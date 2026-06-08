Yamaha Exciter 2026 bất ngờ được hé lộ ở Việt Nam: Dự kiến ra mắt ngay tháng sau, nhiều thay đổi đấu Honda Winner lẫn Suzuki Satria

Một số đại lý khu vực phía Nam bất ngờ hé lộ mẫu Yamaha Exciter 2026 chuẩn bị cập bến trong tháng 6 và dự kiến chính thức ra mắt tháng 7. Khi được hỏi về thời gian cụ thể hơn, một đại lý chỉ khẳng định xe sắp về và sẽ được cập nhật thông tin ngay khi những chiếc đầu tiên cập bến đại lý. Đáng chú ý, có nơi cho biết một số khách hàng có thể nhìn thấy xe ngay tháng 6 nhưng chỉ giới hạn 3 xe ứng với mỗi màu một xe.

Hình ảnh mẫu xe mới được một đại lý hé lộ, có thể nhận ra đây chính là Exciter. Dù vậy, hình ảnh này vẫn còn khá giống phiên bản hiện tại. Ảnh: Đại lý

Hiện Yamaha Việt Nam vẫn chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào về kế hoạch ra mắt sản phẩm mới. Tuy nhiên, tiết lộ của các đại lý đủ để gây xôn xao trong cộng đồng mê xe. Nhiều người bày tỏ sự hào hứng bên dưới các bài đăng và kỳ vọng Yamaha sẽ sớm có những nâng cấp đáng kể cho dòng xe underbone thể thao chủ lực.

Giá bán dự kiến chưa được các đại lý tiết lộ. Song nhìn vào bảng giá Exciter hiện tại cũng như đối thủ Honda Winner R, có thể thấy việc đặt giá cho Exciter 2026 sẽ được hãng cân nhắc kỹ lưỡng.

Honda Winner bản mới ra mắt tháng 9-2025 với giá chỉ từ 46,1 - 50,56 triệu đồng. Trong khi đó, Yamaha Exciter hiện tại có giá nhỉnh hơn, từ 51,2 - 55,2 triệu đồng. Theo truyền thống, bản mới thường sẽ có giá cao hơn bản cũ do được nâng cấp và đôi khi ảnh hưởng của lạm phát. Do đó, nhiều khả năng Exciter 2026 sẽ có giá cao hơn bản hiện tại, nhưng Yamaha sẽ phải tính toán để không cao hơn quá nhiều so với đối thủ.

Hình ảnh chiếc xe mới của Yamaha trong công báo sở hữu công nghiệp. Ảnh: NOIP

Hình dung về Yamaha Exciter mới. Ảnh dựng đồ họa: AP

Trước đó vào tháng 3 năm nay, dữ liệu công khai từ Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam cho thấy Yamaha đã đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp cho một mẫu xe côn tay thể thao mới.

Những hình ảnh trong hồ sơ đăng ký hé lộ nhiều thay đổi đáng chú ý so với Exciter 155 VVA đang được phân phối trên thị trường. Trong đó, cụm đèn pha được thiết kế lại theo hướng gọn gàng hơn nhưng vẫn giữ vẻ thể thao và mạnh mẽ. Khu vực mặt nạ cùng phần yếm trước cũng được tinh chỉnh nhằm mang đến diện mạo mới hiện đại hơn, đồng thời duy trì những nét nhận diện đặc trưng đã làm nên tên tuổi của dòng Exciter.

Về khả năng vận hành, có khả năng Yamaha Exciter 2026 nhiều khả năng vẫn sử dụng động cơ 155cc tích hợp công nghệ van biến thiên VVA quen thuộc. Khối động cơ này hiện cho công suất gần 18 mã lực, kết hợp hộp số 6 cấp cùng bộ ly hợp hỗ trợ và chống trượt, được đánh giá là một trong những cấu hình mạnh nhất phân khúc underbone phổ thông tại Việt Nam.

Yamaha Exciter 2026 được bắt gặp trên đường phố Việt Nam. Ảnh: ST

Dù vậy, người tiêu dùng cũng kỳ vọng phiên bản mới có thể được trang bị hệ thống kiểm soát lực kéo, màn hình màu và thậm chí là ABS 2 kênh. Động cơ không đổi nhưng có thể được tinh chỉnh để cải thiện hiệu suất cũng như tối ưu mức tiêu hao nhiên liệu.

Nếu thông tin ra mắt vào tháng 7 được xác nhận, Yamaha Exciter 2026 sẽ trở thành một trong những sản phẩm đáng chú ý nhất của thị trường xe máy Việt Nam trong năm nay.