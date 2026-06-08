Lộ diện 10 thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới, Việt Nam có một cái tên tăng trưởng 40 bậc

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Ngành công nghiệp xe máy toàn cầu đang khởi đầu năm 2026 với những tín hiệu tăng trưởng tích cực, đồng thời chứng kiến sự dịch chuyển mạnh mẽ về tương quan sức mạnh giữa các nhà sản xuất. Theo MotorCyclesData, trong khi các thương hiệu Nhật Bản vẫn duy trì vai trò dẫn dắt ở nhóm đầu, các doanh nghiệp Trung Quốc và Ấn Độ ngày càng khẳng định vị thế, còn VinFast nổi lên như hiện tượng tăng trưởng nhanh nhất thế giới.

Theo dữ liệu mới nhất đến hết tháng 4/2026 của MotorCyclesData - đơn vị theo dõi đăng ký xe hai bánh mới tại 98 thị trường, chiếm khoảng 98,5% ngành xe máy toàn cầu - bảng xếp hạng 25 nhà sản xuất xe máy lớn nhất thế giới đang phản ánh rõ nét sự thay đổi của ngành công nghiệp này.

Trong Top 25 hiện nay có tới 11 nhà sản xuất đến từ Trung Quốc và 5 doanh nghiệp Ấn Độ. Nhật Bản chỉ còn 4 đại diện, bên cạnh 2 nhà sản xuất Mexico, 2 doanh nghiệp Đài Loan (Trung Quốc), 1 thương hiệu Italy và 1 đại diện duy nhất của Việt Nam là VinFast.

Dù cục diện ngành đang thay đổi, Honda vẫn cho thấy vị thế gần như không thể thay thế. Sau khi lập kỷ lục hơn 20 triệu xe bán ra trong năm 2025, hãng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng mạnh trong năm nay. Tính đến hết tháng 4, Honda đã tiêu thụ 7,35 triệu xe trên toàn cầu, tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đứng thứ hai là Hero MotoCorp của Ấn Độ với khoảng 2 triệu xe bán ra, tăng 17,6%, qua đó nới rộng khoảng cách với Yamaha ở vị trí thứ ba. Nhà sản xuất Nhật Bản đạt doanh số 1,7 triệu xe, tương ứng mức tăng 4,6%.

Cuộc cạnh tranh phía sau nhóm dẫn đầu đang trở nên quyết liệt hơn khi nhiều doanh nghiệp châu Á tăng tốc mạnh mẽ. TVS Motor vươn lên vị trí thứ tư với 1,57 triệu xe, tăng gần 19%, trong khi Yadea - nhà sản xuất xe điện lớn của Trung Quốc - giữ vị trí thứ năm với 1,36 triệu xe bán ra.

Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Bajaj Auto, Suzuki, Royal Enfield, Niu Technologies và Italika. Đáng chú ý, Royal Enfield đang có sự hồi sinh mạnh mẽ với mức tăng trưởng gần 20%, phù hợp với tham vọng nâng doanh số toàn cầu lên 2,5 triệu xe trong vòng 5 năm tới.

Trong khi đó, xu hướng điện hóa tiếp tục thúc đẩy nhiều doanh nghiệp tăng trưởng vượt trội. Niu Technologies ghi nhận mức tăng doanh số tới 35,4%, cho thấy nhu cầu xe điện hai bánh vẫn đang mở rộng tại nhiều thị trường mới nổi.

Tuy nhiên, cái tên gây bất ngờ lớn nhất trên bảng xếp hạng năm nay là VinFast.

Nhà sản xuất xe điện Việt Nam đã có bước tiến thần tốc khi từ vị trí thứ 53 trên bảng xếp hạng toàn cầu năm 2024 vươn lên vị trí thứ 13 chỉ sau hai năm. Tính đến tháng 4/2026, doanh số của VinFast tăng tới 204,7% so với cùng kỳ năm trước, trở thành nhà sản xuất xe máy tăng trưởng nhanh nhất trong nhóm các doanh nghiệp lớn trên thế giới.

Kết quả này phản ánh đà mở rộng nhanh chóng của thị trường xe điện trong nước, đồng thời cho thấy hiệu quả từ chiến lược đầu tư mạnh vào hệ sinh thái phương tiện xanh và mạng lưới phân phối của doanh nghiệp Việt Nam.

Bên cạnh VinFast, một số cái tên khác cũng ghi nhận tốc độ tăng trưởng đáng chú ý. Ather Energy của Ấn Độ tăng mạnh và leo từ vị trí thứ 40 lên thứ 21 toàn cầu. KTM cũng đang cho thấy dấu hiệu phục hồi rõ rệt sau giai đoạn khó khăn, với doanh số tăng 53,1%, qua đó trở thành thương hiệu dẫn đầu trong phân khúc xe máy cao cấp.

Theo Motor Cycles Data﻿