Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Takeda Việt Nam được vinh danh 'nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026'

| | Thị trường

Takeda Việt Nam tiếp tục được ghi nhận trong danh sách “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026”, nhờ môi trường làm việc chú trọng con người, phát triển bền vững và chiến lược xây dựng văn hóa doanh nghiệp dài hạn.

Takeda Việt Nam vừa được vinh danh trong bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026” ở hạng mục doanh nghiệp có quy mô nhỏ, theo kết quả công bố bởi tổ chức Great Place To Work.

Theo đại diện doanh nghiệp, kết quả này phản ánh nỗ lực của Takeda Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc đề cao sự tin tưởng, tính gắn kết và cơ hội phát triển cho nhân viên. Doanh nghiệp cho biết chiến lược nhân sự của hãng tập trung vào việc tạo điều kiện để người lao động phát triển năng lực chuyên môn, đồng thời cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Trong những năm gần đây, thị trường lao động ngành dược phẩm tại Việt Nam chứng kiến sự cạnh tranh mạnh về nhân lực chất lượng cao, đặc biệt ở các vị trí chuyên môn và quản lý. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về chế độ đãi ngộ mà còn hướng đến xây dựng môi trường làm việc tích cực và văn hóa doanh nghiệp bền vững nhằm giữ chân nhân sự.

Takeda Việt Nam cho biết công ty triển khai nhiều chương trình đào tạo nội bộ, hỗ trợ phát triển kỹ năng lãnh đạo cũng như các hoạt động thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập trong môi trường làm việc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chú trọng đến các chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất cho nhân viên.

Đại diện Takeda Việt Nam nhận định việc được ghi nhận trong bảng xếp hạng năm nay không chỉ là dấu mốc về nhân sự mà còn là động lực để doanh nghiệp tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường làm việc trong thời gian tới. Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của công ty tại thị trường Việt Nam.

Takeda là tập đoàn dược phẩm toàn cầu có mặt tại nhiều quốc gia, hoạt động trong các lĩnh vực điều trị chuyên sâu như ung thư, bệnh hiếm gặp, tiêu hóa và huyết tương. Tại Việt Nam, doanh nghiệp đang đẩy mạnh các hoạt động hợp tác y tế và phát triển nguồn nhân lực nhằm mở rộng hiện diện trên thị trường dược phẩm trong nước.

Tiêu Dao

Nhịp sống thị trường

Từ Khóa:
Takeda việt nam

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lộ diện 10 thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới, Việt Nam có một cái tên tăng trưởng 40 bậc

Lộ diện 10 thương hiệu xe máy bán chạy nhất thế giới, Việt Nam có một cái tên tăng trưởng 40 bậc Nổi bật

Bạc lao dốc: Thị trường vào nhịp điều chỉnh hay mở ra cơ hội mới?

Bạc lao dốc: Thị trường vào nhịp điều chỉnh hay mở ra cơ hội mới? Nổi bật

'Sóng gió' thị trường vàng: Càng bắt đáy càng lỗ

'Sóng gió' thị trường vàng: Càng bắt đáy càng lỗ

19:56 , 08/06/2026
Yamaha Exciter 2026 bất ngờ được hé lộ ở Việt Nam: Dự kiến ra mắt ngay tháng sau, nhiều thay đổi đấu Honda Winner lẫn Suzuki Satria

Yamaha Exciter 2026 bất ngờ được hé lộ ở Việt Nam: Dự kiến ra mắt ngay tháng sau, nhiều thay đổi đấu Honda Winner lẫn Suzuki Satria

19:40 , 08/06/2026
Yamaha ra mắt xe điện mới tại Việt Nam, giá thấp hơn 13 so với mẫu cũ

Yamaha ra mắt xe điện mới tại Việt Nam, giá thấp hơn 13 so với mẫu cũ

18:42 , 08/06/2026
Công an cảnh báo "nóng" từ thói quen mua hàng online

Công an cảnh báo "nóng" từ thói quen mua hàng online

16:40 , 08/06/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên