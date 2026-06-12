“Điện thoại nắp gập” kinh điển được Motorola mang trở lại Việt Nam, rất đáng sở hữu lúc này

Điện thoại gập “chính hiệu” từ Motorola

Trong lần trở lại Việt Nam lần này, Motorola không chỉ hướng đến phân khúc phổ thông với dòng G-series mang lại sự bền bỉ về pin, mà dòng Razr nắp gập “huyền thoại” cũng được trở lại với diện mạo mới, nơi hãng khẳng định vị thế công nghệ ở phân khúc cao cấp hơn.

Motorola Razr 60 5G là câu trả lời của hãng dành cho những ai muốn trải nghiệm công nghệ màn hình gập vỏ sò thời thượng nhưng vẫn đề cao tính thực tế và mức giá dễ tiếp cận. Không đi theo hướng phô diễn công nghệ một cách cực đoan, chiếc máy này mang lại một trải nghiệm cân bằng, nhẹ nhàng và phù hợp với lối sống hiện đại.

Thiết kế là điểm nhấn lớn nhất của các dòng máy gập, và Motorola đã tận dụng tốt di sản của dòng Razr huyền thoại để áp dụng lên phiên bản này. Khi gập lại, máy nhỏ gọn như một hộp phấn, dễ dàng nằm gọn trong túi quần hoặc túi xách nhỏ.

Mặt lưng của Razr 60 5G được hoàn thiện bằng chất liệu da thuần chay (Vegan Leather) cao cấp, mang lại cảm giác cầm nắm mềm mại, bám tay và không để lại dấu vân tay.

Phần bản lề thế hệ mới được chế tạo cơ khí chính xác, giúp máy gập khít hoàn toàn, giảm thiểu khe hở để tránh bụi bẩn lọt vào màn hình bên trong, đồng thời cho phép gập mở linh hoạt ở nhiều góc độ khác nhau để người dùng tự đặt máy lên bàn làm việc khi quay phim, chụp ảnh hoặc gọi video mà không cần giá đỡ.

Khác với các đối thủ trang bị màn hình ngoài quá lớn, Motorola Razr 60 5G chọn cách tiếp cận tối giản với một màn hình phụ OLED 1.5 inch đặt gọn gàng cạnh cụm camera.

Màn hình này vừa đủ để người dùng xem nhanh thông báo, kiểm tra thời tiết, điều khiển nhạc, chấp nhận cuộc gọi hoặc dùng làm kính ngắm khi chụp ảnh selfie bằng camera chính.

Sự tiết chế này giúp người dùng tập trung hơn, giảm bớt thời gian "nghiện" màn hình chính mà vẫn không bỏ lỡ các thông tin quan trọng. Khi mở máy ra, người dùng sẽ sở hữu một màn hình chính kích thước lớn 6.9 inch, tấm nền pOLED FHD+ sắc nét với tần số quét lên tới 144Hz.

Nhờ công nghệ bản lề giọt nước, nếp gấp màn hình được tối ưu rất phẳng, gần như không gây khó chịu trong quá trình vuốt chạm hằng ngày.

Hiệu năng ở mức vừa phải, đối thủ của Galaxy Z Flip6

Về mặt hiệu năng, máy được trang bị con chip Snapdragon 7 Gen 1 được sản xuất trên tiến trình 4nm. Đây không phải là vi xử lý mạnh nhất cho các game thủ chuyên nghiệp, nhưng nó cung cấp một hiệu năng rất ổn định, mát mẻ và tối ưu thời lượng pin tốt cho các tác vụ hằng ngày.

Đi kèm với dung lượng RAM 8GB và bộ nhớ trong lên tới 256GB , người dùng có thể thoải mái lưu trữ hình ảnh, video chất lượng cao và đa nhiệm mượt mà. Giống như các sản phẩm khác của nhà Moto, máy vận hành trên giao diện Hello UI thuần khiết, không ứng dụng rác, giúp máy phản hồi nhanh chóng và mượt mà.

Một trong những điểm yếu cố hữu của điện thoại gập là thời lượng pin. Motorola chỉ giải quyết vấn đề này ở mức độ cơ bản trên Razr 60 5G bằng viên pin dung lượng 4.200 mAh – một con số khá nhỏ nhưng là điều có thể chấp được trên kiểu dáng vỏ sò mảnh mai này.

Kết hợp với sự tối ưu phần cứng, máy đáp ứng tốt một ngày làm việc với các nhu cầu cơ bản. Thiết bị cũng hỗ trợ công nghệ sạc nhanh TurboPower 30W và sạc không dây tiện lợi.

Về khả năng nhiếp ảnh, cụm camera chính của máy có độ phân giải 64MP hỗ trợ chống rung quang học OIS, đi kèm ống kính góc siêu rộng 13MP (hỗ trợ chụp Macro). Nhờ cảm biến tốt và thuật toán xử lý tự nhiên, máy cho ra những bức ảnh rõ nét trong nhiều điều kiện ánh sáng, đáp ứng tốt nhu cầu bắt trọn khoảnh khắc hằng ngày hay sáng tạo nội dung của giới trẻ.

Tóm lại, Motorola Razr 60 5G là một chiếc smartphone màn hình gập hướng đến sự tinh tế, thời trang và thực dụng. Máy không cố gắng chạy đua về thông số cấu hình khủng mà tập trung vào cảm giác cầm nắm cao cấp, màn hình đẹp, phần mềm sạch sẽ và một mức giá hợp lý.

Đây sẽ là sự lựa chọn đổi mới trải nghiệm xếp gập đáng cân nhắc cho những ai yêu thích cái đẹp và sự tiện lợi trong cuộc sống hằng ngày, nhưng không dành cho những người lưu tâm về thời lượng pin và cấu hình khỏe.

Với giá bán ở khoảng 14 triệu, Motorola Razr 60 5G ngang hàng với Samsung Galaxy Z Flip6, trở thành một lựa chọn mới mẻ và đa dạng hơn trong bối cảnh thị trường còn quá ít những sản phẩm kiểu này.