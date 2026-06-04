Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Giảm giá 2 xe sang của bà Trương Mỹ Lan để đấu giá lại

| | Thị trường

Sau khi đấu giá không thành công vào cuối tháng trước, 2 chiếc ô tô hạng sang của bà Trương Mỹ Lan vừa được giảm giá khởi điểm.

Mới đây, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã có thông báo về việc giảm giá tài sản lần 1 đối với hai chiếc xe sang hiệu BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan.

Cụ thể, chiếc xe BMW sản xuất năm 2015 có giá khởi điểm ở lần đấu giá trước là 966 triệu đồng. Do đấu giá không thành, tài sản được giảm 9%, đưa giá khởi điểm mới xuống còn 876 triệu đồng.

Tương tự, chiếc Lexus 5 chỗ màu đen, sản xuất năm 2013, từng có giá khởi điểm 767 triệu đồng. Sau khi giảm 9%, mức giá khởi điểm mới để đưa ra đấu giá là 698 triệu đồng.

Hai chiếc xe BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan được đấu giá. Ảnh: T.L.

Theo hồ sơ hiện trạng, chiếc Lexus này đang bị hư hỏng pin nên không thể di chuyển dù vẫn nổ máy được. Chiếc BMW màu xanh còn lại vẫn hoạt động bình thường.

Trước đó, ngày 22/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM đã tổ chức đấu giá trực tuyến 3 chiếc xe sang hiệu Maybach, BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan.

Tuy nhiên, hai chiếc sau không tìm được chủ nhân mới do không có người tham gia trả giá. Trong khi đó, chiếc Maybach 62 S mang biển kiểm soát 51F-199.99 có giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng đã được đấu giá thành công mức hơn 16,6 tỷ đồng.

Sở dĩ, chiếc Maybach 62 S thu hút nhiều sự quan tâm hơn là vì độ hiếm có của mẫu xe siêu sang này tại Việt Nam. Theo tìm hiểu, số lượng Maybach 62 S xuất hiện trong nước chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Theo Lê Tuấn

Tiền Phong

Từ Khóa:
trương mỹ lan

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Phát hiện một kế hoạch táo bạo của Thái Lan: Xây siêu công trình 'cây cầu trên đất liền' 28 tỷ USD nối hai đại dương, tham vọng thay đổi bản đồ logistics châu Á

Phát hiện một kế hoạch táo bạo của Thái Lan: Xây siêu công trình 'cây cầu trên đất liền' 28 tỷ USD nối hai đại dương, tham vọng thay đổi bản đồ logistics châu Á Nổi bật

Sau gạo, Nhật Bản gặp rắc rối với loại trái cây Việt Nam đang trồng rất nhiều: Đang nhập khẩu 1 triệu tấn/năm, thiếu nguồn cung trầm trọng nhất trong 50 năm

Sau gạo, Nhật Bản gặp rắc rối với loại trái cây Việt Nam đang trồng rất nhiều: Đang nhập khẩu 1 triệu tấn/năm, thiếu nguồn cung trầm trọng nhất trong 50 năm Nổi bật

Vừa mở bán 8 ngày, VF 8 thế hệ mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui

Vừa mở bán 8 ngày, VF 8 thế hệ mới của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đón tin vui

17:00 , 04/06/2026
MG HS giảm kỷ lục tại đại lý: SUV cỡ C 'full' công nghệ, giá chỉ ngang ngửa Sonet, Venue

MG HS giảm kỷ lục tại đại lý: SUV cỡ C 'full' công nghệ, giá chỉ ngang ngửa Sonet, Venue

16:38 , 04/06/2026
Phát hiện 300 xe tải điện tự lái, trang bị hệ thống cảm biến di chuyển trên sa mạc, âm thầm xây dựng siêu dự án trên một mỏ 'vàng đen' khổng lồ

Phát hiện 300 xe tải điện tự lái, trang bị hệ thống cảm biến di chuyển trên sa mạc, âm thầm xây dựng siêu dự án trên một mỏ 'vàng đen' khổng lồ

16:11 , 04/06/2026
Giá xăng giảm mạnh gần 1.500 đồng/lít

Giá xăng giảm mạnh gần 1.500 đồng/lít

15:52 , 04/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên