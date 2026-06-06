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Yamaha Neo's hạ giá sâu 10 triệu tại Việt Nam: Thực tế dưới 37 triệu đồng, thêm màu mới lạ mà Honda, VinFast chưa có

| | Thị trường

Không chỉ tiết kiệm chi phí ban đầu, mức giá mới dưới 40 triệu đồng giúp Yamaha Neo's có chi phí lăn bánh thấp hơn đáng kể so với trước đây.

Yamaha Việt Nam vừa tung ra phiên bản 2026 của dòng xe máy điện Neo's. Bên cạnh bổ sung thêm các tùy chọn màu sắc - điều quen thuộc mỗi khi ra mắt phiên bản mới, hãng xe Nhật đã điều chỉnh giá bán theo hướng có lợi cho người tiêu dùng.

Yamaha Neo's 2026 có giá bán đề xuất 36,9 triệu đồng. Ảnh: Yamaha

Cụ thể, Neo's 2026 có giá bán đề xuất 36,9 triệu đồng, đi kèm 5 tùy chọn màu sắc. Ở đời trước, mẫu xe máy điện này chỉ có 3 tùy chọn màu, giá niêm yết 49,09 triệu đồng. Với mức giảm gần 13 triệu đồng, Neo's trở thành mẫu xe hạ giá sâu nhất của Yamaha trong phân khúc xe 2 bánh phổ thông.

Giá bán của Neo's 2026 vẫn đang cao hơn mức chung của mẫu xe này tại nhiều đại lý trên toàn quốc. Theo khảo sát tại một vài cửa hàng Yamaha ở TP.HCM và các khu vực lân cận vào thời điểm cách đây khoảng 2 tuần, Neo's hiện được rao bán với giá khoảng 33-34 triệu đồng.

Với giá bán mới, Yamaha Neo's 2026 cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe như VinFast Vero X (34,9 triệu đồng), Yadea Voltguard (38,99 triệu đồng) hay VinFast Viper (39,9 triệu đồng). Việc đưa giá bán về dưới mức 40 triệu đồng giúp người mua Neo's tiết kiệm được thêm một phần nữa về chi phí lăn bánh nhờ chi phí biển số giảm đáng kể.

Yamaha Việt Nam phân phối xe máy điện với duy nhất mẫu Neo's. Ảnh: Yamaha

Việc giảm giá của Neo's là điều dễ hiểu khi thị trường xe máy điện tại Việt Nam ngày càng trở nên đông đúc. Thương hiệu đối thủ Honda cũng vừa tạo "đáy" mới cho ICON e: cách đây không lâu với mức giảm khoảng 11 triệu đồng, từ 26,9 triệu xuống còn 15,52 triệu, bao gồm ưu đãi mới nhất.

Yamaha Neo's là mẫu xe máy điện đầu tiên của thương hiệu Nhật Bản tại thị trường Việt Nam. Xe được trang bị động cơ điện công suất định danh 2 kW và công suất tối đa 2,3 kW - tương đương 3,08 mã lực. Bộ pin trên xe cung cấp quãng đường di chuyển khoảng 60 km/sạc đầy, bộ pin này có thể cắm sạc trực tiếp hoặc đổi nhờ cơ cấu pin có thể tháo rời.

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Theo Vĩnh Phúc

Đời sống Pháp luật

Từ Khóa:
yamaha, yamaha neo

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