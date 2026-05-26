Mitsubishi Triton giảm cả trăm triệu tại đại lý

Một đại lý khu vực miền Trung đang rao bán Mitsubishi Triton Athlete 4x4 với mức giảm lên tới 150 triệu đồng, tặng thêm bảo hiểm thân vỏ và phụ kiện chính hãng. Tuy nhiên, mức giảm này chỉ áp dụng cho xe VIN 2025 và số lượng cũng không còn nhiều. Như vậy, giá thực tế của Triton bản cao nhất chỉ còn 774 triệu đồng, trở nên cạnh tranh hơn rất nhiều so với Ford Ranger Wildtrak 2.0L AT 4X4 bản 2025 (979 - 978 triệu đồng tùy màu).

Mitsubishi Triton VIN 2025 đang được giảm giá mạnh ở đại lý, song số lượng không còn nhiều. Ảnh: Đại lý

Việc giảm giá cho các mẫu xe sản xuất năm 2025 là chính sách riêng của từng đại lý, do đó mức giảm cũng không đồng đều. Một đại lý khác cũng ở khu vực miền Trung đưa ra mức giảm thấp hơn một chút, 140 triệu đồng, nhưng chỉ còn 1 chiếc.

Trong khi đó, phiên bản 2026 chỉ được giảm vài chục triệu đồng. Chẳng hạn, một đại lý đưa ra mức giảm 55 triệu đồng cho bản 2 cầu VIN 2026, tặng thêm phiếu dầu trị giá 20 triệu, cùng bảo hiểm thân vỏ và phụ kiện chính hãng.

Mitsubishi Triton có gì?

Mitsubishi Triton đang bán ở Việt Nam thuộc thế hệ mới nhất ra mắt tháng 9/2024 với 3 phiên bản. Không chỉ có kích thước lớn hơn, thiết kế của Triton cũng thay đổi với phần đầu hầm hố hơn. Cụm đèn chiếu sáng LED được đưa lên cao hơn, gần đèn định vị LED. Phiên bản Athlete thể thao hơn với ốp hốc bánh và nhiều chi tiết sơn đen bóng. Mâm xe có kích thước 18 inch. Bản tiêu chuẩn dùng mâm 16 inch.

Ở thế hệ này, Mitsubishi Triton bệ vệ, hầm hố hơn. Điều này được đánh giá có thể hợp gu thẩm mỹ của người Việt, nhưng đổi lại xe mất đi sự gọn gàng. Ảnh: Đại lý

Khoang cabin của Triton 2024 hiện đại hơn hẳn thế hệ trước, với vô-lăng 3 chấu kiểu mới và màn hình 9 inch đặt nổi trên phiên bản cao cấp nhất. Màn hình 7 inch tiêu chuẩn sau vô-lăng cũng là một điểm mới.

Một số trang bị tiện nghi nổi bật trên bản cao cấp có ghế lái chỉnh điện 8 hướng, bọc da kết hợp da lộn, điều hòa tự động 2 vùng, âm thanh 6 loa, đề nổ bằng nút bấm. Mẫu xe này vẫn dùng phanh đỗ dạng cơ, chưa phải điện tử như trên đối thủ Ranger.

Mitsubishi Triton được trang bị động cơ bi-turbo dung tích 2.4L, công suất 204 PS và mô-men xoắn 470 Nm. Hai bản thấp hơn dùng động cơ 2.4L công suất 184 mã lực, mô-men xoắn 430 Nm. Cả 3 phiên bản đều dùng số tự động 6 cấp. Bản Athlete có vô-lăng trợ lực điện, dẫn động 2 cầu 4WD, có 7 chế độ lái địa hình.

Gói ADAS với tên gọi MMSS có các tính năng cảnh báo va chạm phía trước, ga tự động thích ứng, cảnh báo lệch làn, cảnh báo điểm mù và hỗ trợ chuyển làn, cảnh báo phương tiện cắt ngang khi lùi, đèn pha tự động thông minh. Hai bản cao cấp nhất có theo dõi áp suất lốp và 7 túi khí. Bản Athlete còn có camera 360 độ.