối tháng 5 vừa qua, Nokia – thương hiệu đã vắng bóng trên thị trường smartphone hơn một năm – bất ngờ cho ra mắt một mẫu điện thoại phím bấm màn hình nhỏ hoàn toàn mới: Nokia 200 4G tại thị trường Trung Quốc.

Không Wi-Fi? Không video ngắn? Không AI? Chiếc máy này dường như thiếu đi mọi tính năng mà công chúng thời nay thèm khát. Nó thậm chí còn không có camera sau.

Ấy vậy mà Nokia Mobile vừa chính thức thông báo toàn bộ số lượng máy trong đợt đặt hàng đầu tiên đã bị vét sạch ở Trung Quốc, tạo nên cơn sốt chưa từng có. Nhà máy ở đây thậm chí đang phải tăng ca liên tục để kịp mở bán trực tiếp vào ngày 5/6, nhưng đợt hàng đầu tiên sẽ rất giới hạn.

Thay vì lao vào cuộc đua khốc liệt với smartphone hiện đại để rồi làm giảm đi vị thế của mình, Nokia 200 4G chọn cách nép mình vào phân khúc giá rẻ với mức giá chỉ 199 Nhân dân tệ (khoảng 700.000 VNĐ).

Tuy nhiên, Nokia hoàn toàn có lý do để tự tin. Trong ba tháng qua, giá cổ phiếu của Nokia đã tăng gần gấp đôi. Kể từ khi NVIDIA rót 1 tỷ USD vào Nokia vào năm ngoái và tuyên bố hai bên sẽ chung tay tái thiết lập các trạm phát sóng, đồng thời thúc đẩy công nghệ AI-RAN, Nokia đã hoàn toàn rũ bỏ cái mác của một "cựu vương" hết thời để trở thành người tiên phong trong kỷ nguyên hạ tầng AI.

Vài năm qua, nhiều người thường dùng câu thành ngữ "con rết trăm chân, chết rồi vẫn không ngã" để mô tả tình cảnh của Nokia. Thực tế, đó là vì họ chỉ nhìn nhận Nokia đơn thuần như một thương hiệu điện thoại di động.

Từ thời kỳ đỉnh cao khi chiếm tới 72,8% thị phần điện thoại di động toàn cầu và là biểu tượng săn đón của giới trẻ, cho đến khi trở thành đại diện cho dòng điện thoại phổ thông “cục gạch” – một "vật tổ" của thẩm mỹ hoài cổ và lối sống kiểu cũ như hiện tại – Nokia vẫn chưa bao giờ tàn lụi.

Người lớn thì chơi với AI, còn trẻ con thì thích smartphone. Nhưng tại sao Nokia – vừa là một "lão làng" trong ngành di động, vừa là một "tân binh" sừng sỏ trong giới AI – lại vẫn tiếp tục sản xuất những chiếc điện thoại không thông minh? Bản thân họ biết rằng, trong thời đại ngày nay, một chiếc điện thoại phổ thông chỉ có thể nhắn tin đơn giản, và việc có thể gọi video được coi là một "tính năng ăn tiền" sẽ tự giới hạn đi rất nhiều không gian phát triển của cả thiết bị lẫn người dùng.

Thế nhưng Nokia vẫn tung ra chiếc Nokia 200 4G. Đầu thì mơ về mạng 6G, nhưng tay thì vẫn cặm cụi làm điện thoại 4G.

Vì sao Nokia vẫn được yêu thích đến thế?

“Những người tiêu dùng xuống tiền mua điện thoại Nokia ngày nay phần lớn là vì họ yêu cái phong cách đặc trưng đó”, cây bút Maojin viết trên WeChat.

“Giống như Jay Chou (Châu Kiệt Luân) và gói cước M-Zone của China Mobile ngày trước, họ chỉ cần chiếm trọn trái tim của thế hệ trẻ trong một thời kỳ là đã có thể đứng vững chân kiềng”.

Nokia cũng vậy. Suốt những năm qua, các sản phẩm mới của Nokia luôn đi theo một mô-típ: không có gì đột phá, nhưng đáp ứng trọn vẹn kỳ vọng của số đông.

Điểm nhấn lớn nhất của Nokia 200 4G chính là tính năng "HMD Micro Chat". Người dùng smartphone chỉ cần mở WeChat, tìm kiếm mini-program "HMD Micro Chat", ủy quyền đăng nhập, là đã có thể vui vẻ trò chuyện với những người bạn dùng điện thoại Nokia! Phương thức liên lạc xuyên thời đại này nghe qua có vẻ đầy hoài niệm, giống như việc bạn gửi một tin nhắn văn bản vào một chiếc máy fax vậy.

Trên cửa hàng trực tuyến chính thức 1.765 chiếc Nokia 200 4G đã được tẩu tán sạch sẽ chỉ trong vòng hai ngày, và hiện tại hệ thống luôn báo tình trạng "cháy hàng".

Màn hình 2.4 inch, bàn phím T9 với 9 phím bấm cơ học, phím chính có độ bền 300.000 lần bấm, giắc cắm tai nghe chịu được 3.000 lần cắm rút, cổng USB đạt chuẩn 10.000 lần thao tác...

Không ai còn nhớ nổi những thiết bị có thông số phần cứng này là từ bao giờ. Đây là một đường đua gần như đã vắng bóng người, nhưng chiếc điện thoại Nokia – dù đã qua tay nhiều chủ sở hữu – vẫn kiên trì bám trụ vào định vị thương hiệu lâu đời của mình: tiếp tục sản xuất những thiết bị đàm thoại không dây cầm tay với tiêu chuẩn bền bỉ qua năm tháng.