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Mazda CX-5 dò đáy giá, chỉ còn 681 triệu đồng tại đại lý, 'phả hơi nóng' xuống cả nhóm Seltos, Xforce trước thềm ra mắt đời mới

| | Thị trường

Với việc hạ giá sàn tại đại lý xuống mức kỷ lục, Mazda CX-5 đang tạo áp lực lớn lên các dòng xe phân khúc dưới. Động thái giảm giá mạnh này có thể nhằm mục đích xả kho, dọn đường cho thế hệ mới dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

CX-5 giảm giá mạnh tại đại lý

Theo thông tin từ các tư vấn bán hàng, Mazda CX-5 vừa thiết lập mức giá khởi điểm thấp kỷ lục tại đại lý khi chỉ còn 681 triệu đồng. Đây là một bước giảm lớn tiếp so với mức chào bán 689 triệu đồng của tháng trước. Trong khi đó, giá niêm yết của mẫu xe này trên trang chủ Mazda Việt Nam vẫn dao động từ 699 triệu đến 979 triệu đồng.

Mazda CX-5 có giá bán thực tế ngày càng giảm sâu. Ảnh: Đại lý

Mức giá thực tế này không chỉ giúp CX-5 rẻ hơn rất nhiều so với các đối thủ cùng phân khúc cỡ C, mà còn trực tiếp làm khó cả nhóm xe ở phân khúc dưới. Để so sánh, Mitsubishi Xforce có giá niêm yết cao nhất 720 triệu đồng, sau khuyến mãi chính hãng còn 665 triệu đồng. Tương tự, phiên bản cao nhất của Kia Seltos có giá niêm yết 699 triệu đồng, sau ưu đãi còn 689 triệu đồng. Việc một mẫu crossover cỡ C có giá bán chạm ngưỡng xe cỡ B sẽ tác động mạnh tới lựa chọn của nhiều khách hàng.

Với việc liên tục dò đáy giá mới, CX-5 vẫn là mẫu xe bán chạy trong phân khúc. Trong tháng 4/2026, doanh số CX-5 đạt 1.177 xe, cao nhất phân khúc, vượt cả mẫu xe điện VinFast VF 7 từng "làm mưa làm gió".

CX-5 phiên bản tiêu chuẩn gần đây được lược bớt trang bị để có giá tốt hơn. Ảnh: Đại lý

Động thái giảm giá "quyết liệt" này diễn ra trước khi CX-5 ra mắt thế hệ mới. Cách đây khoảng một tuần, Mazda CX-5 thế hệ mới đã xuất hiện tại trung tâm kiểm tra khí thải ở Việt Nam. Trước đó, mẫu xe này từng được nhập về trưng bày tại một sự kiện ở TP.HCM vào cuối năm 2025, hứa hẹn sẽ chính thức ra mắt và mở bán vào tháng 11/2026.

CX-5 mới sắp ra mắt có gì?

Là thế hệ thứ 3 hoàn toàn mới, CX-5 2026 sở hữu kích thước dài x rộng x cao lần lượt là 4.690 x 1.860 x 1.695 mm, cùng chiều dài trục cơ sở đạt 2.775 mm. So với đời hiện hành, xe mới dài hơn 100 mm, rộng hơn 15 mm, cao hơn 15 mm và trục cơ sở tăng thêm 75 mm.

Về ngoại thất, xe mới sở hữu diện mạo hiện đại hơn nhờ lưới tản nhiệt viền đen liền mạch và cụm đèn LED mảnh. Thân xe mở rộng giúp tổng thể chiếc xe trông khỏe khoắn và vững chãi.

CX-5 thế hệ mới được kiểm tra khí thải tại Việt Nam. Ảnh: Bí Mật Xe Biz

Khoang nội thất cũng lột xác hoàn toàn với bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch và màn hình trung tâm lên tới 15,6 inch. Gần như toàn bộ phím bấm vật lý, bao gồm cả hệ thống điều hòa, đều bị loại bỏ để tích hợp vào màn hình.

Về vận hành, tại thị trường quốc tế, CX-5 thế hệ mới được trang bị động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên (công suất 140 mã lực, mô-men xoắn 238 Nm), đi kèm hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Bên cạnh phiên bản thuần xăng, mẫu xe này có thêm cấu hình kết hợp hệ thống mild-hybrid 24V.

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Theo Khôi Nguyên

Đời sống Pháp luật

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