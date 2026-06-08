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Trong khi thành phố Münchenstein ở Thụy Sĩ chìm vào giấc ngủ, một cây cầu nặng 255 tấn đã được lắp đặt thành công trong chiến dịch thi công quy mô lớn sử dụng cần cẩu bánh xích có sức nâng tới 1.000 tấn.

Theo công ty vận tải và logistics hạng nặng EMIL EGGER AG, đây là lần nâng hạ quy mô lớn thứ ba và cũng là giai đoạn cuối cùng trong dự án thay thế cây cầu tại địa phương. Công trình thu hút sự chú ý không chỉ bởi khối lượng kết cấu được di chuyển mà còn bởi yêu cầu kỹ thuật khắt khe trong quá trình thi công.

Tâm điểm của chiến dịch là cần cẩu Liebherr LR 11000, một trong những dòng cần cẩu bánh xích lớn nhất hiện nay. Mặc dù cây cầu mới chỉ nặng 255 tấn, thiết bị có tải trọng lớn hơn nhiều được lựa chọn để bảo đảm an toàn và khả năng vận hành trong điều kiện làm việc phức tạp.

Một trong những thách thức lớn nhất của dự án nằm ở bán kính hoạt động lên tới 53 mét. Trong các công việc nâng hạ hạng nặng, khoảng cách từ tải trọng đến tâm cần cẩu có ảnh hưởng rất lớn đến độ ổn định và khả năng kiểm soát. Khoảng cách càng lớn, việc điều khiển kết cấu càng trở nên khó khăn và đòi hỏi tính toán chính xác hơn.

Bên cạnh năng lực của thiết bị, toàn bộ quá trình còn yêu cầu sự phối hợp chặt chẽ giữa các nhóm kỹ thuật nhằm bảo đảm cây cầu được đưa vào đúng vị trí thiết kế. Theo đơn vị thực hiện, việc căn chỉnh phải đạt độ chính xác ở cấp độ milimét để kết cấu khớp hoàn toàn với các trụ đỡ đã được chuẩn bị từ trước.

Dự án được triển khai vào ban đêm nhằm giảm thiểu tác động đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Đây là phương án thường được áp dụng trong các công trình hạ tầng lớn tại khu vực đô thị, nơi việc phong tỏa đường sá trong thời gian dài có thể gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh tế và đời sống thường nhật.

Tuy nhiên, thi công ban đêm cũng kéo theo nhiều yêu cầu kỹ thuật bổ sung. Đội ngũ thi công phải vận hành hệ thống chiếu sáng công suất lớn, duy trì liên lạc liên tục giữa các bộ phận và theo dõi chặt chẽ mọi điều kiện tại hiện trường. Với những cấu kiện nặng hàng trăm tấn, chỉ một sai lệch nhỏ cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình lắp đặt.

Theo EMIL EGGER AG, việc thay thế cây cầu được thực hiện theo từng giai đoạn thay vì đóng cửa hoàn toàn khu vực trong thời gian dài. Cách tiếp cận này cho phép tháo dỡ kết cấu cũ, chuẩn bị nền móng và lắp đặt cầu mới theo từng bước, qua đó giảm thiểu tác động đến đô thị và giúp kiểm soát tiến độ hiệu quả hơn.

Đối với người dân địa phương, hình ảnh một cây cầu nặng hàng trăm tấn được nâng lên trong đêm bởi cần cẩu khổng lồ là một cảnh tượng hiếm gặp. Tuy nhiên, từ góc độ kỹ thuật, giá trị lớn nhất của dự án nằm ở khả năng kết hợp giữa thiết bị công suất lớn, công tác lập kế hoạch chi tiết và quá trình thực hiện chính xác.

Chiến dịch tại Münchenstein cho thấy các thành phố hiện đại có thể thay thế những công trình hạ tầng quan trọng mà không làm gián đoạn hoàn toàn hoạt động thường ngày. Sự kết hợp giữa sức mạnh của máy móc, các tính toán kỹ thuật và phương án tổ chức thi công hợp lý đang giúp những dự án vốn được xem là rất phức tạp trở nên hiệu quả hơn, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến cộng đồng xung quanh.