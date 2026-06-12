Giá bạc bật tăng hơn 3 triệu đồng/thỏi

Ông Nguyễn Hoàng Việt - Giám đốc Ancarat Xã Đàn cho biết trong nhịp giảm trước đó, đơn vị ghi nhận lượng khách mua vào tích lũy tăng, đặc biệt ở các sản phẩm bạc đầu tư. Điều này cho thấy nhà đầu tư cá nhân ngày càng có xu hướng tận dụng các nhịp điều chỉnh để cơ cấu danh mục.

Ông Việt khuyến nghị nhà đầu tư nên phân bổ vốn theo từng phần, ưu tiên chiến lược mua trung bình giá, đồng thời theo dõi sát các yếu tố vĩ mô như lãi suất, lạm phát và biến động tỷ giá.

Trên thị trường thế giới, giá bạc duy trì trên mức 66 đô la một ounce sau khi phục hồi hơn 6% trong phiên trước đó. Sự lạc quan ngày càng tăng về một thỏa thuận hòa bình sắp đạt được giữa Mỹ và Iran đã xoa dịu những lo ngại về lạm phát dai dẳng và khả năng tăng lãi suất.

Tổng thống Donald Trump cho biết một thỏa thuận với Iran có thể đạt được ngay trong cuối tuần này sau khi hoãn các cuộc tấn công đã được lên kế hoạch và cảnh báo rằng Mỹ có thể nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng dầu mỏ của nước này. Hãng thông tấn Fars của Iran cũng đưa tin rằng Tehran có khả năng chấp nhận thỏa thuận, mặc dù chưa có văn bản cuối cùng nào được phê duyệt.

Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã tăng lãi suất vào thứ Năm lần đầu tiên kể từ năm 2023 và nâng dự báo lạm phát cho năm 2026 và 2027. Dữ liệu cũng cho thấy giá sản xuất của Mỹ đã tăng 6,5% so với cùng kỳ năm ngoái trong tháng 5, làm nổi bật tác động lạm phát của cú sốc năng lượng Trung Đông và củng cố kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong năm nay.

Nhận định của chuyên gia Christopher Lewis (FX Empire) cho thấy thị trường bạc đang đứng trước một giai đoạn nhạy cảm. Giá hiện dao động gần vùng hỗ trợ quan trọng, trong khi các đợt phục hồi vẫn thiếu động lực đủ mạnh để xác lập xu hướng tăng mới. Đáng chú ý, vùng giá 67,8 - 70 USD/ounce được xem là ngưỡng kháng cự đáng kể khi áp lực chốt lời có thể xuất hiện mạnh, hạn chế khả năng bứt phá của kim loại này.

Tuy nhiên, bức tranh dài hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực. Nhu cầu sử dụng bạc trong các ngành công nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo và sản xuất thiết bị điện tử tiếp tục tăng, trong khi nguồn cung chưa có nhiều đột biến. Dẫu vậy, trong ngắn hạn, diễn biến lãi suất của Mỹ và các căng thẳng địa chính trị, đặc biệt tại Trung Đông, vẫn sẽ là những yếu tố quyết định hướng đi của giá bạc. Chỉ khi môi trường lãi suất trở nên thuận lợi hơn và các rủi ro địa chính trị hạ nhiệt, bạc mới có cơ hội quay lại quỹ đạo tăng trưởng bền vững.