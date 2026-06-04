Giảm giá 2 xe sang của bà Trương Mỹ Lan để đấu giá lại

Mới đây, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã có thông báo về việc giảm giá tài sản lần 1 đối với hai chiếc xe sang hiệu BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan.

Cụ thể, chiếc xe BMW sản xuất năm 2015 có giá khởi điểm ở lần đấu giá trước là 966 triệu đồng. Do đấu giá không thành, tài sản được giảm 9%, đưa giá khởi điểm mới xuống còn 876 triệu đồng.

Tương tự, chiếc Lexus 5 chỗ màu đen, sản xuất năm 2013, từng có giá khởi điểm 767 triệu đồng. Sau khi giảm 9%, mức giá khởi điểm mới để đưa ra đấu giá là 698 triệu đồng.

Hai chiếc xe BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan được đấu giá. Ảnh: T.L.

Theo hồ sơ hiện trạng, chiếc Lexus này đang bị hư hỏng pin nên không thể di chuyển dù vẫn nổ máy được. Chiếc BMW màu xanh còn lại vẫn hoạt động bình thường.

Trước đó, ngày 22/5, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP.HCM đã tổ chức đấu giá trực tuyến 3 chiếc xe sang hiệu Maybach, BMW và Lexus của bà Trương Mỹ Lan.

Tuy nhiên, hai chiếc sau không tìm được chủ nhân mới do không có người tham gia trả giá. Trong khi đó, chiếc Maybach 62 S mang biển kiểm soát 51F-199.99 có giá khởi điểm hơn 7 tỷ đồng đã được đấu giá thành công mức hơn 16,6 tỷ đồng.

Sở dĩ, chiếc Maybach 62 S thu hút nhiều sự quan tâm hơn là vì độ hiếm có của mẫu xe siêu sang này tại Việt Nam. Theo tìm hiểu, số lượng Maybach 62 S xuất hiện trong nước chỉ đếm trên đầu ngón tay.