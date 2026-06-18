IPO Điện Máy Xanh: Hơn 166 triệu cổ phiếu DMX đã có chủ, nhà đầu tư tổ chức chiếm 90% số lượng đăng ký

Ngày 17/6/2026, Điện Máy Xanh (DMX) đã chính thức khép lại thời hạn đăng ký mua IPO với lượng đăng ký mua từ các nhà đầu tư đạt hơn 166 triệu cổ phiếu, tương ứng khoảng 93% số lượng mà DMX chào bán.

Các mốc số liệu của thương vụ IPO Điện Máy Xanh. Cổ phiếu DMX sẽ chính thức lên sàn HOSE vào quý III.

Sức hút với NDT tổ chức nước ngoài

DMX IPO là một trong những thương vụ thu hút sự quan tâm lớn nhất trên thị trường chứng khoán, khi thương vụ có sự góp mặt từ gần 30 nhà đầu tư tổ chức đại diện cho gần 60 quỹ đầu tư trong và ngoài nước, bên cạnh hàng nghìn nhà đầu tư cá nhân. Nhóm định chế tài chính này đã hấp thụ tới 90% tổng khối lượng đăng ký; trong đó, dòng vốn tổ chức nước ngoài giữ vai trò chủ đạo khi chiếm 73%, và tổ chức trong nước chiếm 17%.

Đây là kết quả đáng ghi nhận bởi quy mô thương vụ lớn (giá trị chào bán 14.360 tỷ đồng, tương đương gần 550 triệu USD) nhưng rơi vào thời điểm diễn biến thị trường chứng khoán không thuận lợi. Đặc biệt là áp lực bán ròng của khối ngoại gia tăng rõ nét trong giai đoạn này.

Với 90% khối lượng đăng ký thuộc về các nhà đầu tư tổ chức và quỹ đầu tư dài hạn, cơ cấu cổ đông của DMX có thể xem là chất lượng. Điều này làm giảm thiểu áp lực bán chốt lời ngắn hạn sau khi cổ phiếu chính thức chào sàn.

DMX mới đây công bố doanh thu hợp nhất đạt 54.644 tỷ đồng (hơn 2 tỷ USD), tăng 33% và hoàn thành đến 45% kế hoạch doanh thu cả năm - trong 5 tháng. Toàn bộ chuỗi bán lẻ trong nước đều duy trì mức tăng trưởng doanh thu hai chữ số dù không mở thêm cửa hàng mới.

Ở thị trường quốc tế, chuỗi Erablue tại Indonesia đạt doanh thu 1.560 tỷ rupiah (gần 100 triệu USD), tăng 93%, nhờ doanh thu trên cùng cửa hàng tăng 19% cùng với tốc độ mở rộng mạng lưới mạnh mẽ.

Đến cuối tháng 5, Erablue sở hữu 245 cửa hàng, tăng 138 điểm bán so với cùng kỳ và tăng thêm 64 cửa hàng kể từ đầu năm. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng quy mô chuỗi lên 500 cửa hàng vào năm 2027 và khoảng 1.000 cửa hàng vào năm 2030.

EraBlue đang nhanh chóng chiếm lĩnh tình cảm của người tiêu dùng tại thị trường Indonesia.

Cả năm 2026, doanh nghiệp kỳ vọng doanh thu và lợi nhuận sau thuế tăng trưởng lần lượt 30% và 50% so với năm 2025, đồng thời, vượt kế hoạch đề ra.

Giới phân tích cho rằng mức định giá IPO hiện tại (tương ứng PE 2026 quanh 10x, thấp hơn so với trung bình ngành trong nước và khu vực) chưa phản ánh đầy đủ các trụ cột tăng trưởng mà DMX đã chuẩn bị.

Bên cạnh nền tảng tài chính và hiệu quả vận hành, DMX có một sự chuyển dịch căn bản trong mô hình kinh doanh: từ cạnh tranh chủ yếu bằng giá sang chiến lược sở hữu trọn vòng đời khách hàng, từ tài trợ mua hàng, lắp đặt và sửa chữa, đến bảo hành và nâng cấp thiết bị. Đặc biệt, DMX sở hữu thêm dư địa tăng trưởng từ Indonesia gần như vẫn để ngỏ trong mô hình định giá.

"IPO và tiến đến niêm yết là điểm khởi đầu cho hành trình tăng trưởng mới của DMX. Mục tiêu của DMX trong giai đoạn tăng trưởng mới là "biến hình", trở thành một hệ sinh bán lẻ thái tiêu dùng công nghệ quy mô lớn", CEO DMX, ông Đoàn Văn Hiểu Em chia sẻ.

Việc tối ưu hóa năng lực vận hành và dịch vụ trên từng điểm bán giúp Điện máy Xanh giữ vững phong độ tăng trưởng, mang lại nguồn dòng tiền ổn định.

Dự kiến chào sàn trong tháng 8

Dự kiến, trong tháng 8, cổ phiếu DMX sẽ chính thức chào sàn, gia nhập sân chơi HOSE. Dựa trên mức giá IPO 80.000 đồng/cổ phiếu và 1,26 tỷ cổ phiếu lưu hành dự kiến, giá trị vốn hóa của DMX sau đợt phát hành có thể đạt hơn 100 nghìn tỷ đồng (gần 3,9 tỷ USD).

Một điểm đáng chú ý, với quy mô vốn hóa tương đối lớn, DMX có thể đáp ứng điều kiện để được đưa vào các bộ chỉ số và ETF trong tương lai, qua đó thu hút dòng vốn thụ động. Việc lọt rổ sẽ vừa thúc đẩy cầu cổ phiếu, vừa khẳng định vị thế blue-chip của DMX trên thị trường.

Một yếu tố có thể ảnh hưởng trực tiếp đến giá DMX sau khi niêm yết là triển vọng nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam. Nếu được nâng hạng, mặt bằng P/E có thể được mở rộng thêm 15-20% do dòng vốn ngoại đổ vào, theo kinh nghiệm quốc tế.

Thị trường Việt Nam hiện vẫn có cấu trúc đặc thù khi nhà đầu tư cá nhân chiếm khoảng 80% giá trị giao dịch toàn thị trường, trong khi các quỹ đầu tư trong nước đóng vai trò "xương sống" ở nhiều thương vụ lớn. Đồng thời, dòng vốn quốc tế, đặc biệt từ các quỹ khu vực và toàn cầu, ngày càng quan tâm nhiều hơn tới Việt Nam trong bối cảnh kỳ vọng nâng hạng thị trường.

Nhà đầu tư sẽ nhận được thông báo kết quả phân bổ cổ phiếu vào ngày 19/6 và thực hiện thanh toán số tiền mua còn lại từ ngày 22/6 đến ngày 29/6.