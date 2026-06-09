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Phát hiện những "cỗ xe khổng lồ" âm thầm dịch chuyển các khối bê tông vào đúng vị trí, sau 12 tiếng một công trình giao thông huyết mạch được hình thành

| | Thị trường

Dự án tái thiết cầu Rawson tại Mỹ đã sử dụng kỹ thuật xây dựng cầu nhanh (ABC) và xe vận chuyển tự hành, giúp rút ngắn thời gian đóng đường từ nhiều tháng xuống còn vỏn vẹn 12 giờ.

Phát hiện những "cỗ xe khổng lồ" âm thầm dịch chuyển các khối bê tông vào đúng vị trí, sau 12 tiếng một công trình giao thông huyết mạch được hình thành - Ảnh 1.

Dự án tái thiết cầu Rawson Avenue tại thành phố Oak Creek, bang Wisconsin, đang trở thành ví dụ điển hình về cách các công nghệ xây dựng hiện đại có thể giảm thiểu tối đa tác động đến giao thông đô thị.

Thay vì thi công trực tiếp phía trên tuyến đường đang khai thác, đơn vị xây dựng lựa chọn phương án lắp ráp phần kết cấu chính của cây cầu tại một khu vực tạm thời nằm cạnh công trường.

Phương pháp này thuộc mô hình Xây dựng cầu tăng tốc (Accelerated Bridge Construction - ABC), giải pháp được Cục Quản lý Đường cao tốc Liên bang Hoa Kỳ khuyến khích áp dụng, nhằm rút ngắn thời gian thi công, nâng cao an toàn lao động và hạn chế ảnh hưởng đến lưu thông. Các cấu kiện được chế tạo, lắp ráp trước trong môi trường kiểm soát, sau đó mới đưa vào vị trí khai thác cuối cùng.

Phát hiện những "cỗ xe khổng lồ" âm thầm dịch chuyển các khối bê tông vào đúng vị trí, sau 12 tiếng một công trình giao thông huyết mạch được hình thành - Ảnh 2.

Các xe vận chuyển tự hành được sử dụng để phục vụ quá trình xây dựng.

Để di chuyển các kết cấu có kích thước lớn, đơn vị thị công đã sử dụng xe vận chuyển mô-đun tự hành (SPMT) - loại thiết bị chuyên dụng có khả năng nâng, vận chuyển và định vị chính xác những khối kết cấu nặng hàng trăm tấn. Sau khi hoàn thiện trên các bệ đỡ tạm, các nhịp cầu được SPMT đưa vào vị trí bắc qua cao tốc I-94 trong một chiến dịch thi công xuyên đêm.

Hiệu quả của phương pháp này được thể hiện rõ qua các con số. Theo đơn vị tham gia dự án là Bloom Companies, tuyến I-94 chỉ phải đóng hoàn toàn khoảng 12 giờ để phục vụ việc lắp đặt nhịp cầu.

Trong khi đó, thời gian hạn chế giao thông trên đường Rawson Avenue được rút xuống còn khoảng ba tuần, thay vì kéo dài từ sáu đến chín tháng như phương án thi công truyền thống.

Về mặt kỹ thuật xây dựng, công trình sử dụng khoảng 671 m³ bê tông cho mặt cầu, hệ dầm bê tông có chiều cao khoảng 1,14 m và các đầu trụ nặng khoảng 41 tấn mỗi cấu kiện. Dự án cũng đánh dấu lần đầu tiên bang Wisconsin ứng dụng công nghệ SPMT trong xây dựng cầu nhanh, đồng thời là cây cầu đầu tiên trong bang sử dụng hệ trụ bê tông đúc sẵn nhiều cột.

Phát hiện những "cỗ xe khổng lồ" âm thầm dịch chuyển các khối bê tông vào đúng vị trí, sau 12 tiếng một công trình giao thông huyết mạch được hình thành - Ảnh 3.

Theo đơn vị tư vấn quản lý dự án GRAEF, đây là dự án thí điểm của Wisconsin Department of Transportation nhằm đánh giá hiệu quả của công nghệ SPMT trong các công trình giao thông quy mô lớn. Việc đưa các nhịp cầu đã hoàn thiện vào vị trí lắp đặt chỉ trong một đêm giúp hạn chế đáng kể nguy cơ ùn tắc kéo dài và giảm áp lực cho mạng lưới giao thông khu vực.

Tuy nhiên, điều này không đồng nghĩa toàn bộ cây cầu được "kéo" nguyên khối từ nơi này sang nơi khác. Trên thực tế, các cấu kiện chính được chế tạo sẵn, sau đó nâng và di chuyển bằng hệ thống vận chuyển chuyên dụng với độ chính xác cao trước khi hoàn thiện các hạng mục cuối cùng tại hiện trường.

Trường hợp của cầu Rawson Avenue cho thấy xu hướng ngày càng phổ biến trong ngành xây dựng hạ tầng hiện đại, thay vì chấp nhận nhiều tháng phong tỏa giao thông để thi công, các kỹ sư đang tìm cách chuyển phần lớn khối lượng công việc ra khỏi hiện trường và chỉ thực hiện khâu lắp đặt cuối cùng trong thời gian ngắn nhất có thể.

Đây được xem là một trong những hướng đi quan trọng giúp cân bằng giữa nhu cầu nâng cấp hạ tầng và yêu cầu duy trì hoạt động của các tuyến giao thông huyết mạch.

Phát hiện một cần cẩu bánh xích khổng lồ nặng 1.000 tấn hoạt động xuyên đêm, hoàn thành nhiệm vụ đưa 255 tấn sắt vào đúng vị trí

Đức Minh

An ninh tiền tệ

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