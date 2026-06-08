Bạc lao dốc: Thị trường vào nhịp điều chỉnh hay mở ra cơ hội mới?

Thị trường bạc toàn cầu đang trải qua một trong những tuần biến động mạnh nhất kể từ đầu năm, khi giá đồng loạt lao dốc dưới áp lực từ chính sách tiền tệ Mỹ và những diễn biến địa chính trị phức tạp tại Trung Đông. Tuy nhiên, phía sau nhịp giảm mạnh này, giới phân tích cho rằng thị trường bạc vẫn chưa hoàn toàn đánh mất động lực tăng giá trong trung hạn.

Theo báo cáo mới nhất từ Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc giao ngay quốc tế đã giảm khoảng 10% trong tuần qua, xuống còn 67,5 USD/ounce. Trong nước, bạc thỏi Phú Quý cũng giảm mạnh về quanh mốc 70 triệu đồng/kg, phản ánh tâm lý thận trọng của thị trường sau giai đoạn tăng nóng trước đó.

Nguyên nhân lớn nhất đến từ sự thay đổi kỳ vọng liên quan tới chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ tích cực hơn dự báo cho thấy nền kinh tế nước này vẫn duy trì sức chống chịu khá tốt, qua đó làm giảm khả năng Fed sớm cắt giảm lãi suất trong các tháng tới.

Điều này tạo áp lực đáng kể lên nhóm kim loại quý, bao gồm bạc. Trong bối cảnh lãi suất duy trì ở mức cao, đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ có xu hướng tăng, khiến các tài sản không sinh lãi như bạc trở nên kém hấp dẫn hơn trong mắt nhà đầu tư.

Không chỉ chịu tác động từ chính sách tiền tệ, thị trường bạc còn bị ảnh hưởng bởi những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông. Các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran tiếp tục bế tắc, trong khi nguy cơ xung đột lan rộng tại Lebanon và khu vực Vịnh Ba Tư khiến giá dầu duy trì ở mức cao. Đây là yếu tố khiến giới đầu tư lo ngại lạm phát toàn cầu có thể quay trở lại mạnh hơn dự kiến.

Trong tuần này, tâm điểm của thị trường sẽ dồn vào báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5 của Mỹ. Theo dự báo, CPI Mỹ có thể tăng lên mức 4,2%. Nếu dữ liệu thực tế cao hơn kỳ vọng, áp lực duy trì lãi suất cao sẽ tiếp tục gia tăng, qua đó tạo thêm sức ép lên giá bạc trong ngắn hạn.

Ở góc độ kỹ thuật, xu hướng hiện tại của bạc vẫn đang nghiêng về giảm. Báo cáo của Phú Quý cho thấy bạc COMEX đã đánh mất vùng hỗ trợ quan trọng quanh 71 USD/ounce. Việc phá vỡ mốc này khiến áp lực bán gia tăng rõ rệt, đồng thời mở ra khả năng giá tiếp tục lùi sâu về vùng 62 USD nếu lực cầu không sớm quay trở lại.

Giá bạc giảm mạnh 10% trong tuần qua.

Tuy nhiên, không ít chuyên gia cho rằng đợt điều chỉnh hiện nay chưa hẳn là tín hiệu tiêu cực hoàn toàn đối với thị trường bạc. Khác với vàng, bạc vừa mang tính chất tài sản trú ẩn, vừa là nguyên liệu công nghiệp quan trọng trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, sản xuất pin và điện tử. Nhu cầu dài hạn đối với bạc vẫn được đánh giá tích cực nhờ xu hướng chuyển đổi xanh trên toàn cầu.

Dữ liệu tồn kho cũng cho thấy bức tranh chưa hoàn toàn tiêu cực. Trong khi tồn kho bạc tại COMEX tăng mạnh hơn 84 tấn trong tuần qua, lượng bạc dự trữ tại Sở Giao dịch Thượng Hải (SHFE) lại giảm nhẹ. Điều này phản ánh nhu cầu bạc vật chất tại châu Á chưa suy yếu quá mạnh, đặc biệt tại Trung Quốc – thị trường tiêu thụ công nghiệp lớn nhất thế giới.

Dữ liệu tồn kho bạc tại Sở Giao dịch Thượng Hải và Comex.

Trong ngắn hạn, thị trường bạc nhiều khả năng sẽ tiếp tục biến động mạnh theo dữ liệu lạm phát Mỹ và các thông tin liên quan tới Trung Đông. Nếu Fed tiếp tục phát tín hiệu duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn, giá bạc có thể còn chịu áp lực điều chỉnh thêm. Ngược lại, bất kỳ dấu hiệu hạ nhiệt nào của lạm phát hoặc căng thẳng địa chính trị leo thang đều có thể nhanh chóng kích hoạt lực mua quay trở lại với nhóm kim loại quý.

Sau giai đoạn tăng mạnh kéo dài, thị trường bạc đang bước vào thời kỳ nhạy cảm hơn, nơi các yếu tố vĩ mô toàn cầu có ảnh hưởng trực tiếp tới xu hướng giá. Với nhà đầu tư, đây có thể là giai đoạn cần ưu tiên quan sát thay vì chạy theo các biến động ngắn hạn của thị trường.