Sedan cỡ C dần đuối tại Việt Nam: Mazda3 rẻ nhất dưới 560 triệu đồng, K3 chỉ còn 2 phiên bản khi Corolla Altis rút khỏi thị trường

Phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam đang trải qua giai đoạn đầy khó khăn. Sự bùng nổ của các dòng xe gầm cao đa dụng SUV/crossover đô thị và MPV trong tầm giá 600-800 triệu đồng khiến thị phần của xe gầm thấp truyền thống liên tục bị thu hẹp. Nhóm xe gầm cao cỡ B và C với ưu thế về sự đa dụng đang ngày càng áp đảo và chiếm lòng tin của người tiêu dùng.

Doanh số các mẫu sedan cỡ C từ đầu năm tới nay không có sự tăng trưởng đáng kể. Nguồn số liệu: VAMA, Hyundai Thành Công

Diễn biến đáng chú ý nhất của phân khúc sedan cỡ C tính đến giữa năm 2026 là việc Toyota Corolla Altis chính thức rút khỏi thị trường Việt Nam. Trong 2 tháng gần nhất, mẫu sedan này không ghi nhận bất kỳ doanh số nào. Toyota Việt Nam xác nhận xe không còn nằm trong danh mục phân phối chính hãng và chưa có kế hoạch đưa bản mới trở lại trong thời gian tới.

Corolla Altis từng là một trong những mẫu xe đầu tiên được sản xuất trong nước, góp phần đặt nền móng cho phân khúc sedan cỡ C tại Việt Nam. Giai đoạn 2015-2018 là thời kỳ ổn định nhất của mẫu xe này với doanh số dao động từ 3.000-5.000 xe mỗi năm. Tuy nhiên, kể từ khi chuyển sang thế hệ mới, nhập khẩu từ Thái Lan vào năm 2022, sức hút của xe giảm mạnh.

Toyota Corolla Altis rút lui khỏi thị trường. Ảnh: Đại lý

Nhìn rộng ra toàn phân khúc, tình hình kinh doanh của các mẫu sedan cỡ C khác cũng khá trầm lắng, ngoại trừ Mazda3 giữ nhịp tốt hơn nhưng doanh số từ đầu năm đến nay không có sự tăng trưởng bứt phá.

Mẫu xe bám đuổi phía sau là Honda Civic ghi nhận doanh số trồi sụt mạnh, đạt đỉnh vào tháng 3 với 148 xe, nhưng sau đó giảm về còn 59 xe vào tháng 4 và 75 xe vào tháng 5. Trong khi đó, đại diện Hyundai Elantra cũng duy trì mức bán khá thấp qua từng tháng. Cả hai mẫu xe này đều được thiết kế hiện đại, hướng tới người trẻ, song doanh số vẫn chưa bứt phá được và đã lâu chưa được nâng cấp.

Honda Civic và Hyundai Elantra có sức bán yếu từ đầu năm tới nay. Ảnh: Đại lý

Đối với Mazda3, lượng tiêu thụ của mẫu xe này tuy áp đảo phần còn lại nhưng có xu hướng đi ngang qua các tháng. Có lẽ để duy trì vị thế dẫn đầu trong bối cảnh thị trường bão hòa, hãng xe Nhật đã bổ sung phiên bản tiêu chuẩn Deluxe mới được cắt giảm bớt một số trang bị cho Mazda3, hạ giá còn 569 triệu đồng, và khi kết hợp với khuyến mãi, giá thực tế chỉ còn từ 559 triệu đồng. Mức giá này giúp Mazda3 cạnh tranh tốt với các đối thủ cùng hạng và gây áp lực lên cả nhóm sedan cỡ B bản cao.

Ở một diễn biến khác, Kia K3 vắng bóng trong bảng thống kê doanh số do từ lâu hãng không còn công bố chi tiết số liệu của dòng xe này, điều thường thấy khi sức mua xuống quá thấp. Bên cạnh đó, danh mục phiên bản của K3 liên tục bị thu hẹp. Trước đây, Kia K3 từng có tới 5 tùy chọn phiên bản, sau đó giảm còn 3 hồi đầu năm và hiện tại là 2 phiên bản.

Mazda3 và Kia K3 từng là những mẫu xe có sức tiêu thụ tốt trong phân khúc. Ảnh: Đại lý

Tuy nhiên, bất chấp thực tế phân khúc ngày càng khó bán và các "thế lực" cũ đang thu hẹp dải sản phẩm, thị trường chuẩn bị đón nhận thêm một tân binh mới là Lynk & Co 03. Để tìm kiếm cơ hội trước các đối thủ lâu năm, 03 tập trung mạnh vào hàm lượng trang bị cùng giá dự kiến khoảng 700 triệu đồng.