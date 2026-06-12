'Xe ga quốc dân' giá 35 triệu đồng ra mắt: Trang bị xịn, dễ thay thế Honda Vision

Yamaha Motor Philippines vừa chính thức giới thiệu phiên bản mới của mẫu xe tay ga Mio Gear S, đồng thời khởi động chiến dịch truyền thông “Play Your Way” hướng tới nhóm khách hàng trẻ có lối sống năng động.

Theo hãng xe Nhật Bản, Mio Gear S được phát triển để đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị, từ đi làm, tập luyện thể thao, gặp gỡ bạn bè đến các hoạt động thường nhật khác. Mẫu xe được định vị là phương tiện đồng hành với phong cách sống hiện đại, đề cao tính thực dụng và sự tiện lợi.

Về thiết kế, Yamaha Mio Gear S sở hữu kiểu dáng nhỏ gọn với khung Underbone, hệ thống giảm xóc trước dạng ống lồng và giảm xóc sau lò xo đơn. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 14 inch kết hợp lốp không săm, trong khi hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau.

Một trong những ưu điểm nổi bật của Mio Gear S là trọng lượng chỉ 95 kg, giúp việc điều khiển trở nên dễ dàng hơn trong điều kiện giao thông đông đúc. Mẫu xe cũng phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt là người mới làm quen với xe tay ga.

Khoang lái được trang bị màn hình kỹ thuật số hiển thị đầy đủ thông tin vận hành cùng cổng sạc điện thoại tiện dụng. Yamaha cũng chú trọng yếu tố thực dụng khi trang bị cốp chứa đồ dung tích 18,6 lít và bệ để chân rộng, hỗ trợ người dùng mang theo nhiều vật dụng cá nhân trong quá trình di chuyển.

Về sức mạnh, Mio Gear S sử dụng động cơ Blue Core 125cc, xi-lanh đơn, 4 thì, SOHC, làm mát bằng không khí. Khối động cơ này cho công suất tối đa 9,4 mã lực tại 8.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm tại 5.500 vòng/phút, kết hợp hộp số vô cấp CVT.

Ngoài ra, mẫu xe còn được trang bị loạt tiện ích đáng chú ý như hệ thống đèn LED, cổng sạc USB, tính năng ngắt động cơ tạm thời Start & Stop giúp tiết kiệm nhiên liệu, Answer Back hỗ trợ tìm xe trong bãi đỗ và khóa cơ truyền thống.

Tại Philippines, Yamaha Mio Gear S mới được niêm yết ở mức 81.900 peso (khoảng 35 triệu đồng). Với mức giá dễ tiếp cận cùng nhiều trang bị thực dụng, mẫu xe được xem là đối thủ đáng chú ý trong phân khúc xe tay ga đô thị cỡ nhỏ, nơi Honda Vision đang là một trong những cái tên phổ biến nhất hiện nay.

Xe được phân phối với ba tùy chọn màu sắc gồm Xám sứ, Xám bazan và Nâu mờ.