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Xử phạt người phụ nữ bày bán 7 bộ quần áo giả nhãn hiệu Manchester United

| | Thị trường

Lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn vừa phát hiện, xử lý hai trường hợp kinh doanh quần áo giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng, tổng số tiền xử phạt hành chính là 10 triệu đồng.

Phát hiện và xư phạt người phụ nữ bày bán 7 bộ quần áo giả nhãn hiệu Manchester United - Ảnh 1.

Hai trường hợp kinh doanh quần áo giả mạo các thương hiệu nổi tiếng vừa bị lực lượng chức năng tỉnh Lạng Sơn phát hiện và xử lý trong đợt cao điểm đấu tranh chống hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, Công an xã Thiện Tân đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 4 kiểm tra hoạt động kinh doanh của một số hộ buôn bán trên địa bàn và phát hiện các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Cụ thể, vào khoảng 9h ngày 8/6, lực lượng chức năng kiểm tra đối với bà H.T.H. (trú tại xã Lạng Giang, tỉnh Bắc Ninh). Tại thời điểm kiểm tra, bà H. đang bày bán 7 bộ quần áo thể thao trẻ em giả mạo nhãn hiệu Manchester United đã được bảo hộ tại Việt Nam. Tổng giá trị lô hàng theo giá niêm yết là 420.000 đồng.

Đến khoảng 12h30 cùng ngày, đoàn kiểm tra tiếp tục phát hiện ông H.Đ.T. (trú tại phường Bắc Giang, tỉnh Bắc Ninh) đang bày bán 5 chiếc quần thể thao nam giả mạo nhãn hiệu Adidas. Số hàng hóa vi phạm có giá niêm yết khoảng 400.000 đồng.

Sau khi lập biên bản, Công an xã Thiện Tân đã bàn giao vụ việc cho Đội Quản lý thị trường số 4 để xử lý theo thẩm quyền. Cơ quan chức năng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai cá nhân trên với tổng số tiền 10 triệu đồng.

Theo Công an tỉnh Lạng Sơn, việc tăng cường kiểm tra và xử lý các hành vi kinh doanh hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ nhằm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, đồng thời góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Thời gian gần đây, nhiều địa phương trên cả nước đang đồng loạt đẩy mạnh công tác chống hàng giả, hàng nhái đối với các thương hiệu nổi tiếng, đặc biệt trong lĩnh vực thời trang, mỹ phẩm và hàng tiêu dùng. Điều này được kỳ vọng sẽ góp phần hạn chế tình trạng hàng hóa vi phạm lưu thông trên thị trường.

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Hữu Bách

An Ninh Tiền Tệ

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