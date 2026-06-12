Khó tin nhưng là sự thật - đây là cái tên có thể đối đầu smartphone flagship bằng AI Imaging và giá trị sử dụng thực tế

Khoảng cách giữa smartphone flagship và phân khúc chuẩn flagship đang dần thu hẹp trong vài năm trở lại đây. Những công nghệ từng chỉ xuất hiện trên các thiết bị đắt tiền như camera độ phân giải lớn, AI xử lý hình ảnh hay pin dung lượng cao hiện đã phổ cập xuống nhiều phân khúc giá dễ tiếp cận hơn.

Trong bối cảnh giá flagship liên tục tăng và có phần vượt qua nhu cầu thực tế của phần đông người dùng, một số nhà sản xuất bắt đầu chuyển hướng sang khái niệm “flagship alternative” – những thiết bị tập trung vào trải nghiệm sử dụng thực tế thay vì chạy đua cấu hình thuần túy.

HONOR 600 là một trong những sản phẩm đi theo hướng tiếp cận này. Thay vì cố gắng cạnh tranh trực diện bằng chipset cao cấp nhất hay hệ thống camera phức tạp, mẫu máy tập trung vào AI Imaging, thời lượng pin lớn và các tính năng AI phục vụ nhu cầu sáng tạo nội dung hằng ngày – nhóm trải nghiệm đang ngày càng được người dùng trẻ quan tâm.

AI Imaging - Khi camera smartphone không còn chỉ là cuộc đua phần cứng

Trong nhiều năm, thị trường smartphone cao cấp chủ yếu cạnh tranh bằng số lượng camera, kích thước cảm biến hay khả năng zoom xa. Tuy nhiên ở giai đoạn hiện tại, AI đang trở thành yếu tố tạo khác biệt rõ rệt hơn cả phần cứng thuần túy.

HONOR 600 được trang bị camera chính 200MP với cảm biến kích thước 1/1.4 inch cùng công nghệ AI E2E Imaging và hệ thống chống rung SOIS kết hợp OIS CIPA 6.0. Trên lý thuyết, đây là cấu hình vốn thường chỉ xuất hiện trên các thiết bị cao cấp hơn. Tuy nhiên điều đáng chú ý nằm ở cách HONOR triển khai AI để tối ưu trải nghiệm chụp ảnh hằng ngày thay vì chỉ tập trung vào thông số.

Trong các tình huống chụp chân dung, hệ thống AI của HONOR 600 ưu tiên cân bằng màu da, ánh sáng và độ chi tiết theo hướng dễ dùng hơn cho người dùng phổ thông. Đây là khác biệt đáng chú ý so với xu hướng xử lý hậu kỳ nặng hoặc tone màu thiên thuật toán trên nhiều smartphone cao cấp hiện nay. Với nhóm người dùng thường xuyên chụp ảnh mạng xã hội, du lịch hoặc chụp người trong điều kiện ánh sáng phức tạp, khả năng “giơ máy lên là chụp được” đôi khi quan trọng hơn việc can thiệp thủ công quá nhiều.

Ở điều kiện thiếu sáng, HONOR 600 cũng cho thấy rõ định hướng AI Imaging khi kết hợp bốn lớp xử lý gồm cảm biến quang học, ổn định hình ảnh, khoa học màu sắc và thuật toán tính toán ban đêm. Thay vì cố đẩy sáng mạnh khiến ảnh dễ mất tự nhiên, thiết bị hướng đến cân bằng giữa độ chi tiết, kiểm soát nhiễu và giữ màu sắc ổn định dưới ánh đèn nhân tạo.

Khả năng zoom cũng là điểm được HONOR khai thác theo hướng AI thay vì đơn thuần dựa vào phần cứng quang học. AI Super Zoom 2.0 kích hoạt từ mức 6x, kết hợp tăng cường AI Cloud Enhancement để cải thiện độ nét trong các tình huống chụp tòa nhà, biển hiệu hoặc chân dung từ xa. Với nhu cầu sử dụng thực tế, đây là kiểu nâng cấp mang tính “đủ dùng” hơn là chạy đua những mức zoom quá lớn vốn ít khi được khai thác thường xuyên.

Quan trọng hơn, HONOR 600 đặt ra một câu hỏi đáng chú ý cho thị trường smartphone hiện nay: liệu người dùng phổ thông có thực sự cần những hệ thống camera flagship đắt đỏ cho nhu cầu chụp ảnh hằng ngày, hay điều họ cần hơn là một trải nghiệm AI đủ thông minh để cho ra kết quả đẹp nhanh chóng?

AI trên smartphone đang chuyển từ “hỗ trợ chỉnh ảnh” sang “công cụ sáng tạo nội dung”

Nếu giai đoạn đầu của AI smartphone chủ yếu xoay quanh các tính năng như xóa vật thể, tách nền hoặc tối ưu ảnh tự động, xu hướng hiện nay đang dần dịch chuyển sang hỗ trợ content creation trực tiếp. Đây cũng là hướng HONOR 600 theo đuổi với AI Image to Video 2.0.

