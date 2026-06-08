Takeda Việt Nam được vinh danh 'nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026'

Takeda Việt Nam vừa được vinh danh trong bảng xếp hạng “Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026” ở hạng mục doanh nghiệp có quy mô nhỏ, theo kết quả công bố bởi tổ chức Great Place To Work.

Theo đại diện doanh nghiệp, kết quả này phản ánh nỗ lực của Takeda Việt Nam trong việc xây dựng môi trường làm việc đề cao sự tin tưởng, tính gắn kết và cơ hội phát triển cho nhân viên. Doanh nghiệp cho biết chiến lược nhân sự của hãng tập trung vào việc tạo điều kiện để người lao động phát triển năng lực chuyên môn, đồng thời cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân.

Trong những năm gần đây, thị trường lao động ngành dược phẩm tại Việt Nam chứng kiến sự cạnh tranh mạnh về nhân lực chất lượng cao, đặc biệt ở các vị trí chuyên môn và quản lý. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp không chỉ cạnh tranh về chế độ đãi ngộ mà còn hướng đến xây dựng môi trường làm việc tích cực và văn hóa doanh nghiệp bền vững nhằm giữ chân nhân sự.

Takeda Việt Nam cho biết công ty triển khai nhiều chương trình đào tạo nội bộ, hỗ trợ phát triển kỹ năng lãnh đạo cũng như các hoạt động thúc đẩy sự đa dạng và hòa nhập trong môi trường làm việc. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng chú trọng đến các chương trình chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất cho nhân viên.

Đại diện Takeda Việt Nam nhận định việc được ghi nhận trong bảng xếp hạng năm nay không chỉ là dấu mốc về nhân sự mà còn là động lực để doanh nghiệp tiếp tục cải thiện chất lượng môi trường làm việc trong thời gian tới. Doanh nghiệp cũng nhấn mạnh yếu tố con người đóng vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của công ty tại thị trường Việt Nam.

Takeda là tập đoàn dược phẩm toàn cầu có mặt tại nhiều quốc gia, hoạt động trong các lĩnh vực điều trị chuyên sâu như ung thư, bệnh hiếm gặp, tiêu hóa và huyết tương. Tại Việt Nam, doanh nghiệp đang đẩy mạnh các hoạt động hợp tác y tế và phát triển nguồn nhân lực nhằm mở rộng hiện diện trên thị trường dược phẩm trong nước.