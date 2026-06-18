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1.500 xe tải vừa hoàn thành nhiệm vụ, đưa một loại ‘ruby đỏ’ của Việt Nam sang Trung Quốc

| | Thị trường

Trung Quốc vừa nhập khẩu hơn 16.000 tấn trái cây của Việt Nam.

1.500 xe tải vừa hoàn thành nhiệm vụ, đưa một loại ‘ruby đỏ’ của Việt Nam sang Trung Quốc - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai, tính hết ngày 14/6, các lực lượng chức năng tại Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành đã làm thủ tục thông quan cho gần 1.500 xe chở quả vải tươi xuất khẩu sang Trung Quốc, tổng sản lượng hàng hóa xuất khẩu đạt 16.191 tấn, với trị giá gần 11 triệu USD.

Cụ thể, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cho biết, để đáp ứng nhu cầu xuất khẩu tăng cao, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lào Cai cùng các lực lượng chức năng tại cửa khẩu đã triển khai đồng bộ các phương án hỗ trợ doanh nghiệp và lái xe.

Hiện nay, các phương tiện vận chuyển vải tươi khi đến cửa khẩu đều được lực lượng biên phòng thường trực 24/24 giờ điều tiết, hướng dẫn vào khu vực tập kết riêng có sức chứa khoảng 100 xe.

Để quản lý luồng xuất khẩu trái cây, các xe tải chở vải tươi được hướng dẫn đến khu vực đỗ xe riêng có sức chứa khoảng 100 xe. Sau khi hoàn tất thủ tục hải quan, các phương tiện sẽ được chuyển đến khu vực giám sát để tiến hành thủ tục thông quan xuất khẩu.

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai cũng cho biết, từ ngày 10/6 sản lượng vải thiều đưa lên cửa khẩu tăng mạnh. Dự báo trong thời gian tới, lưu lượng phương tiện vận chuyển mặt hàng này làm thủ tục thông quan qua Cửa khẩu Quốc tế đường bộ số II Kim Thành có thể đạt từ 70 đến 100 xe mỗi ngày.

Công tác chuẩn bị cho mùa xuất khẩu vải thiều năm nay cũng được triển khai từ sớm. Ngay từ đầu tháng 5, đơn vị đã tổ chức họp bàn các phương án phân luồng phương tiện, bố trí nhân lực và phối hợp với các lực lượng liên quan nhằm bảo đảm hoạt động thông quan diễn ra thông suốt trong giai đoạn cao điểm.

Theo đó, lực lượng chức năng tại cửa khẩu chủ động bố trí tiếp nhận, xử lý hồ sơ trước thời gian mở cửa khẩu từ 45 đến 60 phút. Việc tổ chức làm việc sớm giúp rút ngắn thời gian chờ đợi, tạo điều kiện để hàng hóa được giải quyết nhanh ngay từ đầu ngày.

Trong quá trình thực hiện, các đơn vị ưu tiên giải quyết thủ tục đối với nhóm hàng nông sản tươi. Riêng mặt hàng vải thiều được tập trung thông quan trong buổi sáng nhằm hạn chế ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong quá trình vận chuyển và xuất khẩu.

Về phía Trung Quốc, Hải Nam hiện là một trong những vùng sản xuất vải thiều trọng điểm của Trung Quốc. Tại thị trấn Tam Môn Phụ, diện tích trồng vải đạt khoảng 4.533 ha, với giá trị sản lượng hàng năm vượt 500 triệu nhân dân tệ (tương đương 69,3 triệu USD) trong những năm gần đây.

Ông Xing Yuanyuan, đại diện Công ty Nông trại Hongming thuộc Tập đoàn Nông nghiệp Nhà nước Hải Nam, cho biết hoạt động thu hoạch tại trang trại đã bắt đầu trước kỳ nghỉ lễ 1/5 và toàn bộ sản lượng vụ đầu mùa đã được tiêu thụ chỉ trong vòng một tuần.

Trang trại vải Lihai của doanh nghiệp hiện canh tác trên diện tích 23 ha, với sản lượng dự kiến năm nay đạt khoảng 275 tấn. Trong đó, 138 tấn được xuất khẩu sang Malaysia, phần còn lại phục vụ thị trường nội địa.

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Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

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