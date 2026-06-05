Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam đã triển khai nhiều năm, Indonesia nay mới thử nghiệm cách trồng lúa cho kết quả bất ngờ

| | Thị trường

Kết quả từ vụ thử nghiệm đầu tiên khiến không ít nông dân Indonesia thay đổi quan điểm về cách trồng lúa truyền thống.

Việt Nam đã triển khai nhiều năm, Indonesia nay mới thử nghiệm cách trồng lúa cho kết quả bất ngờ - Ảnh 1.

Indonesia, quốc gia đông dân nhất Đông Nam Á và cũng là quốc gia Hồi giáo đông dân nhất thế giới, đang thử nghiệm một phương pháp canh tác lúa mới được kỳ vọng giúp tăng năng suất, nâng cao thu nhập cho nông dân và giảm tác động tới môi trường. Điều đáng chú ý là mô hình này không còn xa lạ tại Việt Nam, nơi nhiều chương trình canh tác lúa giảm phát thải đã được triển khai trong những năm gần đây.

Theo CNA, các thử nghiệm đang được thực hiện tại tỉnh Trung Java, một trong những vùng sản xuất lúa gạo lớn nhất Indonesia, đóng góp hơn 16% sản lượng gạo cả nước. Dự án do Temasek Life Sciences Laboratory (Singapore) phối hợp triển khai với mục tiêu giảm lượng khí methane phát sinh từ hoạt động trồng lúa nước.

Khác với phương pháp canh tác truyền thống duy trì ruộng ngập nước liên tục, mô hình mới kết hợp kỹ thuật tưới tiêu cải tiến, sử dụng phân bón được thiết kế chuyên biệt cùng các giống lúa có khả năng thích ứng tốt hơn với điều kiện khí hậu biến đổi.

Kết quả bước đầu mang lại nhiều tín hiệu tích cực. Các nhà nghiên cứu cho biết lượng khí methane phát thải từ ruộng lúa có thể giảm tới 50%. Song song với đó, năng suất lúa cũng được cải thiện đáng kể.

Việt Nam đã triển khai nhiều năm, Indonesia nay mới thử nghiệm cách trồng lúa cho kết quả bất ngờ - Ảnh 2.

Ông Ramachandran Srinivasan, nhà nghiên cứu cấp cao tại Temasek Life Sciences Laboratory, cho biết các thử nghiệm ghi nhận năng suất tăng khoảng 6%, ngay cả trong điều kiện thời tiết bất lợi và ngập lụt.

Đối với nhiều nông dân tham gia chương trình, hiệu quả thực tế còn rõ rệt hơn. Ông Kasno, 55 tuổi, một nông dân tại Trung Java, cho biết trước đây năng suất trung bình chỉ đạt khoảng 6-7 tấn lúa mỗi hecta. Sau khi áp dụng phương pháp mới, sản lượng đã tăng lên khoảng 8-9 tấn mỗi hecta.

Nhờ sản lượng cao hơn và chi phí được tối ưu, lợi nhuận từ sản xuất lúa của ông tăng khoảng 30% so với trước đây.

Theo ông Kasno, ban đầu nhiều nông dân tỏ ra hoài nghi vì lo ngại thay đổi phương thức canh tác có thể ảnh hưởng đến vụ mùa. Tuy nhiên, sau khi được hướng dẫn quy trình và chứng kiến kết quả thực tế, ngày càng nhiều hộ dân sẵn sàng tham gia thử nghiệm.

Giai đoạn đầu của dự án được triển khai trên gần 100 ha với sự tham gia của 172 nông dân. Những người tham gia được hỗ trợ giống lúa, phân bón và thuốc bảo vệ thực vật để áp dụng mô hình mới.

Hiện Indonesia đã bắt đầu giai đoạn thử nghiệm quy mô lớn thứ hai và dự kiến công bố báo cáo tổng kết vào cuối năm 2026. Nếu tiếp tục đạt kết quả khả quan, mô hình này sẽ được mở rộng sang nhiều quốc gia châu Á từ năm tới.

Việt Nam đón tin vui cùng lúc từ Hàn Quốc và Nhật Bản

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
việt nam, gạo

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một 'báu vật' triệu USD của Việt Nam được Trung Quốc liên tục săn đón, nước ta là nhà xuất khẩu top 10 thế giới

Một 'báu vật' triệu USD của Việt Nam được Trung Quốc liên tục săn đón, nước ta là nhà xuất khẩu top 10 thế giới Nổi bật

Những thói quen chủ xe nên thay đổi khi dùng xăng E10

Những thói quen chủ xe nên thay đổi khi dùng xăng E10 Nổi bật

5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

08:10 , 05/06/2026
Bảng giá xe máy Honda Vision mới nhất tháng 6/2026

Bảng giá xe máy Honda Vision mới nhất tháng 6/2026

07:50 , 05/06/2026
Tin vui cho ai đi Vietjet: Cực dễ để mua vé máy bay "0 đồng"

Tin vui cho ai đi Vietjet: Cực dễ để mua vé máy bay "0 đồng"

07:42 , 05/06/2026
Chi tiết bảng giá điện sinh hoạt 2026, cách tính giá điện tháng 6/2026

Chi tiết bảng giá điện sinh hoạt 2026, cách tính giá điện tháng 6/2026

07:06 , 05/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên