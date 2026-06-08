Yamaha ra mắt xe điện mới tại Việt Nam, giá thấp hơn 13 so với mẫu cũ

Yamaha Việt Nam vừa giới thiệu phiên bản Neo’s 2026 với một trong những thay đổi đáng chú ý nhất kể từ khi mẫu xe này ra mắt thị trường. Thay vì tổ chức lễ ra mắt rầm rộ, hãng xe Nhật Bản lựa chọn cách tiếp cận thận trọng hơn khi điều chỉnh mạnh giá bán, đồng thời bổ sung thêm tùy chọn màu sắc nhằm gia tăng sức cạnh tranh trong phân khúc xe máy điện phổ thông.

Theo công bố của Yamaha, Neo’s 2026 được bán với giá 36,9 triệu đồng, đi kèm một pin lithium-ion và bộ sạc tiêu chuẩn. Mức giá này thấp hơn gần 13 triệu đồng so với mức niêm yết 50 triệu đồng của phiên bản trước, trở thành một trong những đợt giảm giá mạnh nhất của Yamaha đối với một mẫu xe phổ thông tại Việt Nam.

Động thái trên được đánh giá là bước đi nhằm giúp Neo’s tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông dễ dàng hơn trong bối cảnh thị trường xe máy điện ngày càng cạnh tranh. Hiện phân khúc này đang có sự hiện diện của nhiều thương hiệu lớn như VinFast, Dat Bike, Yadea hay Honda.

Yamaha Neo’s lần đầu tiên được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối năm 2022 và chính thức bán ra từ tháng 3/2023. Đây cũng là mẫu xe máy điện đầu tiên được Yamaha lắp ráp trong nước và phân phối chính hãng tại thị trường Việt Nam.

Ở phiên bản 2026, Neo’s vẫn giữ nguyên triết lý thiết kế "Jin-Ki Kanno EV" – hướng đến cảm giác hòa hợp giữa người lái và phương tiện. Xe sở hữu kiểu dáng tối giản, nhỏ gọn, phù hợp với nhu cầu di chuyển hàng ngày trong đô thị. Điểm mới nằm ở việc số lượng màu sắc được nâng từ 3 lên 5 tùy chọn, giúp người dùng có thêm lựa chọn cá nhân hóa.

Về khả năng vận hành, Yamaha Neo’s 2026 tiếp tục sử dụng động cơ điện một chiều không chổi than YIPU 2 do Yamaha phát triển. Động cơ này có công suất tối đa 2,3 kW, công suất định danh 2 kW và mô-men xoắn cực đại 43,49 Nm, mang lại khả năng tăng tốc mượt mà và vận hành êm ái.

Xe được trang bị pin lithium-ion dung lượng 51,1V - 23,2Ah. Theo công bố của nhà sản xuất, Neo’s có thể di chuyển hơn 60 km sau mỗi lần sạc đầy, đáp ứng nhu cầu đi lại hàng ngày của phần lớn người dùng đô thị. Thời gian sạc đầy pin từ 0-100% khoảng 9 giờ.

Bên cạnh đó, mẫu xe điện của Yamaha vẫn duy trì nhiều trang bị quen thuộc như hệ thống đèn LED toàn bộ, màn hình LCD hiển thị thông tin vận hành, kết nối điện thoại thông minh thông qua ứng dụng Y-Connect, hộc chứa đồ phía trước tích hợp cổng sạc USB và cốp chứa đồ dưới yên phục vụ nhu cầu sử dụng hàng ngày.

Về khung gầm, Neo’s sử dụng bộ vành đúc 13 inch, lốp trước kích thước 110/70-13 và lốp sau 130/70-13. Hệ thống phanh gồm phanh đĩa thủy lực phía trước và phanh tang trống phía sau.

Với mức giá mới 36,9 triệu đồng, Yamaha Neo’s 2026 sẽ bước vào cuộc cạnh tranh trực tiếp với nhiều đối thủ đáng chú ý trên thị trường. Trong đó có VinFast Vero X giá 34,9 triệu đồng đã bao gồm pin, VinFast Viper bản không kèm pin giá 39,9 triệu đồng, Yadea Voltguard giá 38,9 triệu đồng hay Honda CUV e: có giá khoảng 45 triệu đồng nhưng chưa bao gồm pin.

Việc Yamaha mạnh tay giảm giá cho thấy hãng đã có những điều chỉnh chiến lược sau giai đoạn đầu thăm dò thị trường. Với mức giá mới dưới 40 triệu đồng, mẫu xe điện của Yamaha được kỳ vọng sẽ gia tăng sức cạnh tranh và mở rộng tệp khách hàng trong bối cảnh nhu cầu xe máy điện tại Việt Nam tiếp tục tăng trưởng.