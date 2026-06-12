Mitsubishi Xpander giảm giá lăn bánh tới 85 triệu sau khi lấy lại top 1 phân khúc: Bản rẻ nhất trừ hết chỉ 501 triệu đồng, tăng sức ép cho Veloz Cross

Tháng 5/2026, phân khúc MPV 7 chỗ động cơ đốt trong chứng kiến sự thay đổi ở vị trí số một trong bảng xếp doanh số khi Mitsubishi Xpander tiếp tục trở lại là xe bán chạy nhất. Theo thống kê từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số của mẫu MPV Mitsubishi là 1.236 xe. Kết quả này bỏ xa đối thủ đứng thứ hai là Toyota Veloz Cross với khoảng cách 439 xe.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2026, Xpander đạt doanh số cộng dồn 6.740 xe, trong khi xếp sau là Veloz Cross đạt 4.475 xe. Khoảng cách tích lũy giữa hai mẫu xe hiện ở mức 2.265 xe. Số liệu cho thấy dù có thời điểm bị vượt lên trong tháng 4 vừa rồi, đại diện của Mitsubishi vẫn duy trì vị thế áp đảo trên "đường đua" dài hạn.

Xpander là mẫu MPV máy xăng bán chạy nhất trong tháng vừa qua. Ảnh: Đại lý

Để tiếp tục cố gắng giữ đà tăng trưởng, trong tháng 6 này, Xpander được đưa ra chương trình khuyến mãi với giá trị cao. Không giống tháng 5 là tặng phiếu nhiên liệu, chính sách bán hàng tháng này chuyển sang dạng ưu đãi tài chính, tức là tặng tiền và trừ vào giá xe.

Cụ thể, bản Xpander AT được giảm giá lăn bánh sâu nhất với gói hỗ trợ trị giá 85 triệu đồng trừ thẳng vào giá lăn bánh. Bản tiêu chuẩn Xpander MT áp dụng mức hỗ trợ 67 triệu đồng, đưa giá xe thực tế xuống còn 501 triệu đồng. Đây là mức giá thấp bậc nhất phân khúc hiện nay.

Đối với bản cao cấp Xpander AT Premium, người mua được lựa chọn giữa hai gói khuyến mãi. Phương án một là nhận gói ưu đãi tài chính trị giá 80 triệu đồng. Phương án hai là nhận gói hỗ trợ tài chính 40 triệu đồng kết hợp gói vay MAF lãi suất 0% trong 12 tháng. Bản Xpander Cross cũng ghi nhận mức hỗ trợ 80 triệu đồng.

Bên cạnh thành tích của Xpander thì Destinator tháng 5 vừa qua đạt doanh số 940 chiếc, quay trở lại bảng xếp hạng top 10 xe xăng/dầu bán chạy sau khi nguồn cung ổn định. Mẫu xe này hiện được khuyến mãi gói tài chính 35 triệu đồng khi mua xe, đi kèm bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt tùy phiên bản. Tổng giá trị khuyến mãi cao nhất là 60 triệu đồng.

Destinator là mẫu xe thứ 2 của Mitsubishi trong top 10 xe xăng/dầu bán chạy tháng 5. Ảnh: Đại lý

Ở phân khúc ngay dưới Destinator, Xforce vừa được mở bán phiên bản nâng cấp trang bị cũng đã có khuyến mãi sâu bằng các gói ưu đãi tài chính trị giá 45-55 triệu đồng tùy phiên bản. Bản Ultimate cao cấp nhất có giá trị khuyến mãi cao nhất.

Mẫu bán tải Triton cũng có giá trị khuyến mãi gần tương đương với Xforce. Mức giảm giá lăn bánh được phân bổ tương ứng 49 triệu đồng cho bản 2WD AT GLX, 46 triệu đồng cho bản 2WD AT Premium và 56 triệu đồng cho bản cao cấp nhất 4WD AT Athlete.

Nhiều dòng xe khác của Mitsubishi cũng được khuyến mãi với giá trị cao. Ảnh: Đại lý

Cuối cùng, dòng xe có giá dễ tiếp cận nhất là Attrage cũng được áp dụng chính sách giảm chi phí sở hữu xe qua các gói hỗ trợ tài chính. Bản số sàn Attrage MT được giảm giá lăn bánh 46 triệu đồng kèm camera lùi trị giá 2,5 triệu đồng, còn bản số tự động Attrage CVT Premium giảm 43,5 triệu đồng kèm ăng-ten vây cá trị giá 1,5 triệu đồng.