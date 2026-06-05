Bảng giá xe máy Honda Vision mới nhất tháng 6/2026

Trong tháng 6/2026, mẫu xe tay ga đắt khách nhất thị trường Honda Vision tiếp tục được phân phối với 4 phiên bản bao gồm Tiêu chuẩn, Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao cùng 6 tùy chọn màu sắc đa dạng. Theo ghi nhận thực tế, mức giá của dòng xe này đang duy trì sự ổn định, tạo tâm lý thoải mái cho người tiêu dùng đang có ý định mua sắm phục vụ nhu cầu đi lại hàng ngày.

Khảo sát tại một số đại lý Honda ủy nhiệm (HEAD) cho thấy giá bán thực tế đang có xu hướng thấp hơn đáng kể so với giai đoạn khan hàng trước đây.

Theo đó, phiên bản Thể thao được chào bán khoảng 38 triệu đồng, bản Đặc biệt khoảng 36 triệu đồng và bản Cao cấp quanh mức 34 triệu đồng. Đáng chú ý, phiên bản Tiêu chuẩn hiện chỉ còn khoảng 31 triệu đồng, thấp hơn cả giá đề xuất của hãng.

Bảng giá xe máy Honda Vision tháng 6/2026.

Lưu ý: Bảng giá xe máy Honda Vision mang tính tham khảo. Giá xe máy có thể thay đổi tùy theo từng đại lý, thời điểm và khu vực bán xe

Không phải ngẫu nhiên mà Honda Vision liên tục lọt top những mẫu xe bán chạy nhất trên thị trường. Mẫu xe đời 2026 tiếp tục kế thừa ngôn ngữ thiết kế thanh lịch, gọn gàng, cực kỳ phù hợp với vóc dáng người Việt, từ các bạn học sinh, sinh viên cho đến giới nhân viên văn phòng. Ẩn bên trong vẻ ngoài tinh tế là khối động cơ eSP 110cc bền bỉ kết hợp cùng hệ thống phun xăng điện tử PGM-FI tiên tiến. Sự kết hợp hoàn hảo này không chỉ mang lại khả năng vận hành êm ái mà còn tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu vô cùng ấn tượng, chỉ dừng ở mức 1,82 lít/100 km theo công bố của nhà sản xuất.

Thêm vào đó, để gia tăng trải nghiệm an toàn và tiện lợi cho người dùng, các phiên bản Cao cấp, Đặc biệt và Thể thao đều được hãng ưu ái trang bị hệ thống khóa thông minh Smart Key, giúp nâng cao tính tiện dụng và khả năng chống trộm hiệu quả trong quá trình sử dụng.

Nhìn chung, với thiết kế thời trang, tính năng tiện ích hiện đại cùng khả năng tiết kiệm nhiên liệu vượt trội, Honda Vision tiếp tục khẳng định vị thế vững chắc là một trong những mẫu xe tay ga phổ thông được ưa chuộng nhất. Khoảng giá từ 31,31 triệu đến 36,61 triệu đồng biến đây thành một lựa chọn kinh tế và hoàn hảo cho nhu cầu di chuyển hàng ngày.