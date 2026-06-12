Philips bắt tay VINAGO, mở rộng giải pháp màn hình bảo vệ thị lực tại Việt Nam

Thương hiệu công nghệ hiển thị Philips và Công ty TNHH Phân phối Công nghệ và Dịch vụ Mới Rồng Việt (VINAGO) vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, đánh dấu bước phát triển mới trong hoạt động phân phối và cung cấp giải pháp màn hình tại thị trường Việt Nam.

Theo đại diện hai bên, sự hợp tác không chỉ tập trung vào hoạt động thương mại mà còn hướng tới việc xây dựng các giải pháp hiển thị dựa trên nhu cầu thực tế của người dùng. Đây được xem là bước chuyển từ mô hình phân phối sản phẩm đơn thuần sang tiếp cận khách hàng theo hướng tư vấn và cung cấp giải pháp toàn diện hơn.

Tại sự kiện, Philips giới thiệu một số dòng màn hình hướng đến nhu cầu làm việc, sáng tạo nội dung và giải trí. Trong đó, mẫu màn hình 24B2N2200G được trang bị công nghệ Circular Polarization (phân cực tròn), có khả năng tái tạo ánh sáng gần với ánh sáng tự nhiên, giúp giảm hiện tượng chói, mỏi và khô mắt khi người dùng làm việc với máy tính trong thời gian dài.

Bên cạnh đó, Philips cũng trưng bày các dòng màn hình văn phòng, màn hình đồ họa phục vụ công việc yêu cầu độ chính xác màu sắc cao và các sản phẩm gaming như mẫu 27M2N6500L. Theo doanh nghiệp, các sản phẩm này được phát triển nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng từ khách hàng cá nhân đến doanh nghiệp.

Ông Vương Sỹ Thịnh, Giám đốc VINAGO, cho biết định hướng của doanh nghiệp là không chỉ phân phối sản phẩm mà còn hỗ trợ đối tác và khách hàng lựa chọn những giải pháp phù hợp với từng nhu cầu sử dụng.

Trong khi đó, bà Lâm Hồng Anh, Giám đốc ngành hàng màn hình Philips tại Việt Nam, nhấn mạnh xu hướng người dùng hiện nay không chỉ quan tâm đến chất lượng hiển thị mà còn chú trọng các yếu tố liên quan đến sức khỏe trong quá trình sử dụng thiết bị điện tử. Đại diện Philips cho biết công nghệ Circular Polarization là một trong những hướng phát triển nhằm nâng cao trải nghiệm sử dụng màn hình trong thời gian dài.

Sự kiện ký kết cũng là dịp để hai doanh nghiệp giới thiệu các định hướng hợp tác trong thời gian tới, bao gồm mở rộng hệ sinh thái sản phẩm, tăng cường hoạt động hỗ trợ khách hàng và thúc đẩy việc ứng dụng các công nghệ hiển thị mới tại thị trường Việt Nam.