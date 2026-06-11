HONOR ra mắt dòng 600 Series tại Việt Nam, tập trung vào AI, pin lớn, camera độ phân giải cao

Honor 600 Pro.

HONOR vừa chính thức giới thiệu dòng smartphone HONOR 600 Series tại thị trường Việt Nam, gồm ba phiên bản HONOR 600 Pro, HONOR 600 và HONOR 600 Lite. Theo hãng, đây là thế hệ sản phẩm được phát triển theo định hướng tích hợp AI sâu hơn vào trải nghiệm sử dụng hàng ngày, đồng thời nâng cấp về camera, pin và hiệu năng.

Điểm nhấn đáng chú ý trên HONOR 600 Series là bộ công cụ AI hỗ trợ sáng tạo nội dung. Trong đó, tính năng AI Image to Video 2.0 cho phép người dùng tạo video ngắn từ hình ảnh bằng cách kết hợp nhiều ảnh, hiệu ứng và câu lệnh bằng ngôn ngữ tự nhiên. Hệ thống cũng được bổ sung các công cụ chỉnh sửa ảnh động, xóa vật thể và ghép ảnh nhằm hỗ trợ người dùng trong quá trình sáng tạo nội dung số.

HONOR 600 bản tiêu chuẩn.

Ở khía cạnh nhiếp ảnh, HONOR 600 và HONOR 600 Pro được trang bị camera chính độ phân giải 200MP cùng nền tảng xử lý hình ảnh AiMAGE. Hãng cho biết cảm biến kích thước lớn kết hợp công nghệ xử lý AI giúp cải thiện khả năng chụp ảnh trong điều kiện thiếu sáng. Phiên bản HONOR 600 Pro còn được bổ sung camera tele 50MP hỗ trợ zoom quang học 3.5x và zoom kỹ thuật số lên đến 120 lần.

Trong khi đó, HONOR 600 Lite hướng đến phân khúc phổ thông với camera chính 108MP và nút chụp ảnh AI vật lý. Thiết bị cũng được tích hợp các thuật toán xử lý ảnh nhằm tăng cường khả năng tái tạo chi tiết và màu sắc.

Về thiết kế, HONOR tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế đặc trưng của dòng Number Series với thân máy mỏng, viền màn hình hẹp và các góc bo cong. HONOR 600 và 600 Pro sở hữu màn hình 6,57 inch, tần số quét 120Hz, độ sáng tối đa công bố lên đến 8.000 nit cùng các công nghệ bảo vệ mắt. Dòng sản phẩm này cũng đạt các tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68, IP69 và IP69K.

Thời lượng pin là một trong những nâng cấp đáng chú ý trên thế hệ mới. HONOR 600 và HONOR 600 Pro được trang bị pin dung lượng 7.000mAh, hỗ trợ sạc nhanh có dây 80W. Riêng phiên bản Pro hỗ trợ thêm sạc không dây 50W. HONOR 600 Lite sử dụng viên pin 6.520mAh đi kèm sạc nhanh 45W.

HONOR 600 Lite.

Về cấu hình, HONOR 600 được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 4, trong khi HONOR 600 Pro sử dụng Snapdragon 8 Elite. HONOR 600 Lite sử dụng nền tảng MediaTek Dimensity 7100 Elite cùng công nghệ mở rộng RAM nhằm tăng khả năng đa nhiệm.

Bên cạnh các nâng cấp về phần cứng, HONOR cũng đẩy mạnh khả năng kết nối hệ sinh thái thông qua tính năng OneHop, cho phép chia sẻ dữ liệu và đồng bộ một số nội dung với các thiết bị thuộc hệ sinh thái Apple. Đồng thời, dòng sản phẩm mới cũng được tích hợp Google Gemini để hỗ trợ các tác vụ AI bằng văn bản, giọng nói và hình ảnh.

Dịp này, HONOR cũng giới thiệu phiên bản HONOR 600 Pro MOLLY Limited Edition, được phát triển hợp tác cùng POP MART với thiết kế lấy cảm hứng từ nhân vật MOLLY.

Theo công bố, HONOR 600 sẽ được mở bán tại Việt Nam từ ngày 11/6 với giá từ 17,99 triệu đồng. Giá của bản Pro là 25,99 triệu đồng còn bản Lite là 10,99 triệu đồng. Khách mua máy trong giai đoạn mở bán được giảm trực tiếp 2 triệu đồng cho bản tiêu chuẩn và bản Pro trong khi bản Lite được giảm 1 triệu đồng.

Ngoài bộ 3 smartphone mới dòng 600, thương hiệu này cũng chính thức cho ra mắt phiên bản tablet HONOR Pad X8b với màn hình 11 inch, chip Snapdragon 680 kèm giá bán chính thức là 6,99 triệu đồng. ﻿