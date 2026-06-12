Bị công an kiểm tra liên quan vụ án cài 'win lậu', crack phần mềm, Máy tính Thánh Gióng lên tiếng

Ngày 11-6, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án, làm rõ hành vi của người liên quan về tội Xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan theo Điều 225 Bộ luật Hình sự.



Kiểm tra các thiết bị tại Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng. Ảnh: Công an cung cấp

Theo Công an Phú Thọ, tình trạng sử dụng trái phép các phần mềm có bản quyền như hệ điều hành Windows và bộ ứng dụng Microsoft Office thời gian qua diễn ra khá phổ biến. Nhiều cá nhân, tổ chức quảng cáo, mua bán hoặc chia sẻ phần mềm lậu trên website, diễn đàn công nghệ, mạng xã hội và sàn thương mại điện tử.

Quá trình điều tra, công an xác định Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Sông Lam do Nguyễn Thị Thanh Huyền làm Giám đốc đã cung cấp 81 máy tính cho nhiều doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn. Các máy này được cài sẵn Windows và Microsoft Office bằng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép như crack, key lậu và activator.

Kiểm tra một cơ sở giáo dục, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện thêm 350 máy tính có dấu hiệu vi phạm tương tự. Số thiết bị này do Công ty TNHH Hệ thống thông tin Athena Việt Nam và Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ Tek-Solution cung cấp.

Từ các tài liệu thu thập được, công an khám xét nơi làm việc và cơ sở lắp ráp máy tính của Lại Hoàng Dương, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng. Đây là đơn vị cung cấp máy tính và phần mềm có dấu hiệu sử dụng các công cụ kích hoạt bản quyền trái phép để cài đặt cho Athena Việt Nam và Tek-Solution.

Công an cũng khám xét nơi làm việc của Khuất Tiến Minh, Giám đốc Công ty TNHH MTV Giải pháp công nghệ Tek-Solution tại Hà Nội, để phục vụ điều tra.

Ngay sau thông tin trên, Công ty Máy tính Thánh Gióng phát đi thông báo về việc phối hợp điều tra, xác minh liên quan đến phần mềm trên sản phẩm.

Sau sự việc trên, Máy tính Thánh Gióng cho biết Công ty đang tích cực phối hợp với cơ quan chức năng.

"Ngay khi nhận được yêu cầu làm việc từ các cơ quan có thẩm quyền, Công ty đã chủ động cung cấp hồ sơ, tài liệu và các thông tin liên quan đến quy trình sản xuất, lắp ráp, kiểm tra và bàn giao sản phẩm nhằm hỗ trợ quá trình xác minh diễn ra khách quan, minh bạch và đúng quy định của pháp luật" - Máy tính Thánh Gióng khẳng định.

Cũng theo Công ty trên, việc cơ quan chức năng tiến hành làm việc và thu thập thông tin là hoạt động xác minh thông thường trong quá trình điều tra, đánh giá vụ việc. Đến thời điểm hiện tại, chưa có kết luận chính thức nào xác định Công ty Cổ phần Truyền thông và Máy tính Thánh Gióng vi phạm các quy định về bản quyền phần mềm hoặc các quy định pháp luật có liên quan.

Công ty này cam kết rà soát toàn diện các quy trình nội bộ, phối hợp với các đối tác liên quan và thực hiện các biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm mọi sản phẩm cung cấp tới khách hàng đáp ứng đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật và pháp lý.