Giao diện chỉnh sửa ảnh bằng AI trên HONOR 600.

Tính năng này cho phép biến ảnh tĩnh thành video cinematic dài từ 3 đến 8 giây bằng AI, hỗ trợ nhập prompt ngôn ngữ tự nhiên, sử dụng tối đa ba ảnh tham chiếu và thậm chí có chế độ kiểm soát khung hình đầu - cuối. So với workflow dựng video truyền thống vốn cần nhiều bước chỉnh sửa thủ công trên ứng dụng bên thứ ba, cách tiếp cận của HONOR đơn giản hóa đáng kể quá trình tạo nội dung ngắn.

Điều này đặc biệt phù hợp với nhóm người dùng trẻ thường xuyên đăng tải video ngắn trên TikTok, Instagram Reels hoặc Facebook. Thay vì phải học kỹ năng edit chuyên sâu, người dùng có thể tạo nhanh các đoạn clip ngắn mang tính cinematic chỉ từ ảnh chụp có sẵn trong thư viện.





Hình ảnh trước và sau khi xoá vật thể.

HONOR cũng mở rộng trải nghiệm AI thông qua AI Photos Agent với loạt tính năng như chỉnh sửa ảnh bằng ngôn ngữ tự nhiên, xóa người qua đường trên Moving Photo, mở rộng khung hình bằng AI Outpainting hay mô phỏng màu sắc theo phong cách Leica, Fujifilm hoặc Hasselblad với Magic Color. Điểm đáng chú ý nằm ở việc phần lớn thao tác được tối giản để hướng đến người dùng phổ thông thay vì nhóm creator chuyên nghiệp.

Sự xuất hiện của AI Button riêng trên HONOR 600 series cũng cho thấy smartphone đang dần chuyển từ thiết bị “chụp và chỉnh ảnh” sang một công cụ sáng tạo nội dung theo thời gian thực. AI không còn chỉ đóng vai trò xử lý hậu kỳ phía sau mà bắt đầu trở thành trung tâm của trải nghiệm sử dụng.

Hay 1 tính năng khác là "mở rộng hình ảnh".

“Flagship alternative” và bài toán giá trị sử dụng thực tế

Một trong những thay đổi lớn nhất của thị trường smartphone vài năm gần đây là việc flagship ngày càng đắt đỏ. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng thực tế của nhiều người dùng lại xoay quanh các tác vụ quen thuộc như chụp ảnh, quay video ngắn, chỉnh sửa nội dung, giải trí và sử dụng cường độ cao xuyên suốt cả ngày.

HONOR 600 được xây dựng khá rõ theo triết lý tối ưu “value vs performance”. Máy không tập trung quá nhiều vào cuộc đua benchmark hay cấu hình cực đoan, mà ưu tiên trải nghiệm phục vụ trực tiếp cho người dùng phổ thông hiện đại.

Viên pin 7.000mAh là ví dụ điển hình. Đây là mức dung lượng hiếm gặp trên smartphone mỏng nhẹ hiện nay, đặc biệt khi thiết bị vẫn duy trì độ mỏng 7,8mm và trọng lượng khoảng 190g. Với người dùng thường xuyên quay video, chỉnh sửa ảnh bằng AI hoặc sử dụng mạng xã hội liên tục, thời lượng pin thực tế đôi khi lại mang giá trị lớn hơn vài phần trăm hiệu năng xử lý.

Bên cạnh đó, HONOR 600 còn sở hữu màn hình 120Hz với độ sáng HDR tối đa 8000 nits, Snapdragon 7 Gen 4 cùng các chuẩn kháng nước IP68, IP69 và IP69K. Đây đều là những trang bị vốn đang dần tiệm cận trải nghiệm flagship nhưng xuất hiện trên một thiết bị được định vị dễ tiếp cận hơn.

Trong hệ sản phẩm mới, HONOR cũng mở rộng dải lựa chọn với HONOR 600 Pro dành cho nhóm người dùng cần trải nghiệm AI toàn diện hơn, trong khi HONOR 600 Lite hướng đến nhóm khách hàng phổ thông ưu tiên thiết kế và nhu cầu sử dụng cơ bản.

Ở góc độ thị trường, sự xuất hiện của những thiết bị như HONOR 600 cho thấy khái niệm smartphone “flagship alternative” đang dần trở thành xu hướng mới. Người dùng trẻ hiện nay có xu hướng quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm AI, khả năng sáng tạo nội dung nhanh và giá trị sử dụng thực tế thay vì chỉ nhìn vào cấu hình hay mức giá cao cấp.

Trong bối cảnh AI ngày càng đóng vai trò trung tâm trên smartphone, cuộc cạnh tranh sắp tới có thể sẽ không còn nằm ở việc ai sở hữu phần cứng mạnh nhất, mà là thiết bị nào mang lại trải nghiệm thông minh và phù hợp với nhu cầu hằng ngày hơn.