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Phá đường dây tiêu thụ hơn 1.000 điện thoại Samsung giả trên toàn quốc

| | Thị trường

Công an tỉnh Tuyên Quang vừa triệt phá một đường dây sản xuất, buôn bán điện thoại Samsung giả quy mô lớn, khởi tố và bắt tạm giam 3 bị can. Bước đầu, cơ quan điều tra xác định các đối tượng đã tiêu thụ hơn 1.000 chiếc điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả trên phạm vi cả nước.

Ngày 4/6, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Chu Hữu Kiên Sơn (SN 1992, trú tại phường Đức Xuân, tỉnh Thái Nguyên), Lê Công Tú và Bùi Anh Tuấn (cùng SN 1993, trú tại xã Hoằng Lộc, tỉnh Thanh Hóa) để điều tra về hành vi “ Buôn bán hàng giả ” theo Điều 192 Bộ luật Hình sự.

Các bị can cùng tang vật tại cơ quan Công an.

Theo cơ quan công an, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng sử dụng Facebook, website và hình thức giao hàng thu tiền (COD) để quảng cáo, rao bán điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả. Các sản phẩm được giới thiệu là “hàng chính hãng”, “giảm giá 70%”, “bảo hành 12 tháng” nhằm tạo lòng tin và đánh lừa người tiêu dùng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, đường dây này đã tiêu thụ hơn 1.000 điện thoại Samsung Galaxy S23 Ultra giả trên toàn quốc. Cơ quan điều tra thu giữ 469 điện thoại giả cùng số lượng lớn phụ kiện, vỏ hộp và thẻ bảo hành giả.

Kết luận giám định cho thấy toàn bộ số hàng hóa trên đều giả mạo nhãn hiệu Samsung đang được bảo hộ tại Việt Nam. Nếu quy đổi theo giá trị hàng thật, số tang vật bị thu giữ có giá trị hơn 6 tỷ đồng.

Vụ án đang tiếp tục được điều tra, mở rộng.

Theo Phú Nguyễn

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