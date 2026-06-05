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Phát hiện một kế hoạch âm thầm kéo dài nhiều năm: Gần 200 triệu USD dùng để 'xẻ núi, mở đường', tham vọng phía sau khiến nhiều người ngỡ ngàng

| | Thị trường

Dự án cầu vượt biên tại Brazil, với chi phí khoảng một tỷ reais, dự kiến hoàn thành năm 2026, hứa hẹn tạo hành lang đường bộ xuyên lục địa, rút ngắn quãng đường vận chuyển hàng hóa sang châu Á.

Phát hiện một kế hoạch âm thầm kéo dài nhiều năm: Gần 200 triệu USD dùng để 'xẻ núi, mở đường', tham vọng phía sau khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 1.

Trong nhiều năm qua, giới hoạch định chính sách và các chuyên gia logistics Brazil đã theo đuổi một mục tiêu chiến lược, đó là mở một hành lang vận tải hướng về Thái Bình Dương nhằm tạo kết nối trực tiếp hơn với các thị trường châu Á. 

Một phần quan trọng của chiến lược đó dự kiến sẽ trở thành hiện thực trong năm 2026. Trọng tâm của kế hoạch là một cây cầu mang tính chiến lược, đóng vai trò mắt xích quan trọng trong tuyến hành lang liên đại dương xuyên Nam Mỹ. Công trình được thiết kế để kết nối Brazil với các cảng biển bên bờ Thái Bình Dương thông qua hệ thống giao thông đường bộ đi qua các quốc gia láng giềng.

Với tổng vốn đầu tư khoảng 1 tỷ reais (gần 200 triệu USD), dự án được kỳ vọng sẽ góp phần thay đổi cách thức vận tải hàng hóa của Brazil tới các thị trường quốc tế. Đây không đơn thuần là một công trình hạ tầng giao thông mà còn được xem như một phần của "đường tắt xuyên lục địa", giúp hình thành hành lang logistics mới giữa Đại Tây Dương và Thái Bình Dương.

Động lực lớn nhất đến từ yếu tố địa lý và chi phí vận tải. Hiện nay, phần lớn hàng hóa xuất khẩu từ Brazil - từ các mặt hàng nông sản chủ lực như đậu nành đến các loại khoáng sản sang châu Á phải đi qua các tuyến đường biển dài vòng quanh Đại Tây Dương, trước khi tiếp cận thị trường tiêu thụ.

Việc hình thành tuyến vận tải kết nối với các cảng Thái Bình Dương được kỳ vọng sẽ rút ngắn đáng kể hành trình vận chuyển. Điều này đặc biệt quan trọng đối với các mặt hàng xuất khẩu chủ lực như đậu nành, thịt và khoáng sản, khi thời gian vận chuyển ngắn hơn đồng nghĩa với chi phí logistics thấp hơn và khả năng cạnh tranh cao hơn.

Trong bối cảnh Trung Quốc cùng nhiều nền kinh tế châu Á tiếp tục là những khách hàng lớn nhất của Brazil, việc sở hữu một hành lang vận tải hiệu quả hơn được xem là yếu tố có thể tạo ra lợi thế đáng kể cho hoạt động xuất khẩu.

Phát hiện một kế hoạch âm thầm kéo dài nhiều năm: Gần 200 triệu USD dùng để 'xẻ núi, mở đường', tham vọng phía sau khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 2.

Cây cầu này là một phần của tuyến đường vận tải nối liền Brazil với Thái Bình Dương bằng đường bộ.

Tầm quan trọng của cây cầu không nằm ở quy mô vật lý mà ở vị trí chiến lược trong mạng lưới giao thông khu vực. Đây là mắt xích giúp hoàn thiện hành lang liên đại dương xuyên Nam Mỹ.

Nếu thiếu công trình này, tuyến vận tải sẽ không thể hình thành một chuỗi kết nối liên tục giữa hai đại dương. Khi cây cầu đi vào hoạt động, hàng hóa từ nội địa Brazil có thể được vận chuyển bằng đường bộ tới các cảng Thái Bình Dương thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào các tuyến hàng hải truyền thống.

Khoản đầu tư khoảng 1 tỷ reais vì vậy được xem là bước đi mang tính dài hạn nhằm kết nối các vùng sản xuất trọng điểm của Brazil với những cửa ngõ thương mại mới. Việc hoàn thiện từng mắt xích trên hành lang này giúp quốc gia Nam Mỹ tiến gần hơn tới mục tiêu logistics đã được theo đuổi trong nhiều thập kỷ.

Không chỉ tác động đến hoạt động thương mại quốc tế, hành lang xuyên lục địa còn được kỳ vọng tạo ra động lực phát triển cho các địa phương nằm dọc tuyến đường.

Các khu vực này có thể hưởng lợi từ sự xuất hiện của các trung tâm vận tải, nhà kho, trạm dịch vụ, cơ sở chế biến và những cơ hội việc làm mới. Với nhiều chính phủ trong khu vực, đây là loại dự án hạ tầng có khả năng tạo ra những thay đổi lâu dài đối với cấu trúc kinh tế địa phương.

Phát hiện một kế hoạch âm thầm kéo dài nhiều năm: Gần 200 triệu USD dùng để 'xẻ núi, mở đường', tham vọng phía sau khiến nhiều người ngỡ ngàng - Ảnh 3.

Dự án này là mắt xích hoàn thiện hành lang vận tải xuyên Nam Mỹ từ đại dương này sang đại dương khác.

Tuy nhiên, việc xây dựng một hành lang vận tải từ Brazil ra Thái Bình Dương không phải nhiệm vụ đơn giản. Tuyến đường phải đi qua nhiều đường biên giới quốc gia, đồng thời vượt qua các khu vực địa hình phức tạp, trong đó có dãy Andes.

Điều này đòi hỏi những giải pháp kỹ thuật quy mô lớn liên quan đến cầu, đường, hầm và các công trình hỗ trợ khác. Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, sự thành công của dự án còn phụ thuộc vào mức độ phối hợp chính sách giữa các quốc gia tham gia.

Việc một mắt xích quan trọng như cây cầu sắp hoàn thành mang ý nghĩa biểu tượng lớn đối với Brazil. Công trình cho thấy những kế hoạch hội nhập khu vực từng chỉ tồn tại trên giấy đang dần được hiện thực hóa thông qua các dự án hạ tầng cụ thể.

Trong nhiều năm, các ý tưởng về hành lang liên đại dương thường gặp trở ngại bởi chi phí đầu tư lớn, các vấn đề về biên giới và sự thiếu đồng bộ trong hợp tác khu vực. Việc từng phần của dự án được triển khai cho thấy cách tiếp cận mới, khi hội nhập không chỉ diễn ra ở cấp độ chính sách mà còn được thể hiện bằng các công trình thực tế.

Trong tương lai, hàng hóa từ nội địa Brazil có thể được vận chuyển bằng đường bộ tới các cảng trên Thái Bình Dương trước khi tiếp tục hành trình sang châu Á. Mô hình này được kỳ vọng giúp rút ngắn thời gian vận chuyển, đa dạng hóa các tuyến vận tải và tăng khả năng cạnh tranh cho hàng hóa Brazil trên thị trường quốc tế.

Khi hành lang vận tải liên đại dương được hoàn thiện, quốc gia Nam Mỹ này sẽ có thêm một cửa ngõ chiến lược để tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Phát hiện một kế hoạch táo bạo của Thái Lan: Xây siêu công trình 'cây cầu trên đất liền' 28 tỷ USD nối hai đại dương, tham vọng thay đổi bản đồ logistics châu Á

Đức Minh

An ninh tiền tệ

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