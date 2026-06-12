Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Quốc gia châu Phi báo tin vui cho Việt Nam: Nhập khẩu 1 loại 'siêu thực phẩm' tăng mạnh

| | Thị trường

Nhu cầu nhập khẩu phục hồi của Ai Cập đang mang đến tín hiệu tích cực cho ngành cá ngừ Việt Nam trong năm 2026.

Việt Nam đón tin vui từ Ai Cập: Xuất khẩu cá ngừ tăng mạnh, mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp - Ảnh 1.

Ai Cập đang nổi lên như một trong những điểm sáng đáng chú ý trên bản đồ xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) dẫn lại, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 7,3 triệu USD, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2025.

Nếu so với giai đoạn hai năm trước, mức tăng còn ấn tượng hơn. Cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Ai Cập mới đạt khoảng 2,2 triệu USD. Như vậy, chỉ sau hai năm, giá trị xuất khẩu sang thị trường Bắc Phi này đã tăng hơn 3 lần.

Đáng chú ý, tăng trưởng được ghi nhận liên tục trong cả 4 tháng đầu năm 2026. Điều này cho thấy xu hướng phục hồi của thị trường mang tính bền vững hơn, thay vì chỉ xuất phát từ một vài đơn hàng lớn mang tính thời điểm.

Sự khởi sắc của xuất khẩu Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu cá ngừ của Ai Cập đang gia tăng mạnh. Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), tổng kim ngạch nhập khẩu cá ngừ của Ai Cập từ toàn cầu đã tăng từ 133 triệu USD năm 2024 lên 175 triệu USD năm 2025, tương đương mức tăng hơn 31%.

Sự gia tăng này phản ánh nhu cầu tiêu thụ cá ngừ, đặc biệt là các sản phẩm chế biến và đóng hộp, vẫn duy trì ở mức cao tại quốc gia hơn 100 triệu dân này. Đây được xem là cơ hội đáng chú ý đối với các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam trong bối cảnh nhiều thị trường truyền thống đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Việt Nam đón tin vui từ Ai Cập: Xuất khẩu cá ngừ tăng mạnh, mở thêm cơ hội cho doanh nghiệp - Ảnh 2.

Trong số các nhà cung cấp cho Ai Cập, Thái Lan tiếp tục giữ vị trí số một với kim ngạch khoảng 142 triệu USD trong năm 2025. Việt Nam đạt khoảng 25 triệu USD, vượt qua nhiều đối thủ khác như Trung Quốc, Indonesia và Italy.

Việc nằm trong nhóm các nguồn cung lớn cho thấy sản phẩm cá ngừ Việt Nam đang dần khẳng định chỗ đứng tại thị trường này. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Việt Nam và quốc gia dẫn đầu vẫn còn khá lớn, đồng nghĩa dư địa tăng trưởng vẫn còn nhiều nhưng áp lực cạnh tranh cũng không nhỏ.

Theo VASEP, việc Ai Cập mở rộng nhập khẩu là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam. Bên cạnh yếu tố nhu cầu tăng, xu hướng đa dạng hóa nguồn cung của các nhà nhập khẩu cũng có thể tạo thêm cơ hội cho hàng Việt gia tăng thị phần trong thời gian tới.

Việt Nam đón tin vui từ mặt hàng xuất khẩu chủ lực: Sản phẩm cao cấp ngày càng được ưa chuộng

Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

Từ Khóa:
việt nam, vasep

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Vàng bạc lao dốc, lộ diện kim loại đang liên tục vượt đỉnh lịch sử, chuyên gia dự báo sẽ còn tăng giá nhiều năm

Vàng bạc lao dốc, lộ diện kim loại đang liên tục vượt đỉnh lịch sử, chuyên gia dự báo sẽ còn tăng giá nhiều năm Nổi bật

Thông tin mới nhất về sức mạnh của iPhone 18 Pro Max

Thông tin mới nhất về sức mạnh của iPhone 18 Pro Max Nổi bật

Đằng sau cuộc đua bản quyền World Cup 2026: FIFA hét giá ở châu Á nhưng bị 2 'ông kẹ' Trung - Ấn ép ngược, Nhật, Hàn chọn hướng đi ra sao?

Đằng sau cuộc đua bản quyền World Cup 2026: FIFA hét giá ở châu Á nhưng bị 2 'ông kẹ' Trung - Ấn ép ngược, Nhật, Hàn chọn hướng đi ra sao?

11:16 , 12/06/2026
Việt Nam đón tin vui từ mặt hàng xuất khẩu chủ lực: Sản phẩm cao cấp ngày càng được ưa chuộng

Việt Nam đón tin vui từ mặt hàng xuất khẩu chủ lực: Sản phẩm cao cấp ngày càng được ưa chuộng

10:33 , 12/06/2026
Giá bạc bật tăng hơn 3 triệu đồng/thỏi

Giá bạc bật tăng hơn 3 triệu đồng/thỏi

10:17 , 12/06/2026
“Điện thoại nắp gập” kinh điển được Motorola mang trở lại Việt Nam, rất đáng sở hữu lúc này

“Điện thoại nắp gập” kinh điển được Motorola mang trở lại Việt Nam, rất đáng sở hữu lúc này

09:50 , 12/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên