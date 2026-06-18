Giá bạc sáng ngày 18/6

Trên thị trường thế giới, giá bạc đã tăng lên trên 69 USD/ounce, phục hồi lại những tổn thất từ phiên giao dịch trước đó sau khi Tổng thống Donald Trump ký một thỏa thuận tạm thời để chấm dứt xung đột với Iran và mở lại eo biển Hormuz.

Các báo cáo cho thấy thỏa thuận này bao gồm việc nhanh chóng mở lại eo biển và dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với xuất khẩu dầu của Iran, trong khi các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân và các ưu đãi kinh tế bổ sung tiềm năng cho Iran dự kiến sẽ tiếp tục.

Trong khi đó, giá bạc đã giảm khoảng 3% vào thứ Tư 17/6 sau khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phát tín hiệu ủng hộ mạnh mẽ hơn việc tăng lãi suất trong năm nay. Chủ tịch Fed Kevin Warsh đã không đưa ra hướng dẫn về bước đi chính sách tiếp theo nhưng nhấn mạnh rằng lạm phát đã duy trì ở mức trên mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương trong vài năm và nhắc lại cam kết của Fed trong việc khôi phục sự ổn định giá cả.

Theo đánh giá của ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý tại FX Empire, việc giá bạc từng duy trì quanh ngưỡng 70 USD/ounce mang ý nghĩa quan trọng về mặt kỹ thuật. Đây không chỉ là vùng giá tâm lý then chốt mà còn là mốc xác nhận lực mua vẫn đang hiện diện trên thị trường. Sau giai đoạn tăng mạnh, việc giá điều chỉnh rồi nhanh chóng phục hồi cho thấy bên mua vẫn chưa rút khỏi thị trường.

Ngoài ra, triển vọng của bạc hiện không chỉ đến từ vai trò tài sản trú ẩn an toàn, mà còn được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, sản xuất pin và công nghệ điện tử. Sự kết hợp giữa nhu cầu đầu tư và nhu cầu sử dụng thực tế đang tạo nền tảng hỗ trợ vững chắc cho thị trường. Trong ngắn hạn, dù biến động vẫn có thể xuất hiện, xu hướng chủ đạo của giá bạc vẫn được giới phân tích đánh giá ở trạng thái tích cực.﻿