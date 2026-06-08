Sony ra mắt 1000X THE COLLEXION tại Việt Nam, giá gần 17 triệu đồng

Sony Electronics Việt Nam vừa chính thức giới thiệu mẫu tai nghe cao cấp 1000X THE COLLEXION tại thị trường Việt Nam. Đây là thế hệ mới nhất thuộc dòng 1000X, đồng thời đánh dấu cột mốc 10 năm của dòng sản phẩm chống ồn nổi tiếng này.

Theo Sony, 1000X THE COLLEXION được định vị không chỉ là thiết bị âm thanh cá nhân mà còn hướng đến nhóm người dùng đề cao phong cách sống và trải nghiệm thưởng thức âm nhạc cao cấp. Sản phẩm kết hợp giữa thiết kế chế tác tinh xảo, vật liệu cao cấp cùng nhiều công nghệ âm thanh và chống ồn mới.

Về ngoại hình, mẫu tai nghe mới sử dụng phần đai choàng đầu bằng kim loại hoàn thiện theo kiểu phun cát nhám mờ kết hợp đánh bóng. Sony cho biết nhiều chi tiết được hoàn thiện thủ công nhằm tạo cảm giác cao cấp khi sử dụng. Phần đệm tai và chất liệu da được tối ưu để tăng độ êm, giảm áp lực khi đeo trong thời gian dài.

Tai nghe có hai tùy chọn màu gồm Bạch Kim và Đen. Thiết kế tổng thể vẫn mang ngôn ngữ quen thuộc của dòng 1000X nhưng bổ sung thêm các chi tiết kim loại nhằm tăng tính nhận diện và yếu tố thời trang.

Ở khía cạnh âm thanh, 1000X THE COLLEXION được trang bị driver thiết kế riêng với cấu trúc vòm mới cùng vật liệu carbon composite một chiều. Sony cho biết cấu trúc này giúp cải thiện độ tách bạch giữa giọng hát và nhạc cụ, đồng thời tái tạo dải cao chi tiết hơn và mở rộng không gian âm thanh.

Hãng cũng cho biết đã hợp tác với các kỹ sư mastering từng được đề cử và đoạt giải Grammy để tinh chỉnh chất âm cho sản phẩm. Một số công nghệ quen thuộc tiếp tục xuất hiện trên mẫu tai nghe mới như DSEE Ultimate dùng AI để nâng cấp chất lượng âm thanh theo thời gian thực hay 360 Reality Audio Upmix nhằm chuyển đổi nội dung stereo sang âm thanh không gian.

1000X THE COLLEXION đồng thời kế thừa nhiều công nghệ chống ồn từ mẫu Sony WH-1000XM6. Tai nghe sử dụng hệ thống 12 micro kết hợp công nghệ Multi-Noise Sensor và Adaptive NC Optimizer để tự động điều chỉnh khả năng chống ồn theo môi trường xung quanh.

Theo công bố của Sony, tai nghe có thời lượng pin tối đa 24 giờ khi bật chống ồn. Sản phẩm cũng hỗ trợ các tính năng quen thuộc trên dòng 1000X như đàm thoại rõ nét, kết nối nhanh và thao tác điều khiển trực quan.

Ngoài yếu tố công nghệ, Sony tiếp tục nhấn mạnh định hướng phát triển bền vững trên sản phẩm mới. Khoảng 25% lượng nhựa sử dụng được làm từ vật liệu tái chế, trong khi bao bì không sử dụng nhựa nhằm giảm tác động đến môi trường.

1000X THE COLLEXION chính thức mở bán tại Việt Nam từ ngày 8/6/2026 với giá niêm yết 16,99 triệu đồng. Khi đăng ký sản phẩm qua tài khoản My Sony, người dùng sẽ nhận thêm điểm thưởng cùng một số ưu đãi bảo hành và quà tặng đi kèm tùy chương trình triển khai tại từng đại lý.