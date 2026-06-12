Phát hiện loạt điều khiển quạt trần lỗi, smartkey không thể sử dụng: Chuyên gia vào cuộc tìm "thủ phạm"

Ngày 10/6/2026, Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực VII đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra và xử lý một sự cố nhiễu sóng hy hữu xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trước đó, cơ quan này nhận được phản ánh từ người dân qua đường dây nóng về việc các phương tiện sử dụng chìa khóa thông minh (smartkey) liên tục gặp hiện tượng mất tín hiệu, không thể hoạt động tại khu vực số nhà 02, đường 19A, Tổ dân phố 19, phường Tân An.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ và đo kiểm chuyên dụng, đến 15h00 cùng ngày, các chuyên gia của Trung tâm Tần số khu vực VII đã tìm ra "thủ phạm". Nguyên nhân xuất phát từ chiếc remote điều khiển từ xa của một chiếc quạt trần trong hộ gia đình tại khu vực này. Do gặp lỗi kỹ thuật, chiếc điều khiển này liên tục phát sóng ở tần số 433.918 MHz, trùng với băng tần của các loại smartkey ô tô, xe máy, từ đó tạo ra hiện tượng can nhiễu và làm tê liệt hoàn toàn các thiết bị xung quanh.

Ngay sau khi nguồn phát nhiễu được xử lý, toàn bộ khóa thông minh của các phương tiện trong khu vực đã khôi phục trạng thái hoạt động bình thường.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên các thiết bị điện tử gia dụng bị lỗi làm gián đoạn hệ thống khóa thông minh. Thực tế, tình trạng vô tình "phá sóng" này đã từng xảy ra tại nhiều địa phương.

Khi gặp tình huống smartkey bất ngờ "bất động", người dân cần bình tĩnh thực hiện các bước xử lý nhanh để đưa phương tiện rời khỏi vùng nhiễu. Đầu tiên, hãy kiểm tra pin chìa khóa, sau đó đưa sát smartkey vào vị trí bộ thu tín hiệu trên xe để tăng cường độ nhận diện. Trong trường hợp không thể kích hoạt từ xa, người dùng xe máy nên sử dụng mã thẻ cứu hộ (mã ID) để mở khóa khẩn cấp hoặc dắt xe ra xa vị trí hiện tại khoảng 15 - 30 mét, còn người đi ô tô có thể dùng chìa khóa cơ dự phòng để mở cửa và áp sát thông minh vào nút khởi động để nổ máy. Nếu hiện tượng mất tín hiệu xảy ra đồng loạt trên diện rộng, người dân không nên tự tìm kiếm nguồn nhiễu mà cần thông báo ngay cho Cục Tần số vô tuyến điện.

Đồng thời, Cục Tần số vô tuyến điện khuyến cáo người dân nên mua và sử dụng thiết bị ứng dụng sóng vô tuyến điện có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, được chứng nhận, công bố và có gắn dấu hợp quy theo quy định hiện hành.