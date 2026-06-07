Taxi điện VinFast tại Ấn Độ dùng MPV 7 chỗ, giá cước quy đổi dự kiến chỉ 2.200 đồng/km

VinFast được cho là đang chuẩn bị triển khai dịch vụ taxi thuần điện tại Ấn Độ với mức giá cước cạnh tranh, bên cạnh việc mở rộng danh mục sản phẩm xe điện tại thị trường đông dân nhất thế giới.

VinFast được cho là sắp triển khai dịch vụ taxi điện tại Ấn Độ. Ảnh: Rushlane

Theo thông tin được đăng tải trên một số phương tiện truyền thông quốc tế, dịch vụ taxi điện của VinFast có thể áp dụng mức giá khoảng 8 Rupee/km, tương đương gần 2.200 đồng/km theo tỷ giá hiện tại. Mức giá này được đánh giá khá cạnh tranh trong bối cảnh thị trường gọi xe tại Ấn Độ đang do các nền tảng như Ola và Uber chi phối.

Đội xe được cho là sẽ sử dụng mẫu MPV điện 7 chỗ VF MPV 7, dòng xe vừa được VinFast giới thiệu tại Ấn Độ hồi đầu năm nay. Mẫu xe này sở hữu cấu hình 3 hàng ghế, hướng đến nhu cầu vận chuyển hành khách và dịch vụ thương mại.

Không chỉ nhắm tới khách hàng sử dụng dịch vụ, VinFast cũng được cho là đang xây dựng chính sách thu hút tài xế. Các báo cáo cho biết thu nhập hàng tháng của tài xế có thể dao động từ 35.000-40.000 Rupee, chưa bao gồm các khoản thưởng hoặc khuyến khích hiệu suất.

Mẫu MPV điện 7 chỗ sẽ đóng vai trò chủ lực trong đội xe dịch vụ. Ảnh: Rushlane

Nếu được triển khai, đây sẽ là bước đi tiếp theo trong chiến lược xây dựng hệ sinh thái giao thông xanh của VinFast tại thị trường quốc tế. Trước đó, mô hình taxi điện đã được triển khai tại Việt Nam thông qua Green SM và sau đó mở rộng sang một số quốc gia Đông Nam Á.

Ấn Độ hiện được xem là một trong những thị trường trọng điểm của VinFast. Hãng đã giới thiệu nhiều mẫu xe điện tại đây, đồng thời đầu tư nhà máy sản xuất ở bang Tamil Nadu nhằm phục vụ nhu cầu nội địa cũng như xuất khẩu sang các thị trường lân cận.

Ấn Độ đang trở thành một trong những thị trường trọng điểm của VinFast. Ảnh: Rushlane

Việc bổ sung dịch vụ taxi điện không chỉ giúp VinFast mở rộng độ phủ thương hiệu mà còn tạo thêm đầu ra cho các mẫu xe điện trong hệ sinh thái của hãng. Đây cũng là chiến lược từng được nhiều nhà sản xuất xe điện áp dụng nhằm thúc đẩy tốc độ phổ cập phương tiện không phát thải tại các thị trường mới nổi.