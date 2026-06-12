Thị trường kim cương xáo trộn

Những ngày gần đây, thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc một số cửa hàng kinh doanh kim cương bị nghi "bán hàng kém chất lượng" hoặc có dấu hiệu "tráo trộn sản phẩm" khiến không ít người đang nắm giữ kim cương rơi vào tâm trạng lo lắng. Nhiều người vội mang trang sức đi bán lại để thu hồi vốn, chấp nhận khoản lỗ đáng kể.

Bán nhiều hơn mua

Khảo sát của phóng viên Báo Người Lao Động tại một số tuyến phố kinh doanh vàng bạc, đá quý ở khu vực chợ An Đông, TP HCM cho thấy lượng khách đến mua sắm kim cương khá thưa thớt. Nhiều cửa hàng gần như không có ai giao dịch, nhân viên chủ yếu ngồi chờ khách.

Riêng tại cửa hàng K.L trên đường An Dương Vương, lượng khách ra vào vẫn đều đặn. Tuy nhiên, đa phần họ đến để bán lại kim cương hoặc trang sức đã mua trước đây. Chỉ trong khoảng 15 phút quan sát tại cửa hàng này, chúng tôi nhận thấy 3-4 người mang sản phẩm đến bán lại. Khách muốn bán trang sức được nhân viên hướng dẫn vào khu vực riêng để thẩm định.

Hoạt động mua bán vẫn được nhiều cửa hàng duy trì. Một nhân viên giới thiệu chiếc nhẫn vàng trắng đính kim cương tấm có giá hơn 37 triệu đồng và cho biết khách mua sẽ được giảm giá 10%-12%. Nếu khách mang sẵn kim cương đến, cửa hàng hỗ trợ gắn miễn phí vào sản phẩm.

Khu vực kinh doanh sản phẩm trang sức, kim cương, đá quý xung quanh chợ An Đông, TP HCM. Ảnh: SƠN NHUNG

Theo nhân viên này, thời gian gần đây, lượng khách đến bán kim cương tăng hơn trước do bị ảnh hưởng bởi các thông tin lan truyền trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vẫn có khách hàng tiếp tục mua sắm vì tin tưởng thương hiệu.

Nhân viên nêu trên cho biết chính sách thu mua lâu nay của cửa hàng là khách bán trang sức đính kim cương thường mất 25%-30% giá trị, tùy sản phẩm, trong khi kim cương đổi lại gần như không mất giá. Dù vậy, trên thực tế, không ít khách hàng cho rằng không phải nơi nào cũng thực hiện đúng các cam kết ban đầu.

Chị N., một khách hàng vừa bán lại kim cương, cho biết: "Tôi đã bán viên kim cương ở tiệm L.N do mấy ngày nay bị tác động bởi thông tin trên mạng. Tôi chấp nhận bán sản phẩm với giá thấp hơn 5%".

Trong nhóm "Hội nghiện kim cương" với hơn 500.000 thành viên, nhiều người bày tỏ lo ngại vì một số cửa hàng mà họ từng mua sản phẩm đã ngừng hoạt động hoặc không còn liên lạc được. Chị Ngọc My (ngụ Hà Nội) cho hay từng mua kim cương với giá hơn 300 triệu đồng tại cửa hàng Đ. trên phố Ngô Thì Nhậm. Tuy nhiên, giờ chị muốn bán lại thì cửa hàng này đã đóng cửa. "Tôi gọi điện thoại cũng không có người nghe máy. Ai có cách giải quyết nào không, chỉ tôi với" - chị "kêu cứu" trên mạng xã hội.

Theo chị My, nhiều người cho biết cũng từng mua sản phẩm tại cửa hàng Đ. Họ đang tìm cách liên kết để bảo vệ quyền lợi nếu không thể liên lạc được với chủ cửa hàng này.

Một thành viên khác của "Hội nghiện kim cương" cũng hoang mang: "Mấy ngày nay có ai mua bán kim cương ở L.N Luxury không? Tôi ở Kiên Giang, muốn bán lại sản phẩm mà nhắn tin không thấy ông chủ trả lời. Lúc mình mua thì họ giao tận nhà, nhắn gọi liên tục; còn giờ muốn bán thì vậy đó".

Không nên bán tháo?

Theo những người chơi kim cương - đá quý, khác với vàng, giá trị của kim cương thường gắn liền với thương hiệu, giấy kiểm định và nhất là chính sách thu mua lại của nơi bán. Vì vậy, khi cơ sở kinh doanh ngừng hoạt động hoặc mất khả năng thu mua lại, người sở hữu kim cương có thể gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển nhượng.

