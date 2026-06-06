Công trình cầu Anêmonas tại thành phố Joinville, bang Santa Catarina (Brazil), vừa bước sang một giai đoạn thi công quan trọng trong tuần này. Đây là dự án hạ tầng trọng điểm bắc qua sông Itaum-Açú, được kỳ vọng giải quyết nhu cầu kết nối giao thông giữa các khu dân cư đông đúc của thành phố.

Tâm điểm của giai đoạn thi công hiện nay là việc vận chuyển và lắp đặt các dầm bê tông cốt thép đúc sẵn có kích thước lớn lên hệ thống trụ đỡ bằng cần cẩu chuyên dụng. Đây được xem là một trong những hạng mục kỹ thuật phức tạp nhất của dự án.

Dự án có tổng mức đầu tư khoảng 27 triệu reais (5,3 triệu USD), được tài trợ từ nguồn vốn của Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ. Mục tiêu chính là kết nối phố Anêmonas ở khu Fátima với phố Esteves Júnior tại khu Guanabara.

Khi hoàn thành, công trình sẽ hình thành một trục giao thông mới dài khoảng 200 mét và rộng 14 mét. Thiết kế bao gồm hai làn xe cơ giới, vỉa hè dành cho người đi bộ và làn đường dành riêng cho xe đạp ở cả hai bên, đáp ứng nhu cầu di chuyển đa dạng của cư dân địa phương.

Về mặt kỹ thuật, dự án sử dụng tổng cộng 72 dầm bê tông cốt thép đúc sẵn với nhiều kích thước khác nhau. Trong đó có 40 dầm dài 19,90 mét, 16 dầm dài 16,90 mét và 16 dầm dài 17,90 mét.

Ở giai đoạn hiện tại, các kỹ sư đang tập trung lắp đặt 8 dầm lớn nhất, mỗi dầm dài 19,90 mét và nặng khoảng 15,5 tấn, tại khu vực giữa trụ đỡ số 1 và số 2. Những cấu kiện này có kích thước lớn hơn đáng kể so với các dầm đã được lắp đặt trước đó giữa trụ đỡ số 9 và số 10, vốn dài 17,90 mét và nặng khoảng 13,95 tấn.

Việc vận chuyển các cấu kiện siêu trường, siêu trọng đòi hỏi công tác hậu cần được chuẩn bị kỹ lưỡng. Quy trình bắt đầu từ khu vực tập kết bê tông đúc sẵn phía sau nhà thi đấu Arena Joinville, nơi các dầm được cẩu lên xe moóc chuyên dụng để đưa tới công trường.

Lộ trình vận chuyển đi qua cổng sau của nhà thi đấu, băng qua cầu Harald Karmann trước khi tiến vào các tuyến đường Guanabara và Esteves Júnior. Để tối ưu hóa quá trình vận chuyển, các dầm được chia thành nhiều chuyến, trong đó chuyến đầu tiên chở một dầm, ba chuyến tiếp theo chở hai dầm mỗi chuyến và chuyến cuối cùng vận chuyển dầm còn lại.

Nhằm bảo đảm an toàn và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, dự án nhận được sự hỗ trợ trực tiếp từ Sở Giao thông Vận tải địa phương. Các cơ quan chức năng cũng đã bố trí rào chắn tạm thời và lực lượng điều tiết giao thông trong suốt quá trình vận chuyển và lắp đặt.

Đáng chú ý, thời điểm triển khai chiến dịch nâng dầm bê tông được lựa chọn trùng với kỳ nghỉ lễ Corpus Christi, khi lưu lượng phương tiện trong thành phố giảm đáng kể. Điều này giúp việc di chuyển các cấu kiện bê tông nặng gần 16 tấn diễn ra thuận lợi và an toàn hơn.

Sau khi được đưa tới công trường, các dầm bê tông được dỡ khỏi xe vận chuyển và nâng lên vị trí thiết kế bằng cần cẩu cỡ lớn. Công đoạn này là kết quả của quá trình chuẩn bị kéo dài trước đó, bao gồm thi công cọc móng trên nền đất đặc thù của khu vực rừng ngập mặn, xây dựng bệ móng và hệ thống dầm ngang để tiếp nhận tải trọng từ kết cấu chính.

Theo đánh giá của chính quyền thành phố Joinville, cây cầu mới sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 114.000 cư dân tại các khu vực Guanabara, Fátima, Adhemar Garcia, Jarivatuba, Itaum và Paranaguamirim.

Việc hình thành thêm một điểm kết nối giữa khu vực Đông Nam với trung tâm thành phố được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực lên mạng lưới giao thông hiện hữu, cải thiện khả năng lưu thông của xe buýt công cộng cũng như nâng cao hiệu quả kết nối đô thị nói chung.

Mặc dù thời điểm hoàn thành chính thức vẫn đang được cơ quan chức năng tính toán dựa trên tiến độ thực tế, các hạng mục tiếp theo như thi công mặt cầu và hoàn thiện hạ tầng phụ trợ đang được triển khai đồng thời.

Với quy mô đầu tư đáng kể cùng quá trình thi công bài bản, cầu Anêmonas được kỳ vọng sẽ sớm trở thành một mắt xích quan trọng trong hệ thống giao thông của Joinville. Dự án không chỉ giúp cải thiện khả năng đi lại của người dân mà còn phản ánh nỗ lực dài hạn của thành phố trong việc nâng cấp hạ tầng và thúc đẩy phát triển đô thị bền vững.