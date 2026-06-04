Phát hiện tàu Trung Quốc dài hơn 400 mét, di chuyển liên tục 102 ngày, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

Con tàu container chạy bằng khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) lớn nhất thế giới mang tên CMA CGM Notre Dame vừa chính thức khởi hành từ cảng Dương Sơn (Thượng Hải, Trung Quốc) trong chuyến hải trình đầu tiên tới Bắc Âu, đánh dấu một bước tiến mới của ngành vận tải biển trong quá trình giảm phát thải và hướng tới các giải pháp logistics bền vững.

Theo truyền thông Trung Quốc, CMA CGM Notre Dame có chiều dài 400 m, rộng 62 m và cao khoảng 75 m, tương đương một tòa nhà 25 tầng nổi trên mặt nước. Với sức chở lên tới 24.212 TEU (container tiêu chuẩn 20 feet), đây hiện là một trong những tàu container lớn nhất từng được đưa vào khai thác thương mại trên thế giới.

Con tàu được đóng bởi Hudong-Zhonghua Shipbuilding, công ty thành viên của Tập đoàn Đóng tàu Nhà nước Trung Quốc (CSSC), theo đơn đặt hàng của hãng vận tải biển CMA CGM của Pháp. Đây cũng là chiếc đầu tiên trong loạt 10 tàu cùng lớp mà CMA CGM dự kiến tiếp nhận trong giai đoạn 2026-2028.

Với chiều dài tương đương bốn sân bóng đá đặt nối tiếp nhau, CMA CGM Notre Dame được thiết kế để phục vụ tuyến vận tải chiến lược kết nối châu Á và châu Âu.

Tàu có khả năng vận chuyển hơn 24.000 container tiêu chuẩn trong mỗi chuyến đi, trong đó có 1.600 vị trí dành riêng cho container lạnh phục vụ vận chuyển thực phẩm, dược phẩm và các mặt hàng yêu cầu kiểm soát nhiệt độ nghiêm ngặt.

Ngoài quy mô vận tải khổng lồ, con tàu còn được trang bị hệ thống quản lý năng lượng thông minh nhằm tối ưu hóa mức tiêu thụ điện cho các thiết bị làm lạnh và các hệ thống vận hành trên tàu.

Điểm nổi bật nhất của CMA CGM Notre Dame nằm ở hệ thống động cơ nhiên liệu kép và bể chứa LNG dung tích tới 18.600 m³.

Nhờ lượng nhiên liệu này, con tàu có thể hoàn thành toàn bộ hành trình giữa châu Á và châu Âu mà không cần tiếp nhiên liệu giữa chặng, giúp giảm thời gian dừng cảng và tối ưu hiệu quả khai thác.

Hệ thống động cơ cho phép tàu vận hành bằng cả LNG và nhiên liệu hàng hải truyền thống, mang lại sự linh hoạt tại những khu vực chưa có hạ tầng tiếp nhiên liệu LNG.

Theo CMA CGM, khi hoạt động bằng LNG, lượng khí thải lưu huỳnh và bụi mịn có thể giảm tới 99%, khí thải oxit nitơ giảm khoảng 85% và lượng CO₂ giảm khoảng 20% so với các tàu sử dụng nhiên liệu truyền thống.

CMA CGM Notre Dame sẽ hoạt động trên tuyến vận tải biển trọng điểm nối châu Á với châu Âu, hoạt động theo chu kỳ khoảng 102 ngày. Hành trình của tàu đi qua hàng loạt cảng lớn như Busan (Hàn Quốc), Thiên Tân, Ninh Ba, Thượng Hải và Yantian (Trung Quốc), Singapore, Port Klang (Malaysia), cùng các cảng Southampton, Dunkirk, Hamburg, Rotterdam và Algeciras tại châu Âu.

Đây được xem là một trong những tuyến vận tải quan trọng nhất thế giới, đóng vai trò kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu giữa các trung tâm sản xuất lớn ở châu Á và các thị trường tiêu dùng tại châu Âu.

Song song với việc đưa vào vận hành tàu CMA CGM Notre Dame, hãng vận tải Pháp cũng mở thêm tuyến vận tải nhanh kết nối trực tiếp Thượng Hải với bờ Tây nước Mỹ, rút ngắn thời gian vận chuyển xuống còn khoảng 18 ngày.

Ngành vận tải biển hiện đảm nhận khoảng 80% khối lượng thương mại hàng hóa toàn cầu, đồng thời đóng góp khoảng 3% lượng phát thải khí nhà kính của thế giới.

Trong bối cảnh các quy định môi trường ngày càng nghiêm ngặt, việc đưa vào khai thác đội tàu LNG cỡ lớn được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp ngành hàng hải giảm phát thải mà vẫn duy trì năng lực vận chuyển khổng lồ.

Sự xuất hiện của CMA CGM Notre Dame không chỉ đánh dấu một cột mốc mới về quy mô vận tải container, mà còn cho thấy xu hướng kết hợp giữa năng lực vận chuyển siêu lớn và công nghệ nhiên liệu sạch đang ngày càng trở thành tiêu chuẩn mới của ngành hàng hải toàn cầu.