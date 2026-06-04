'Xe ga quốc dân' giá 41 triệu đồng ra mắt: thiết kế hiện đại, trang bị không kém Honda Vision

Honda vừa chính thức mở bán mẫu xe tay ga Honda Dio110 Basic 2026 tại thị trường Nhật Bản, chưa đầy một tháng sau khi ra mắt. Ở phiên bản mới, mẫu scooter phổ thông này không có nhiều thay đổi về thiết kế hay động cơ mà chủ yếu được bổ sung thêm tùy chọn màu sắc mới nhằm tăng sức hút với nhóm khách hàng trẻ tuổi.

Dio110 Basic từ lâu đã là một trong những mẫu xe tay ga quen thuộc của Honda tại Nhật Bản cũng như nhiều quốc gia châu Á nhờ thiết kế nhỏ gọn, dễ sử dụng và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng. Bước sang đời 2026, Honda tiếp tục duy trì công thức thành công này với một số tinh chỉnh nhỏ về ngoại hình.

Theo công bố của hãng, Honda Dio110 Basic 2026 được bổ sung màu sơn mới Matte Techno Silver Metallic, bên cạnh hai màu từng xuất hiện trước đó là Matte Galaxy Black Metallic và Pearl Snowflake White. Nhờ vậy, người dùng hiện có ba lựa chọn màu sắc khi mua xe.

Dù thuộc phân khúc xe ga phổ thông, Dio110 Basic vẫn nhận được nhiều sự quan tâm nhờ thiết kế hiện đại và thân xe gọn gàng. Mẫu xe này theo đuổi phong cách thanh thoát, tối giản thay vì kiểu dáng bầu bĩnh hoặc thân xe cỡ lớn thường thấy trên nhiều dòng xe tay ga đô thị hiện nay.

Một trong những điểm nổi bật nhất của Honda Dio110 Basic 2026 là trọng lượng nhẹ. Theo thông số từ nhà sản xuất, xe chỉ nặng khoảng 96 kg, thấp hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe tay ga phổ biến khác của Honda. Nhờ đó, xe mang lại cảm giác linh hoạt khi di chuyển trong các khu đô thị đông đúc hoặc trên những tuyến phố nhỏ hẹp.

Chiều cao yên ở mức khoảng 760 mm cũng giúp người lái dễ chống chân hơn, đặc biệt phù hợp với người dùng có vóc dáng nhỏ hoặc khách hàng nữ. Đây là yếu tố được nhiều người dùng Nhật Bản đánh giá cao khi lựa chọn phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.

Bên cạnh thiết kế gọn nhẹ, Honda vẫn duy trì các trang bị thực dụng trên Dio110 Basic. Xe được bố trí hộc chứa đồ phía trước để đựng các vật dụng nhỏ như điện thoại, ví hoặc chai nước. Khoang chứa đồ dưới yên đủ không gian cho mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân, đáp ứng nhu cầu đi làm, đi học hay mua sắm trong thành phố.

Về vận hành, Honda Dio110 Basic 2026 sử dụng động cơ xi-lanh đơn, 4 thì, OHC, làm mát bằng không khí, dung tích 109 cc. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa khoảng 8,7 mã lực tại 7.500 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9 Nm tại 5.750 vòng/phút.

Thông số vận hành không quá nổi bật về sức mạnh nhưng được tối ưu cho khả năng vận hành ổn định và tiết kiệm nhiên liệu. Theo Honda, mức tiêu thụ nhiên liệu của Dio110 Basic đạt khoảng 55,6 km/lít xăng, tương đương 1,8L/100 km, thuộc nhóm xe tay ga tiết kiệm nhiên liệu hàng đầu trong phân khúc hiện nay.

Kết hợp với bình xăng dung tích 4,9 lít, mẫu xe có thể di chuyển quãng đường khá dài trước khi cần tiếp nhiên liệu, phù hợp với người dùng thường xuyên di chuyển trong đô thị.

Honda Dio110 Basic 2026 sử dụng bộ vành 14 inch cho cả bánh trước và bánh sau. Xe trang bị lốp trước kích thước 80/90-14 và lốp sau 90/90-14 nhằm tăng độ ổn định khi vận hành. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau, cấu hình quen thuộc trên các mẫu scooter phổ thông.

Tại Nhật Bản, Honda Dio110 Basic 2026 được niêm yết với giá 250.800 yên, tương đương khoảng 41,3 triệu đồng. Dù chưa được phân phối chính hãng tại Việt Nam, mẫu xe này vẫn thu hút sự chú ý nhờ thiết kế thanh lịch, trọng lượng nhẹ và khả năng tiết kiệm nhiên liệu ấn tượng.