Lộ hình ảnh SUV VinFast mới lạ: Mặt trước như VF 7 nhưng dáng khác, ca-pô gân guốc hơn, tay nắm cửa mới, mâm như MPV 7

Trong hình ảnh do VinFast công bố gần đây, hãng đã vô tình để lộ giao diện màn hình xe có hiển thị một mẫu SUV hoàn toàn mới mang ngôn ngữ thiết kế đặc trưng mới của thương hiệu. Bức ảnh ngay lập tức thu hút sự chú ý của cộng đồng nhờ sở hữu nhiều đường nét thiết kế gần giống VF 7.

Hình ảnh một mẫu SUV mới xuất hiện trên màn hình xe. Ảnh: VinFast

Nhìn trực diện, phần mặt trước của mẫu xe mới có độ tương đồng lớn so với dòng VF 7 nhờ dải đèn LED định vị ban ngày hình chữ V, cụm đèn chiếu sáng đặt thấp và cách thiết kế cản khá thể thao đặc trưng. Trong khi đó, nếu nhìn vào phần kính hông thì thiết kế trên mẫu xe mới này trông cũng gần tương đồng với VF 7.

Mẫu xe mới có nhiều điểm tương đồng ở phần đầu khi so sánh với VF 7 hiện hành. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Tuy nhiên, dựa vào hình ảnh có thể thấy khác biệt lớn nhất của mẫu xe lạ với VF 7 nằm ở phom dáng tổng thể. Chiếc xe mang kiểu dáng của một mẫu SUV truyền thống hơn là phong cách coupe SUV trên VF 7, do phần mui xe được thiết kế cao và không còn vuốt dốc hẳn về phía sau. Nắp ca-pô cũng được tạo điểm nhấn bằng các đường gân dập nổi hầm hố, cơ bắp hơn hẳn dòng VF 7 hiện tại.

Các chi tiết thân xe cho thấy sự kết hợp từ nhiều dòng xe mới của VinFast. Bộ mâm phay hai tông màu tương phản có thiết kế giống như mẫu VF MPV 7 từng xuất hiện trên đường thử, thay vì sơn đen toàn bộ như ở phiên bản thương mại. Phần gương chiếu hậu được đặt ở góc kính thay vì trên cánh cửa, tương tự thiết kế trên phiên bản VF 8 mới, VF MPV 7 hay dòng Limo Green. Ngoài ra, tay nắm cửa của xe cũng sử dụng dạng ẩn phẳng vào thân tương tự như mẫu VF 8 mới.

Mẫu xe mới trông như một phiên bản thu nhỏ hơn của VF 8 vừa ra mắt. Ảnh dựng đồ họa: Bí Mật Xe Biz

Từ những đặc điểm trên, có thể dự đoán mẫu SUV mới này chia sẻ chung nền tảng khung gầm với dòng VF 8 mới và VF MPV 7. Song, nếu là VF 7 thế hệ mới, mẫu xe này sẽ được tinh chỉnh để có kích thước tổng thể nhỏ hơn hai mẫu xe kể trên.

Có khả năng, VF 7 cũng sắp có thế hệ mới. Ảnh: Đại lý

Dựa vào xu hướng thiết kế các mẫu xe gần đây của VinFast, có thể trông chờ mẫu xe mới này sở hữu không gian nội thất tương tự như dòng VF 8 mới. Khoang cabin đi theo phong cách tối giản và hiện đại với điểm nhấn là vô-lăng vát hai đáy, màn hình giải trí trung tâm kích thước lớn kết hợp cùng một màn hình hiển thị thông tin nằm ngay phía sau vô-lăng.

Thiết kế nội thất mẫu xe mới có thể sẽ tương đồng với VF 8 mới. Ảnh: VinFast

Việc ứng dụng nền tảng mới cũng đi kèm kỳ vọng cải thiện tầm vận hành cho xe. Dòng VF 7 bản Eco và Plus đang trang bị cấu hình động cơ có công suất là 150 kW, mô-men xoắn 310 Nm, và bản Plus AWD sở hữu động cơ công suất 260 kW, mô-men xoắn 500 Nm (không còn được bán), với quãng đường di chuyển của bản Eco đạt khoảng 440 km cho một lần sạc đầy. Hình ảnh từ VinFast cho thấy xe có 3 chế độ lái, gồm Eco, Normal và Sport.

Nếu mẫu xe mới này áp dụng gói công nghệ và chia sẻ đặc tính vận hành giống dòng VF 8 mới, cấu hình động cơ có thể sẽ sở hữu mức công suất thấp hơn nhưng tối ưu để tăng đáng kể quãng đường di chuyển sau mỗi chu kỳ sạc.

Trên trang chủ của VinFast, VF 7 đang có giá khởi điểm từ gần 679 triệu đồng và cao nhất là gần 782 triệu đồng.