Một số thành viên trong cộng đồng chơi kim cương - đá quý cho biết họ đã chủ động mang kim cương đi kiểm định lại. Nếu phát hiện chất lượng không đúng như cơ sở kinh doanh cam kết, họ sẽ gửi đơn đến cơ quan chức năng để được xem xét giải quyết.

Chị Ng. - ngụ tại khu Phú Mỹ Hưng, TP HCM - vừa bán lại chiếc nhẫn kim cương trị giá hơn 200 triệu đồng, vốn mua ở khu vực chợ An Đông. "Giá bán cả hạt kim cương và nhẫn giảm khoảng 20%, tính ra lỗ hơn 50 triệu đồng. Nếu so với giá vàng thời điểm mua chiếc nhẫn kim cương này thì tôi còn lỗ nhiều hơn" - chị rầu rĩ.

Sau lần giao dịch này, chị Ng. cho biết sẽ thận trọng hơn với các sản phẩm kim cương. "Tôi thích trang sức kim cương nhưng nếu phải lo lắng, bất an vì chất lượng hay khả năng thu mua lại thì thôi, khỏi mua cho yên tâm" - chị bày tỏ.

Trong khi đó, chị Hoa (ngụ phường Thủ Đức, TP HCM) vẫn xem kim cương là tài sản tích lũy lâu dài. Chị chủ yếu lựa chọn sản phẩm của các thương hiệu quốc tế hoặc những doanh nghiệp lớn như PNJ vì tin tưởng vào sự minh bạch và hệ thống kiểm định. Tuy vậy, trước những thông tin tiêu cực xuất hiện gần đây, chị cũng không tránh khỏi lo ngại.

"Tôi chưa có ý định bán lại sản phẩm và cũng không lo thương hiệu mình mua biến mất. Nhưng khi nghe các thông tin trên mạng xã hội, tôi vẫn thấy chông chênh vì không biết thị trường sẽ diễn biến thế nào trong thời gian tới" - chị Hoa băn khoăn.

Theo các chuyên gia, người mua kim cương nên ưu tiên những sản phẩm có chứng thư kiểm định quốc tế. Người mua cần lưu giữ đầy đủ hóa đơn, giấy tờ giao dịch và tìm hiểu kỹ chính sách thu mua lại của doanh nghiệp trước khi quyết định "xuống tiền". Đây là những yếu tố quan trọng giúp hạn chế rủi ro khi thị trường xuất hiện biến động hoặc tranh chấp về chất lượng sản phẩm.

Nhân viên một công ty vàng bạc - đá quý lớn ở TP HCM cho hay những ngày qua, lượng khách tới hỏi bán lại kim cương không quá nhiều. Quan điểm của công ty này là giải thích để khách hàng hiểu và nếu họ có nhu cầu bán lại sản phẩm, doanh nghiệp sẽ thu mua theo giá quy định.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Dưng, Chủ tịch Hội Mỹ nghệ Kim hoàn TP HCM (SJA), cho rằng người đang sở hữu kim cương không nên quá hoang mang hay vội vàng bán ra sau những thông tin xôn xao gần đây. Bởi lẽ, kim cương là phân khúc trang sức, mỹ nghệ dành cho nhóm khách hàng thu nhập cao và có đặc thù riêng.

Phần lớn kim cương được giao dịch trên thị trường đều đã có hồ sơ kiểm định về chất lượng trước khi đến tay khách hàng. Vì vậy, người sở hữu kim cương không nên quá lo lắng trước các thông tin chưa được kiểm chứng đầy đủ.

Theo ông Dưng, nếu nghi ngờ về chất lượng sản phẩm, người tiêu dùng có thể mang kim cương đến các trung tâm kiểm định uy tín để kiểm tra lại. Hiện nay, Việt Nam có rất nhiều đơn vị kiểm định uy tín, được trang bị đầy đủ thiết bị và có năng lực chuyên môn để xác định chất lượng kim cương.

"Người sở hữu kim cương không nên bán tháo chỉ vì những thông tin lan truyền. Nếu ai chưa có nhu cầu sử dụng tiền thì cứ tiếp tục nắm giữ kim cương. Trường hợp băn khoăn về chất lượng sản phẩm, khách hàng nên mang kim cương đi giám định lại tại các trung tâm uy tín; không nên đổ xô bán tháo để tránh bị ép giá hoặc mua lại với giá thấp" - Chủ tịch SJA khuyến cáo.

Cuối năm 2025, hàng trăm khách hàng từng gửi đơn tố cáo chủ tiệm trang sức K.N.B (đường Cách Mạng Tháng Tám, TP HCM) có dấu hiệu lừa đảo sau khi cửa hàng đóng cửa, không thể liên lạc. Vụ việc khiến nhiều người mua trang sức, kim cương ở đây rơi vào cảnh thấp thỏm vì chưa thể thu hồi tài sản.



