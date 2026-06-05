Suzuki GN 160 2027 ra mắt: Mẫu xe côn tay cổ điển khiến người mê xe Việt Nam khó có thể làm ngơ

Trong khi nhiều nhà sản xuất xe máy đang chạy đua trang bị màn hình TFT cỡ lớn, hệ thống kiểm soát lực kéo hay các gói điện tử ngày càng phức tạp, Suzuki lại chọn một hướng đi hoàn toàn khác với GN 160 đời 2027 vừa được giới thiệu tại Colombia. Mẫu xe không cố gắng trở thành chiếc mô tô mạnh nhất hay hiện đại nhất, mà tập trung vào những giá trị đã giúp dòng GN tồn tại qua nhiều thế hệ: thiết kế cổ điển, độ bền cao và trải nghiệm lái cơ học nguyên bản.

Suzuki Colombia ra mắt GN 160 đời 2027 với giá bán đề xuất 10.630.000 peso Colombia (khoảng 78 triệu đồng), hoặc từ 10.130.000 peso Colombia (khoảng 74,5 triệu đồng) thông qua chương trình tài chính Progreser.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, GN 160 2027 gợi nhớ tới những mẫu xe Nhật Bản thập niên 1980. Đèn pha tròn, bình xăng hình giọt nước, cụm động cơ lộ thiên với các cánh tản nhiệt nổi bật, ống xả sơn đen và cặp giảm xóc đôi phía sau tạo nên diện mạo quen thuộc mà nhiều người chơi xe cổ điển vẫn yêu thích.

Dù mang đậm phong cách hoài niệm, GN 160 không phải một mẫu xe lỗi thời. Suzuki đã khéo léo giữ lại những yếu tố làm nên bản sắc của dòng xe, đồng thời bổ sung những nâng cấp cần thiết để đáp ứng nhu cầu sử dụng hiện đại.

Xe sở hữu kích thước tổng thể dài 2.005 mm, rộng 770 mm và cao 1.090 mm. Chiều dài cơ sở 1.280 mm cùng khoảng sáng gầm 178 mm giúp mẫu xe duy trì sự linh hoạt trong điều kiện giao thông đông đúc. Đáng chú ý, trọng lượng chỉ 128 kg là một lợi thế lớn trong bối cảnh nhiều mẫu mô tô hiện nay có khối lượng vượt xa con số 200 kg.

Sức mạnh của GN 160 đến từ động cơ xi-lanh đơn bốn thì dung tích 162cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 14,1 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,5 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Xe sử dụng động cơ xi-lanh đơn 162cc, công suất tối đa 14,1 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 14,5 Nm tại 6.500 vòng/phút.

Những con số này có thể không gây ấn tượng mạnh khi đặt cạnh các mẫu naked bike hiệu suất cao, nhưng lại phù hợp với triết lý sử dụng của GN 160. Động cơ được tinh chỉnh để mang lại lực kéo tốt ở dải tua trung bình, giúp xe vận hành linh hoạt trong môi trường đô thị và tiết kiệm nhiên liệu.

Kết hợp với hộp số sàn 5 cấp truyền thống, GN 160 mang đến cảm giác điều khiển trực tiếp mà nhiều người yêu xe côn tay vẫn tìm kiếm. Đây là kiểu trải nghiệm ngày càng hiếm trong bối cảnh các công nghệ hỗ trợ điện tử đang dần can thiệp sâu hơn vào quá trình vận hành.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên phiên bản 2027 là hệ thống phanh. Suzuki đã trang bị ABS cho bánh trước, giúp hạn chế nguy cơ khóa bánh khi phanh gấp trên mặt đường trơn trượt hoặc trong các tình huống khẩn cấp. Đây được xem là nâng cấp quan trọng, bởi nó mang đến lớp bảo vệ cần thiết mà không làm mất đi bản chất đơn giản của chiếc xe.

Bộ bánh 18 inch trước sau cùng lốp kích thước 80/100 R18 và 90/90 R18 tiếp tục được duy trì. Cấu hình này mang lại khả năng vận hành ổn định, đồng thời phù hợp với điều kiện đường sá đa dạng tại nhiều quốc gia đang phát triển.

Hệ thống phanh được nâng cấp với ABS cho bánh trước nhằm hạn chế hiện tượng khóa bánh khi phanh gấp.

Nhìn từ góc độ thị trường Việt Nam, GN 160 2027 có thể sẽ là mẫu xe nhận được nhiều sự quan tâm nếu được phân phối chính hãng trong tương lai. Những năm gần đây, xu hướng xe côn tay cổ điển đang dần phát triển mạnh hơn tại Việt Nam. Các mẫu xe như Yamaha XSR155, Yamaha FZ-X hay Honda CB150 Verza nhập khẩu tư nhân đều xây dựng được nhóm khách hàng riêng.

Điểm chung của nhóm khách hàng này là không đặt nặng công suất tối đa hay các trang bị điện tử hiện đại. Thay vào đó, họ tìm kiếm một mẫu xe có thiết kế trường tồn với thời gian, dễ bảo dưỡng, chi phí sử dụng thấp và có tiềm năng cá nhân hóa thông qua các bản độ.

Đó chính là lợi thế lớn nhất của GN 160. Khung sườn thép đơn giản, động cơ làm mát bằng không khí và hệ thống cơ khí truyền thống tạo nên nền tảng lý tưởng cho những người yêu thích phong cách độ cafe racer, scrambler hoặc tracker.

Trọng lượng chỉ 128 kg, hộp số 5 cấp và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải 0762 năm 2022 của Colombia.

Tuy nhiên, cơ hội xuất hiện chính thức tại Việt Nam của GN 160 không thực sự dễ dàng. Các tiêu chuẩn khí thải ngày càng nghiêm ngặt đòi hỏi Suzuki phải thực hiện nhiều điều chỉnh đối với hệ thống phun nhiên liệu, bộ xử lý khí thải và các thông số vận hành trước khi xe có thể đáp ứng quy định hiện hành.

Bên cạnh đó, thị trường xe máy Việt Nam hiện vẫn tập trung chủ yếu vào xe tay ga. Phân khúc xe côn tay cổ điển tuy đang phát triển nhưng vẫn là một thị trường ngách với quy mô hạn chế.

Dẫu vậy, trong bối cảnh ngày càng nhiều người trẻ tìm kiếm những sản phẩm mang dấu ấn cá nhân thay vì chạy theo công nghệ hào nhoáng, GN 160 2027 vẫn có cơ hội tạo nên sức hút riêng. Nếu Suzuki có thể đưa mẫu xe này tới Việt Nam với mức giá cạnh tranh, đây hoàn toàn có thể trở thành một trong những lựa chọn đáng chú ý nhất dành cho những người yêu thích phong cách cơ khí thuần túy.

Giữa thời đại của màn hình cảm ứng, kết nối thông minh và các thuật toán điện tử, GN 160 giống như một lời nhắc nhở rằng niềm vui cầm lái đôi khi đến từ những điều đơn giản nhất: một động cơ xi-lanh đơn bền bỉ, một hộp số sàn truyền thống và cảm giác kết nối trực tiếp giữa người lái với cỗ máy. Chính sự giản dị ấy là lý do dòng GN vẫn giữ được sức sống riêng sau nhiều thập kỷ hiện diện trên thị trường toàn cầu.