Né eo biển Hormuz, láng giềng Việt Nam gấp rút tìm 'cứu tinh' dầu thô ở châu Phi

Indonesia đang mở rộng nguồn cung dầu thô từ châu Phi nhằm giảm thiểu nguy cơ gián đoạn năng lượng do những căng thẳng xoay quanh eo biển Hormuz, Thứ trưởng Ngoại giao Arif Havas Oegroseno cho biết hôm 11/6.

Ông cho biết Indonesia đang tìm kiếm nguồn cung dầu từ các khu vực không phụ thuộc vào các tuyến đường vận chuyển qua eo biển.

Phát biểu sau cuộc họp làm việc tại Jakarta với Ủy ban I của Hạ viện (DPR), ông Havas cho biết: "Chúng tôi hiện đang tăng cường hợp tác với Algeria, Nigeria, Angola - và nhiều quốc gia châu Phi khác".

Theo ông, châu Phi đã trở thành một nguồn cung cấp dầu thô thay thế phù hợp cho Indonesia, do các chuyến hàng vận chuyển từ châu lục này không phải đi qua eo biển Hormuz.

"Chúng tôi đã nhận được lượng lớn dầu từ châu Phi và đến nay mọi thứ vẫn ổn định," ông nói thêm.

Bên cạnh đó, Indonesia cũng đang mở rộng tìm kiếm cơ hội nhập khẩu dầu ở Mỹ Latinh, nơi nhiều quốc gia sở hữu tiềm năng dầu khí.

Nhận định về điều này, ông Havas cho biết: "Chúng tôi đang xem xét nhiều quốc gia tại khu vực này có tiềm năng dầu khí. Gần như mọi quốc gia ở Mỹ Latinh đều có tiềm năng như vậy”.

Trước đó vào tháng 4, tập đoàn năng lượng nhà nước Pertamina của Indonesia cho biết châu Phi đã trở thành một trong những nguồn cung dầu thô thay thế của nước này trong bối cảnh căng thẳng leo thang tại Trung Đông.

Công ty cho biết động thái này phù hợp với lời kêu gọi của Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Tài nguyên Khoáng sản Bahlil Lahadalia về việc đảm bảo nguồn cung dầu thô thay thế trong bối cảnh eo biển Hormuz vẫn chịu ảnh hưởng từ những bất ổn địa chính trị trong khu vực.

Pertamina cũng khẳng định đang tiếp tục triển khai mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm nguồn cung nhiên liệu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) cho các hộ gia đình cũng như hoạt động sản xuất công nghiệp.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng gia tăng tại Vịnh Ba Tư sau sự leo thang của cuộc xung đột khu vực liên quan đến Iran, Mỹ và Israel.

Eo biển Hormuz, một trong những tuyến vận tải năng lượng nhộn nhịp nhất thế giới, đang đảm nhận vai trò trung chuyển một tỷ trọng lớn giao dịch dầu thô và khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) toàn cầu.

Các cơ quan chức năng Indonesia hiện đang đánh giá những tác động tiềm tàng đối với an ninh năng lượng trong nước, do có khoảng 20–25% lượng dầu thô nhập khẩu của quốc gia này được vận chuyển qua eo biển Hormuz.

Nhu cầu tìm kiếm các nguồn cung thay thế càng trở nên cấp thiết sau khi xuất hiện các báo cáo về việc hai tàu chở dầu của Công ty Vận tải Quốc tế Pertamina (PIS) vẫn mắc kẹt tại khu vực Vịnh Arab và chưa thể đi qua eo biển Hormuz.