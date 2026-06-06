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Vải thiều giữ giá cao, tiêu thụ thuận lợi

| | Thị trường

Vải thiều Bắc Ninh đang tiêu thụ thuận lợi ngay từ đầu vụ, giữ giá cao tới 80.000 - 90.000 đồng/kg; đồng thời mở rộng xuất khẩu sang Mỹ và nhiều thị trường quốc tế.

Hai lô vải thiều tươi đầu tiên của Việt Nam, khoảng 2 tấn, vừa được xuất khẩu sang Mỹ bằng đường hàng không. Nhờ giữ được chất lượng và hương vị đặc trưng, sản phẩm nhanh chóng nhận được sự quan tâm của các siêu thị, chợ châu Á và người tiêu dùng sở tại. Trong nước, loại quả đặc trưng mùa hè này cũng đang tiêu thụ rất thuận lợi.

Theo Sở Công Thương Bắc Ninh, đến ngày 4/6, sản lượng vải thiều tiêu thụ đã đạt khoảng 35.000 tấn dù mới đầu vụ. Giá vải năm nay duy trì ở mức cao, phổ biến trên 60.000 đồng/kg, có thời điểm đạt 80.000 - 90.000 đồng/kg. Kết quả này đến từ việc địa phương chủ động xúc tiến thương mại từ sớm, chuẩn bị kế hoạch tiêu thụ bài bản ngay từ cuối năm trước.

Các hoạt động xúc tiến tiêu thụ được tổ chức theo hướng đa kênh và gắn với chuyển đổi số, khai thác lợi thế của các nền tảng thương mại điện tử. Ngoài việc xây dựng Kế hoạch tiêu thụ từ sớm, tổ chức nhiều đoàn công tác kết hợp xúc tiến đầu tư, hợp tác kinh tế, thương mại với kết nối giao thương tại, xúc tiến tiêu thụ vải thiều và các mặt hàng nông sản chủ lực tại Mỹ, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc... Sở Công Thương chủ động kết nối giao thương nhiều thỏa thuận trong việc thu mua, chế biến, tiêu thụ và vận chuyển logistics...

Ngay khi bước vào vụ thu hoạch vải sớm, các địa phương có vải cũng đã tổ chức nhiều hoạt động quảng bá vùng trồng, lan tỏa giá trị của quả vải với nhiều hình thức sáng tạo, độc đáo như: Tham quan vườn vải đẹp; Gala đón mùa vải sớm; Đấu giá cây vải tổ; Kết nối tour tuyến du lịch...

Các phiên livestream cũng được tổ chức, trong đó có những phiên có sự tham gia của Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng với đông đảo đội ngũ tiktoker đã thu hút được đông đảo lượt theo dõi cũng như quảng bá sâu rộng vùng vải thiều Bắc Ninh trên các nền tảng số.

Những ngày qua, dù mới vải đầu vụ nhưng thị trường tiêu thụ vải thiều đã rất sôi động. Người nông dân phấn khởi vì giá bán cao. Ngoài thị trường trong nước, những trái vải sớm cũng đã đến với thị trường nước ngoài.

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Theo Minh Hằng

VTV

Từ Khóa:
vải

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