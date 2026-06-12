Siết truy xuất nguồn gốc nhiều mặt hàng từ 1-7, phát hiện hàng giả người dân có thể phản ánh

Theo đó, các sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao sẽ phải thực hiện truy xuất nguồn gốc thông qua Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa VeriGoods hoặc hoặc hệ thống truy xuất nguồn gốc nội bộ có kết nối với VeriGoods.



Đối với các nhóm hàng hóa không thuộc diện bắt buộc, thương nhân được khuyến khích tham gia truy xuất nguồn gốc trên cơ sở tự nguyện

Theo Thông tư số 31, việc truy xuất nguồn gốc được áp dụng bắt buộc đối với các sản phẩm, hàng hóa có mức độ rủi ro cao thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. Quy định này nhằm tăng cường khả năng kiểm soát nguồn gốc hàng hóa, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong quá trình lựa chọn và sử dụng sản phẩm.

Giao diện của Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại Verigoods.vn

Để triển khai quy định mới, Bộ Công Thương vận hành tập trung Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa tại địa chỉ verigoods.vn.

Bắt đầu được nghiên cứu, xây dựng và vận hành từ cuối tháng 12-2025, đến hết tháng 5-2026, Hệ thống truy xuất nguồn gốc hàng hóa VeriGoods đã xác thực hơn 1 triệu mã sản phẩm.

Thông qua hệ thống, người tiêu dùng có thể tra cứu miễn phí các thông tin cơ bản của sản phẩm, hàng hóa như tên sản phẩm, hình ảnh, đơn vị sản xuất hoặc kinh doanh, địa chỉ doanh nghiệp, thương hiệu, nhãn hiệu, số lô sản xuất, số sê-ri và hạn sử dụng (nếu có).

Không chỉ dừng lại ở việc tra cứu thông tin, người tiêu dùng còn có quyền phản ánh tới Bộ Công Thương hoặc cơ quan có thẩm quyền khi phát hiện thông tin hiển thị trên hệ thống không chính xác hoặc có dấu hiệu không trung thực theo quy định của pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Bộ Công Thương sẽ giám sát truy xuất nguồn gốc hàng hóa thế nào?

Theo lộ trình triển khai, từ ngày 1-7-2026, thương nhân thực hiện đăng ký tài khoản, nhận mã định danh và xác thực thông tin sản phẩm trên hệ thống.

Từ ngày 1-1-2027, việc truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện đầy đủ trước khi các sản phẩm, hàng hóa thuộc diện áp dụng được đưa ra lưu thông trên thị trường.

Đối với các thương nhân thành lập mới hoặc bắt đầu hoạt động sản xuất, kinh doanh sau ngày 1-1-2027, các quy định về truy xuất nguồn gốc phải được thực hiện ngay từ khi bắt đầu hoạt động.

Để bảo đảm tính chính xác và độ tin cậy của dữ liệu, Bộ Công Thương sẽ thực hiện kiểm tra, giám sát trong quá trình vận hành hệ thống. Trường hợp phát hiện dấu hiệu vi phạm, nguy cơ mất an toàn hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, mã truy xuất nguồn gốc có thể bị tạm dừng hiệu lực.

Bộ Công Thương cũng sẽ hủy xác nhận hiển thị thông tin truy xuất nguồn gốc trên hệ thống đối với các trường hợp cung cấp thông tin không chính xác, không trung thực; làm sai lệch bản chất thông tin về sản phẩm, hàng hóa; không duy trì, cập nhật dữ liệu theo quy định hoặc có kết luận vi phạm của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.