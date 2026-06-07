Thị trường xe máy điện nóng lên từng ngày

Xu hướng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Trước hết, các thành phố lớn đang từng bước hạn chế xe máy chạy xăng vào khu vực trung tâm, trong khi giá xăng liên tục duy trì ở mức cao do tác động từ căng thẳng tại Trung Đông chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bên cạnh đó, việc chính thức phân phối xăng E10 trên phạm vi toàn quốc cũng khiến một số người tiêu dùng e ngại khi cho rằng việc sử dụng loại nhiên liệu này có thể ảnh hưởng đến độ bền của các bộ phận trên xe.

Những yếu tố trên buộc các hãng xe máy không thể tiếp tục trì hoãn việc đưa xe điện ra thị trường. Nhanh chóng tung ra các sản phẩm xe điện có thể giúp doanh nghiệp giữ chân khách hàng và tăng cơ hội kiếm thị phần trong bối cảnh xu hướng tiêu dùng đang thay đổi.

Yamaha Việt Nam đã mở bán mẫu xe máy điện Neo's từ 2 năm trước. Với mức giá khá cao, lên đến 50 triệu đồng/chiếc, mẫu xe này không tạo được sức hút với người tiêu dùng khi có nhiều đối thủ cạnh tranh đưa ra mức giá phù hợp hơn. Áp lực thị trường khiến Yamaha Việt Nam phải triển khai chương trình giảm giá xe máy Neo's với mức giảm khoảng 15 triệu đồng, đưa giá bán xuống khoảng 34 triệu đồng/chiếc. Chưa dừng lại, hãng này dự kiến tiếp tục giảm giá mạnh hơn trong tháng 7-2026 nhằm gia tăng sức cạnh tranh và mở rộng thị phần.

Một số mẫu xe máy điện của các hãng đã được mở bán trên thị trường

Để thu hút khách hàng, Yamaha Việt Nam còn triển khai hệ thống trạm sạc và trạm đổi pin tại các đại lý Yamaha Town ở Hà Nội và TP HCM. Chủ xe không cần mang phương tiện đến điểm đổi pin mà chỉ cần đăng ký dịch vụ, nhân viên đại lý sẽ mang pin đến tận nơi để đổi hoặc cho mượn hoàn toàn miễn phí.

Với Honda, hãng cho biết đã thử nghiệm nhiều mẫu xe máy điện tại thị trường Việt Nam như PCX, Benly e:, ICON e: và CUV e: trong nhiều năm qua và dự kiến ra mắt nhiều mẫu hơn nữa từ nay đến năm 2028. Song song đó, Honda cũng triển khai hệ thống trạm đổi pin và trạm sạc tại các thành phố lớn.

Ông Trần Vũ Cầu, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu thị trường SYM Việt Nam, thông tin hãng đang hoàn thiện một mẫu xe máy điện có thiết kế "hai trong một" - sử dụng đồng thời động cơ xăng và điện - nhằm tối ưu khả năng vận hành. Trong đó, động cơ xăng chỉ đóng vai trò máy phát điện để cung cấp năng lượng cho pin, còn pin sẽ cấp điện cho xe vận hành.

Theo Piaggio Việt Nam, mức giá xe điện hiện còn cao, chẳng hạn mẫu Vespa Elettrica có giá lên tới 8.000 euro, nên hãng vẫn đang cân nhắc thời điểm phù hợp để đưa vào thị trường Việt Nam. Trong khi đó, Suzuki dự kiến đưa mẫu xe máy điện Suzuki e-ACCESS thuộc phân khúc phổ thông về Việt Nam, sau khi mở bán tại thị trường Ấn Độ.

Ông Phạm Cường, Chủ tịch Hiệp hội Ô tô - Xe máy - Xe đạp Việt Nam, nhận định các hãng xe máy lớn như Honda và Yamaha lẽ ra phải tham gia thị trường xe máy điện từ 5 - 7 năm trước. Việc đến nay mới chỉ có một số mẫu xe điện được tung ra thị trường là quá muộn.

Trong khi đó, đại diện Hiệp hội Các nhà sản xuất xe máy Việt Nam (VAMM) cho rằng việc các hãng chậm triển khai xe máy điện còn xuất phát từ chiến lược riêng của từng doanh nghiệp. Việc đầu tư công nghệ, tính toán giá thành và lợi nhuận đều cần thời gian. Tuy nhiên, theo vị này, vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ sản xuất, kinh doanh xe điện hiện vẫn chưa mang lại mức lợi nhuận như kỳ vọng, dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp trì hoãn đầu tư và mở rộng sản phẩm.



