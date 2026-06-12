Quốc gia châu Phi báo tin vui cho Việt Nam: Nhập khẩu 1 loại 'siêu thực phẩm' tăng mạnh

Ai Cập đang nổi lên như một trong những điểm sáng đáng chú ý trên bản đồ xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam. Theo số liệu của Hải quan Việt Nam được Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) dẫn lại, kim ngạch xuất khẩu cá ngừ sang thị trường này trong 4 tháng đầu năm 2026 đạt 7,3 triệu USD, tăng 69% so với cùng kỳ năm 2025.

Nếu so với giai đoạn hai năm trước, mức tăng còn ấn tượng hơn. Cùng kỳ năm 2024, xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam sang Ai Cập mới đạt khoảng 2,2 triệu USD. Như vậy, chỉ sau hai năm, giá trị xuất khẩu sang thị trường Bắc Phi này đã tăng hơn 3 lần.

Đáng chú ý, tăng trưởng được ghi nhận liên tục trong cả 4 tháng đầu năm 2026. Điều này cho thấy xu hướng phục hồi của thị trường mang tính bền vững hơn, thay vì chỉ xuất phát từ một vài đơn hàng lớn mang tính thời điểm.

Sự khởi sắc của xuất khẩu Việt Nam diễn ra trong bối cảnh nhu cầu nhập khẩu cá ngừ của Ai Cập đang gia tăng mạnh. Theo số liệu từ Trung tâm Thương mại Thế giới (ITC), tổng kim ngạch nhập khẩu cá ngừ của Ai Cập từ toàn cầu đã tăng từ 133 triệu USD năm 2024 lên 175 triệu USD năm 2025, tương đương mức tăng hơn 31%.

Sự gia tăng này phản ánh nhu cầu tiêu thụ cá ngừ, đặc biệt là các sản phẩm chế biến và đóng hộp, vẫn duy trì ở mức cao tại quốc gia hơn 100 triệu dân này. Đây được xem là cơ hội đáng chú ý đối với các doanh nghiệp thủy sản Việt Nam trong bối cảnh nhiều thị trường truyền thống đang cạnh tranh ngày càng khốc liệt.

Trong số các nhà cung cấp cho Ai Cập, Thái Lan tiếp tục giữ vị trí số một với kim ngạch khoảng 142 triệu USD trong năm 2025. Việt Nam đạt khoảng 25 triệu USD, vượt qua nhiều đối thủ khác như Trung Quốc, Indonesia và Italy.

Việc nằm trong nhóm các nguồn cung lớn cho thấy sản phẩm cá ngừ Việt Nam đang dần khẳng định chỗ đứng tại thị trường này. Tuy nhiên, khoảng cách giữa Việt Nam và quốc gia dẫn đầu vẫn còn khá lớn, đồng nghĩa dư địa tăng trưởng vẫn còn nhiều nhưng áp lực cạnh tranh cũng không nhỏ.

Theo VASEP, việc Ai Cập mở rộng nhập khẩu là tín hiệu tích cực cho các doanh nghiệp chế biến và xuất khẩu cá ngừ của Việt Nam. Bên cạnh yếu tố nhu cầu tăng, xu hướng đa dạng hóa nguồn cung của các nhà nhập khẩu cũng có thể tạo thêm cơ hội cho hàng Việt gia tăng thị phần trong thời gian tới.