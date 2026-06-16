‘Xe ga quốc dân’ 125cc giá 33 triệu đồng ra mắt: Rẻ như Honda Vision mà xịn không kém SH Mode và Air Blade

Thương hiệu xe máy Letbe, trực thuộc tập đoàn sản xuất Guangzhou Haojin (Trung Quốc), vừa chính thức giới thiệu mẫu xe tay ga Neon 2026 tại thị trường nội địa. Mẫu xe mới được định vị ở phân khúc tay ga 125cc phổ thông với giá bán từ 8.670 Nhân dân tệ (khoảng 33,7 triệu đồng), cạnh tranh trực tiếp với nhiều mẫu xe cùng phân khúc nhờ thiết kế mới cùng danh sách trang bị khá phong phú.

Theo công bố của hãng, Letbe Neon 2026 có hai phiên bản gồm Tiêu chuẩn và ABS+TCS, được niêm yết lần lượt ở mức 8.670 Nhân dân tệ (khoảng 33,7 triệu đồng) và 8.970 Nhân dân tệ (khoảng 34,9 triệu đồng). Khách hàng đặt xe trước ngày 30/7 sẽ được tặng giá đỡ hành lý phía sau và thùng chứa đồ.

Neon 2026 được phát triển theo hướng phục vụ nhu cầu di chuyển trong đô thị. Xe có kích thước tổng thể 1.810 x 705 x 1.130 mm, chiều dài cơ sở 1.275 mm, chiều cao yên 740 mm và trọng lượng khô chỉ 108 kg. Thông số này giúp mẫu xe phù hợp với nhiều đối tượng người dùng, đặc biệt là người mới lái và khách hàng nữ.

Điểm nhấn lớn nhất nằm ở thiết kế phần đầu xe với tạo hình lấy cảm hứng từ hình dáng của loài ngỗng, mang phong cách bo tròn và mềm mại thay vì góc cạnh như nhiều mẫu xe tay ga hiện nay. Xe sử dụng cụm đèn pha projector LED cùng phần đuôi được vuốt cao tạo cảm giác năng động.

Một khác biệt đáng chú ý là Letbe Neon được trang bị bánh xe 12 inch kết hợp lốp Cheng Shin kích thước 110/90-12. So với các mẫu xe sử dụng bánh 10 inch phổ biến trong phân khúc, cấu hình này được kỳ vọng mang lại khả năng vận hành ổn định hơn khi di chuyển trên nhiều điều kiện mặt đường.

Về tiện nghi, phiên bản Tiêu chuẩn sử dụng bảng đồng hồ kết hợp giữa đồng hồ cơ và màn hình LCD, trong khi bản cao cấp được nâng cấp lên màn hình TFT màu 5 inch có khả năng hiển thị dẫn đường. Khi kết nối với hệ thống T-BOX, người dùng có thể theo dõi vị trí GPS cũng như tình trạng xe thông qua điện thoại thông minh.

Bên cạnh đó, Neon 2026 được trang bị đầy đủ các tiện ích quen thuộc như chìa khóa thông minh Smartkey, cổng sạc USB tích hợp trong hộc chứa đồ phía trước, cốp dưới yên đủ chứa mũ bảo hiểm nửa đầu cùng nhiều vật dụng cá nhân. Xe cũng sở hữu hệ thống đèn LED toàn bộ và chức năng tự động tắt động cơ khi dựng chân chống.

Ở khía cạnh an toàn, Letbe Neon được đánh giá có lợi thế đáng kể trong phân khúc. Cả hai phiên bản đều sử dụng phanh đĩa trước và sau, tích hợp hệ thống chống bó cứng phanh ABS. Riêng phiên bản cao cấp được bổ sung thêm hệ thống kiểm soát lực kéo TCS, giúp hạn chế hiện tượng trượt bánh khi tăng tốc trên mặt đường trơn trượt. Ngoài ra, xe còn có tính năng tự ngắt động cơ khi xe nghiêng hoặc khi người lái quên gạt chân chống.

Sức mạnh của Letbe Neon đến từ động cơ xi-lanh đơn, dung tích 125 cc, làm mát bằng không khí, cho công suất tối đa khoảng 9,2 mã lực và mô-men xoắn cực đại 10 Nm. Theo nhà sản xuất, mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ khoảng 2,2 lít/100 km. Kết hợp với bình xăng dung tích 6 lít, mẫu xe có thể di chuyển gần 300 km sau mỗi lần đổ đầy nhiên liệu.

Với mức giá chỉ tương đương một số mẫu xe tay ga phổ thông nhưng được trang bị hàng loạt công nghệ như ABS, TCS, màn hình TFT, Smartkey và kết nối điện thoại, Letbe Neon 2026 được kỳ vọng sẽ tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe tay ga 125 cc tại thị trường Trung Quốc, nơi sự hiện diện của các thương hiệu Nhật Bản như Honda vẫn rất lớn.