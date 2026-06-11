Đại lý nhận cọc Mazda CX-60 tại Việt Nam: Giá dự kiến 1,8 tỷ đồng, dùng máy hybrid gần 300 mã lực, đối thủ mới của Skoda Kodiaq

Một số đại lý Mazda tại Việt Nam đã bắt đầu nhận đặt cọc đối với mẫu SUV cỡ trung Mazda CX-60. Theo thông tin từ tư vấn bán hàng, mẫu xe này dự kiến có giá khoảng 1,8 tỷ đồng và thời gian bàn giao xe đầu tiên cho khách hàng vào khoảng tháng 10/2026.

Mazda CX-60 được đại lý nhận cọc tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Cũng theo nhân viên tư vấn, Mazda CX-60 dành cho thị trường Việt Nam sẽ sử dụng hệ truyền động mild-hybrid với động cơ xăng 3.3L 6 xy-lanh thẳng hàng tăng áp. Khối động cơ này được tích hợp công nghệ e-Skyactiv M-Hybrid, cho công suất tối đa 280 mã lực và mô-men xoắn cực đại 450 Nm. Xe đi kèm hộp số tự động và hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian AWD.

Mẫu SUV cỡ trung dự kiến bàn giao từ tháng 10/2026. Ảnh: Đại lý

Trước đó, mẫu SUV này từng xuất hiện tại Hà Nội trong quá trình chuẩn bị cho kế hoạch ra mắt chính thức. Sự xuất hiện của chiếc xe đã thu hút sự chú ý bởi đây là một trong những mẫu Mazda thế hệ mới sử dụng nền tảng khung gầm dẫn động cầu sau cùng động cơ đặt dọc.

CX-60 từng xuất hiện tại Hà Nội trước thời điểm mở bán. Ảnh: Hoàng Dũng

Mazda CX-60 có kích thước tổng thể dài x rộng x cao lần lượt 4.740 x 1.890 x 1.680 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.870 mm. So với Mazda CX-5, mẫu xe này có kích thước lớn hơn đáng kể, định vị ở phân khúc cao hơn.

Về thiết kế, CX-60 tiếp tục áp dụng ngôn ngữ Kodo quen thuộc nhưng được phát triển theo hướng trưởng thành hơn. Phần đầu xe nổi bật với lưới tản nhiệt cỡ lớn, cụm đèn LED thanh mảnh và những đường gân dập nổi trên nắp ca-pô. Thân xe có tỷ lệ đặc trưng của dòng sản phẩm sử dụng kiến trúc động cơ đặt dọc với phần đầu dài và khoang hành khách được đẩy lùi về phía sau.

Thiết kế Kodo với tỷ lệ thân xe đặc trưng của động cơ đặt dọc. Ảnh: AP Team

Khoang nội thất được thiết kế theo phong cách tối giản. Xe sở hữu màn hình giải trí trung tâm kích thước 12,3 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số, hệ thống điều hòa tự động hai vùng độc lập, ghế chỉnh điện và nhiều vật liệu hoàn thiện cao cấp. Tùy từng thị trường, Mazda CX-60 còn được trang bị dàn âm thanh Bose, camera 360 độ cùng gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao i-Activsense.

Khoang lái hiện đại với màn hình trung tâm 12,3 inch. Ảnh: AP Team

Nếu được mở bán với mức giá khoảng 1,8 tỷ đồng như thông tin từ đại lý, Mazda CX-60 sẽ tham gia nhóm SUV cỡ D và SUV hạng sang cỡ trung, cạnh tranh với nhiều lựa chọn sử dụng động cơ tăng áp hoặc hybrid trên thị trường. Thời gian ra mắt chính thức và cấu hình chi tiết của mẫu xe này hiện vẫn chưa được Mazda Việt Nam công bố.