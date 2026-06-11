Chỉ 10 ngày mở bán, sản lượng tiêu thụ xăng E10 gây bất ngờ

Thông tin trên được ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương), chia sẻ tại chương trình "Hà Nội chuyển động" chiều 10/6.

Theo ông, quá trình đưa xăng E10 vào lưu thông trên phạm vi toàn quốc diễn ra khá thuận lợi, không tạo ra những biến động đáng kể đối với nhu cầu tiêu dùng nhiên liệu.

Thống kê cho thấy trong 10 ngày đầu triển khai, tổng sản lượng xăng tiêu thụ trên cả nước đạt khoảng 310 triệu lít. Trong đó, xăng E10 chiếm khoảng 290 triệu lít, còn xăng E5 đạt khoảng 20 triệu lít. Đáng chú ý, tổng mức tiêu thụ nhiên liệu gần như không thay đổi so với thời điểm trước khi E10 được áp dụng rộng rãi, cho thấy mức độ chấp nhận của thị trường đối với loại xăng mới đang tăng lên.

Theo ông Đào Duy Anh, việc phát triển xăng E10 không đơn thuần là nâng tỷ lệ ethanol trong nhiên liệu mà còn là một phần trong chiến lược chuyển đổi năng lượng quốc gia. Chính sách thúc đẩy nhiên liệu sinh học đã được Việt Nam theo đuổi trong nhiều năm nhằm hướng tới mục tiêu giảm phát thải, xây dựng hệ thống năng lượng bền vững và nâng cao tính tự chủ về nguồn cung.

Một lợi thế quan trọng của nhiên liệu sinh học là khả năng tận dụng nguồn nguyên liệu nội địa. Với thế mạnh nông nghiệp, Việt Nam có thể sản xuất ethanol từ sắn, ngô, mía cùng nhiều loại cây trồng khác. Điều này không chỉ mở rộng đầu ra cho ngành nông nghiệp mà còn góp phần giảm phụ thuộc vào các nguồn nhiên liệu hóa thạch nhập khẩu.

Hiện nay, nguồn cung xăng dầu trong nước vẫn chịu tác động lớn từ thị trường quốc tế. Khoảng 70% nhu cầu có liên quan đến nguồn nhập khẩu, bao gồm cả xăng dầu thành phẩm và dầu thô phục vụ chế biến tại các nhà máy lọc dầu. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại nhiều khu vực sản xuất và trung chuyển dầu mỏ trên thế giới, nguy cơ gián đoạn nguồn cung năng lượng vẫn luôn hiện hữu.

Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu thụ xăng của Việt Nam hiện vào khoảng 1 triệu m³ mỗi tháng. Với kịch bản cơ cấu tiêu thụ gồm 15% xăng E5 và 85% xăng E10, lượng ethanol nhiên liệu cần thiết để phối trộn ước khoảng 92.000-100.000 m³/tháng.

Về năng lực sản xuất, Việt Nam hiện có các nhà máy ethanol tại Đồng Nai, Đà Nẵng, Đăk Tô, Dung Quất cùng một số cơ sở đang được khôi phục hoạt động. Sản lượng thực tế hiện đạt khoảng 25.000 m³/tháng.

Trong trường hợp các nhà máy tăng công suất và hoàn tất quá trình phục hồi, tổng sản lượng có thể nâng lên khoảng 44.000 m³/tháng. Dù vậy, để đáp ứng nhu cầu phối trộn E5 và E10 trong ngắn hạn, Việt Nam vẫn phải nhập khẩu khoảng 75.000 m³ ethanol mỗi tháng.

Tính chung, cả nước hiện có 6 nhà máy sản xuất ethanol với tổng công suất thiết kế khoảng 600.000 m³/năm. Nếu vận hành tối đa công suất, sản lượng này mới đáp ứng được khoảng 40% nhu cầu ethanol phục vụ pha chế xăng E10, tương đương khoảng 1,5 triệu m³ ethanol mỗi năm. Điều đó cho thấy dư địa phát triển ngành sản xuất ethanol trong nước vẫn còn rất lớn trong những năm tới.



