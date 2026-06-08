Mua xe từ thương hiệu này trong tháng 6, khách Việt nhận hỗ trợ 6-8 năm đổ xăng miễn phí

Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa công bố chương trình ưu đãi dành cho khách hàng mua xe trong tháng 6/2026, tập trung vào các dòng SUV và SUV hybrid của hãng. Điểm đáng chú ý là nhiều mẫu xe được áp dụng chính sách hỗ trợ chi phí nhiên liệu trong thời gian dài, cùng các ưu đãi tài chính và quà tặng đi kèm.

Theo thông tin từ hãng, khách hàng mua mẫu Omoda C5 sẽ được hỗ trợ từ 3 đến 5 năm miễn phí xăng xe, kèm lãi suất ưu đãi 0% trong 12 tháng đầu và gói quà tặng trị giá 20 triệu đồng. Mẫu SUV này hiện được phân phối với ba phiên bản gồm Luxury, Premium và Flagship, giá bán khởi điểm từ 469,1 triệu đồng.

Trong khi đó, phiên bản hybrid Omoda C5 SHS-H được áp dụng chính sách hỗ trợ 8 năm miễn phí xăng xe. Xe có giá bán từ 619 triệu đồng và được định vị ở nhóm SUV hybrid hướng tới nhu cầu tiết kiệm nhiên liệu cũng như vận hành đường dài.

Ở phân khúc SUV cao hơn, Jaecoo J7 được hỗ trợ từ 2 đến 5 năm miễn phí xăng xe tùy phiên bản. Một số quà tặng đi kèm gồm bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt. Giá bán của mẫu xe này từ 729 triệu đồng.

Đáng chú ý, Jaecoo J7 SHS-P tiếp tục là phiên bản hybrid nhận nhiều ưu đãi nhất trong dải sản phẩm của hãng khi được hỗ trợ 7 năm miễn phí nhiên liệu, đi kèm bộ sạc cầm tay, ứng dụng điều khiển xe từ xa T-Box, bảo hiểm vật chất và phim cách nhiệt. Mẫu xe có giá bán từ 879 triệu đồng.

Các mẫu SUV của Omoda & Jaecoo nổi bật với yếu tố công nghệ và trang bị trên xe. Omoda C5 được định vị hướng tới nhóm khách hàng trẻ với thiết kế SUV Coupe, không gian nội thất rộng và nhiều công nghệ hỗ trợ lái. Theo hãng, đây là mẫu SUV trong phân khúc đạt đồng thời ba chứng nhận an toàn 5 sao từ EURO NCAP, ANCAP và ASEAN NCAP.

Phiên bản hybrid Omoda C5 SHS-H trang bị công nghệ Super Hybrid System (SHS) cho mức tiêu thụ nhiên liệu trong đô thị khoảng 4,1 lít/100 km và tầm hoạt động hơn 1.000 km. Xe sở hữu một số trang bị như màn hình HUD, camera 540 độ, kính lái hai lớp và hệ thống treo sau đa điểm.

Trong khi đó, Jaecoo J7 được định vị theo phong cách SUV thiên hướng off-road với thiết kế vuông vức và không gian rộng rãi. Phiên bản hybrid Jaecoo J7 SHS-P được giới thiệu với khả năng vận hành hơn 1.600 km sau một lần sạc và đổ đầy nhiên liệu, hướng tới nhu cầu di chuyển đường dài.

Bên cạnh sản phẩm, Omoda & Jaecoo Việt Nam cho biết đang mở rộng hệ thống hậu mãi với hai kho phụ tùng tại Hải Phòng và Đồng Nai cùng khoảng 40 nhà phân phối chính hãng trên toàn quốc. Hãng cam kết thời gian cung ứng phụ tùng chính hãng trong vòng 48 giờ.