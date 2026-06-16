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HONOR 600 series ghi nhận doanh thu tăng 150% sau 3 ngày mở bán

| | Thị trường

HONOR 600 series ghi nhận doanh thu tăng 150% sau 3 ngày mở bán

Chỉ sau 3 ngày mở bán tại Việt Nam, HONOR 600 Series ghi nhận doanh thu tăng 150% so với thế hệ trước. Kết quả này cho thấy sức hút của dòng smartphone mới với loạt nâng cấp về AI, camera và pin.

HONOR Việt Nam cho biết dòng smartphone HONOR 600 Series đã ghi nhận kết quả kinh doanh tích cực ngay sau khi lên kệ. Theo công bố từ hãng, doanh thu của HONOR 600 Series trong 3 ngày đầu mở bán tăng 150% so với thế hệ tiền nhiệm HONOR 400 Series.

Kết quả này cho thấy sức hút đáng chú ý của dòng sản phẩm mới trong bối cảnh thị trường smartphone tầm trung và cận cao cấp đang cạnh tranh ngày càng gay gắt. HONOR cho biết sự quan tâm của người dùng tập trung vào các nâng cấp về camera, pin và các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI).

Nổi bật trên HONOR 600 Series là hệ thống camera chính độ phân giải 200MP kết hợp công nghệ chống rung đạt chuẩn CIPA 6.0, hướng đến nhu cầu chụp ảnh và quay video ổn định trong nhiều điều kiện sử dụng. Bên cạnh đó, tính năng AI Chuyển Ảnh Thành Video 2.0 cho phép tạo video từ ảnh tĩnh chỉ bằng các câu lệnh đơn giản.

Thiết bị cũng được trang bị viên pin dung lượng 7.000mAh, đáp ứng nhu cầu sử dụng kéo dài trong cả ngày. Công nghệ RAM mở rộng giúp nâng tổng dung lượng bộ nhớ khả dụng lên tới 28GB, hỗ trợ khả năng đa nhiệm và vận hành nhiều ứng dụng cùng lúc.

Ngoài các nâng cấp về phần cứng, HONOR 600 Series còn sở hữu thiết kế hoàn thiện theo hướng cao cấp với ngôn ngữ thiết kế liền mạch, hướng tới nhóm người dùng trẻ và khách hàng yêu thích các tính năng AI trên smartphone.

Trước đó, ngày 11/6, HONOR đã chính thức ra mắt dòng HONOR 600 Series tại thị trường Việt Nam, gồm ba phiên bản HONOR 600 Lite, HONOR 600 và HONOR 600 Pro.

Tại Việt Nam, HONOR 600 có giá khởi điểm 17,99 triệu đồng, trong khi HONOR 600 Pro được bán từ 20,99 triệu đồng. Bên cạnh đó, hãng cũng giới thiệu phiên bản giới hạn HONOR 600 Pro MOLLY Limited Edition hợp tác cùng POP MART.

Tiêu Dao

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
HONOR 600

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