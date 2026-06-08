Giá xe máy Honda Air Blade mới nhất

Honda Air Blade tiếp tục là một trong những mẫu xe tay ga thể thao bán chạy nhất của Honda Việt Nam. Bước sang tháng 6/2026, mẫu xe này được phân phối với hai tùy chọn động cơ 125cc và 160cc, tổng cộng 6 phiên bản, với giá bán lẻ đề xuất từ 42,99 triệu đồng đến 58,59 triệu đồng.

Theo công bố của Honda Việt Nam, Air Blade 125 phiên bản Tiêu chuẩn có giá 42,99 triệu đồng, bản Đặc biệt 44,19 triệu đồng và bản Thể thao 48,69 triệu đồng. Trong khi đó, Air Blade 160 phiên bản Tiêu chuẩn được niêm yết ở mức 56,89 triệu đồng, bản Đặc biệt 58,09 triệu đồng và bản Thể thao 58,59 triệu đồng.

Khảo sát tại nhiều đại lý trong tháng 6 cho thấy mức chênh lệch giữa giá bán thực tế và giá đề xuất đã thu hẹp đáng kể so với thời điểm mẫu xe này mới ra mắt. Nhiều đại lý đang áp dụng các chương trình ưu đãi hoặc bán xe sát giá hãng nhằm tăng sức cạnh tranh trước sự xuất hiện của nhiều đối thủ trong phân khúc xe ga phổ thông và tầm trung.

Theo một số nguồn khảo sát thị trường, giá thực tế của Honda Air Blade hiện chỉ cao hơn giá niêm yết từ vài trăm nghìn đồng đến vài triệu đồng tùy từng phiên bản và khu vực. Mức chênh này thấp hơn đáng kể so với những năm trước, khi Air Blade thường xuyên rơi vào tình trạng "đội giá" mạnh tại các đại lý.

ĐVT: đồng

Sức hút của Air Blade 2026 đến từ những thay đổi đáng kể về thiết kế. Mẫu xe sở hữu ngôn ngữ tạo hình mới theo hướng sắc nét, gọn gàng và hiện đại hơn. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn LED thiết kế tách tầng cùng dải đèn định vị hình chữ V đặc trưng, giúp tăng khả năng nhận diện và cải thiện hiệu quả chiếu sáng.

Bên cạnh đó, logo Air Blade được dập nổi trên thân xe, trong khi các phiên bản Tiêu chuẩn, Đặc biệt và Thể thao được phối màu riêng nhằm hướng đến nhiều nhóm khách hàng khác nhau.

Không chỉ nâng cấp ngoại hình, Honda còn tiếp tục trang bị động cơ eSP+ 4 van cho cả hai phiên bản 125cc và 160cc. Khối động cơ này giúp xe vận hành êm ái, tăng hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu và đáp ứng tiêu chuẩn khí thải Euro 3.

Đáng chú ý, phiên bản Air Blade 125 Thể thao lần đầu tiên được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS cho bánh trước, bổ sung thêm tính năng an toàn vốn trước đây chỉ xuất hiện trên các phiên bản động cơ lớn hơn.

Về tiện ích, Air Blade 2026 được nâng cấp cổng sạc trong hộc chứa đồ phía trước lên chuẩn USB Type-C kèm nắp chống nước, giúp người dùng sạc các thiết bị điện tử thuận tiện hơn. Xe cũng tiếp tục sở hữu hệ thống khóa thông minh Smart Key cùng cốp chứa đồ dung tích 23,2 lít, đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Theo đánh giá của giới kinh doanh xe máy, Air Blade vẫn là một trong những lựa chọn nổi bật trong phân khúc xe tay ga thể thao tầm trung nhờ sự cân bằng giữa thiết kế, công nghệ và khả năng vận hành. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc giá bán thực tế tại đại lý có xu hướng dễ tiếp cận hơn được kỳ vọng sẽ giúp mẫu xe này tiếp tục duy trì sức hút và doanh số khả quan trong thời gian tới.

Lưu ý: Bảng giá xe Honda Air Blade nêu trên mang tính tham khảo, khách hàng có thể đến đại lý gần nhất để biết thêm chi tiết.